"Я вены резала": Дружина окупанта намагалась покінчити життя самогубством, щоб чоловіка повернули з фронту. АУДIО
Російський загарбник розповідає, що його не "виведуть" з війни, оскільки керівництво "дурное".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить перехоплення ГУР МО.
"Награвся я вже у війнушку. ... Не смій нічого з собою робити, будь ласка. Перезарядив автомат, чула, я також зроблю. Тут вже всі, іноді, доходять до відчаю такого, що підуть і скоро кинуть командиру полку нашого гранату в окоп. А він не поспішає виходити звідси, тому що знає, що йому в Калінінграді п#зда", - каже окупант дружині.
Водночас дружина йому розповідає про те, що "різала вени".
Топ коментарі
+18 Зэлэный_Змий
показати весь коментар29.08.2022 10:53
+18 Olena Lynch
показати весь коментар29.08.2022 10:55
+15 дмитрий #513526
показати весь коментар29.08.2022 10:54
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хех... з другого поверху обісцяного бараку да у багнюку.... ніякої гарантії, некомільфо.
https://www.facebook.com/100003342535443/posts/************************************************************************/
Херсонщина
З'явилась інформація, що у Залізному Порту вбито екс-нардепа зрадника Олексія Ковальова.
Дані потребують уточнення...
тогда в армію точно не візьмуть.
А себе бережи! 😂