"Я вены резала": Дружина окупанта намагалась покінчити життя самогубством, щоб чоловіка повернули з фронту. АУДIО

Російський загарбник розповідає, що його не "виведуть" з війни, оскільки керівництво "дурное".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить перехоплення ГУР МО.

"Награвся я вже у війнушку. ... Не смій нічого з собою робити, будь ласка. Перезарядив автомат, чула, я також зроблю. Тут вже всі, іноді, доходять до відчаю такого, що підуть і скоро кинуть командиру полку нашого гранату в окоп. А він не поспішає виходити звідси, тому що знає, що йому в Калінінграді п#зда", - каже окупант дружині.

Водночас дружина йому розповідає про те, що "різала вени".

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