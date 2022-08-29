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Новини Відео Війна
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"Я вены резала": Дружина окупанта намагалась покінчити життя самогубством, щоб чоловіка повернули з фронту. АУДIО

Російський загарбник розповідає, що його не "виведуть" з війни, оскільки керівництво "дурное".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить перехоплення ГУР МО.

"Награвся я вже у війнушку. ... Не смій нічого з собою робити, будь ласка. Перезарядив автомат, чула, я також зроблю. Тут вже всі, іноді, доходять до відчаю такого, що підуть і скоро кинуть командиру полку нашого гранату в окоп. А він не поспішає виходити звідси, тому що знає, що йому в Калінінграді п#зда", - каже окупант дружині.

Водночас дружина йому розповідає про те, що "різала вени".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військовий РФ розповідає другу про загиблих в Україні і втрату танка: "200-х и 300-х дохрена", - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: 

розвідка (3861) самогубство (633) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+18
"Спробуй ще" (С)
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29.08.2022 10:53
+18
Дебільна Росіянка, треба було з дев'ятого поверху стрибати, щоб уж напевно вбилася. )))
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29.08.2022 10:55
+15
Тенденция неплохая, но надо расширить и углубить среди народных масс
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29.08.2022 10:54
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29.08.2022 10:52 Відповісти
"Спробуй ще" (С)
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29.08.2022 10:53 Відповісти
тю..у психарню попаде за спробу самогубства
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29.08.2022 10:54 Відповісти
За радянських часів такі випадки намагались приховати. У роті, де я служив(1984 р.) один хлопець з Азербайджану порізав собі Вену лезом для гоління, так спочатку теж говорили, що проведуть експертизу, і далі 2 варіанти - або психлікарня, або тюрма. У реальності вийшло "посередині" - його перевели на посаду типа старшини санчастини, і він там (у санчастині) перебував, мабуть, до самого дембеля (мій дембель був на півроку раніше).
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29.08.2022 11:06 Відповісти
вену (з малою букви, столицю Австрії він не різав).
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29.08.2022 11:07 Відповісти
члєноврєдітєльство 😂
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29.08.2022 11:07 Відповісти
те, щр Ви сказали - то чоловіку та сусіду)) щоб не плодили чмонь)
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29.08.2022 11:10 Відповісти
Тенденция неплохая, но надо расширить и углубить среди народных масс
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29.08.2022 10:54 Відповісти
Хороший руZzкій - дохлий
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29.08.2022 10:56 Відповісти
треба інструкції поширювати - як вірно різати..вздовж..тоді не врятують - гарантія
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29.08.2022 10:56 Відповісти
Дебільна Росіянка, треба було з дев'ятого поверху стрибати, щоб уж напевно вбилася. )))
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29.08.2022 10:55 Відповісти
та блін, їм не можна - бо таке падло на щось невинне впаде - кішку чи собаку...але якщо на чиюсь бібіку чи на борця за рузький мир - то буде ржачно))
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29.08.2022 10:59 Відповісти
Саме так.
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29.08.2022 11:13 Відповісти
Спитай, там є "дев"ятоповерхівки" ?
Хех... з другого поверху обісцяного бараку да у багнюку.... ніякої гарантії, некомільфо.
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29.08.2022 11:01 Відповісти
Та може ноги зламала б чи шию звернула ,теж було б добре.
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29.08.2022 11:12 Відповісти
Не варінт. Неівдома глибина калюжі, то переверниться на спортивні стрибки у воду. Ще медальку отримає від губернатора Кислодристівки!
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29.08.2022 11:17 Відповісти
не підказуйте, бо ще змагання почнуть проводити)
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29.08.2022 11:19 Відповісти
десь читала, що вище 4 поверху - то гарантований труп...виняток - психчнохворі, бухі, під наркотою і зовсім малі діти..тому, що вони не розуміють ситуації і всі мишиці розслаблені..
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29.08.2022 11:14 Відповісти
Та де він єсть на паРаші 90-й поерх там максимум 3 і то перекошені...))...
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29.08.2022 11:25 Відповісти
Сергій Хлань:
https://www.facebook.com/100003342535443/posts/************************************************************************/

Херсонщина

З'явилась інформація, що у Залізному Порту вбито екс-нардепа зрадника Олексія Ковальова.

Дані потребують уточнення...
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29.08.2022 11:01 Відповісти
Та поштрикайте вже те падло ковальова палкою і дайте підтвердження 😂
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29.08.2022 11:09 Відповісти
А не пробовали вы не себе что то делать а тому делать кто вас на войну заслал? Трудно в бою командиру в бою в спину очередь пустить или военкому гранату в окно кинуть? Все время поражаюсь, что люди скорее повесятся сами чем пойдут и прирежут своего обидчика.
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29.08.2022 11:02 Відповісти
ти собі м**ду запінь і цицьки відріж-пожар і скорми куйлу-відпустять
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29.08.2022 11:04 Відповісти
Погано різала
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29.08.2022 11:06 Відповісти
Нехай командир не бздить. Кеніґсберг поляки невдовзі заберуть.
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29.08.2022 11:06 Відповісти
Пелагея, ты, наверное, как-то понарошку резала? В следующий раз режь вдоль - верняк. Не благодари. И мужу можешь подсказать.
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29.08.2022 11:07 Відповісти
Верньотся муж - обрубі ему буй,
тогда в армію точно не візьмуть.

А себе бережи! 😂
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29.08.2022 11:11 Відповісти
Мабуть, передсмертний лист за тиждень відіслала знайомим...
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29.08.2022 11:10 Відповісти
П'яний доктар сказал што тібя больше нєт? )))
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29.08.2022 11:17 Відповісти
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29.08.2022 22:00 Відповісти
От дурепа. Для того, что бы встретиться со своим утырком тебе надо было горло себе резать. На концерте Кобзона и встретились бы.
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29.08.2022 11:27 Відповісти
...дура, если-таки хочешь сдохнуть, то резать надо вдоль, а не поперёк - бо это на публику тупорылую, душевную, пАдАмАшниму
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29.08.2022 11:32 Відповісти
Якось пiхуй
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29.08.2022 11:32 Відповісти
Х*йово старалася!
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29.08.2022 11:38 Відповісти
Хоч одна трохи адекватна. Думки про самогубство ненормально, але хоча за нього переживає, а не за виплати. Цинізм наших зашкалює. І хоча все логічно через наші втрати і зруйновані міста, але якби не захворіти на приховану форму рашизму.
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29.08.2022 11:53 Відповісти
схоже що вона сама "подвипівшая"
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29.08.2022 12:18 Відповісти
А теперь синхронно, на счет "три" - один себе в башку стреляет, а вторая по венам чик!
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29.08.2022 12:26 Відповісти
горло себе перереж, так надежнее
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29.08.2022 12:41 Відповісти
резала и недорезала.... дуплетом, самое геройское дело... одна вени, другий перезарядив аватомат і в макітру... ми медаль дамо. івани за медалью - вперед!!!
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29.08.2022 13:05 Відповісти
"і ето ми ісчьо нє начіналі" нищити мокшан! суки, будете різати собі глотки, топитися, газом труїтися, вішатися, стрілятися... тому що вам усім СМЕРТЬ, кацапйо!
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29.08.2022 13:08 Відповісти
здєлайтє єта оба!! молю!
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29.08.2022 14:10 Відповісти
Вдоль надо резать. Вдоль, москали
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29.08.2022 19:00 Відповісти
Сльози мішають мнє гаваріть...
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29.08.2022 22:07 Відповісти
Шо ж вы так убиваетесь? Вы же так никогда не убьётесь ))))
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30.08.2022 08:43 Відповісти
 
 