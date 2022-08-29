Боєць 73-го морського спеццентру ССО Роман із позивним "Роберт" про оборону Маріуполя: "Ми були впевнені, що відіб’ємо всі наземні атаки, але найстрашніше там - ворожа авіація". ВIДЕО

Боєць 73-го Морського спеццентру ССО (Очаків) Роман із позивним "Роберт" розповів про участь його підрозділу в боях за Маріуполь, про ті завдання, які виконували спецпризначенці, про загибель командира та старшого брата.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це та інше спецпризначенець розповів в інтерв'ю маріупольському журналісту Миколі Осиченку.

За словами Романа, завдання його групи спочатку полягало в тому, щоб виходити в тил ворога, вести розвідку та, по можливості, знищувати живу силу, техніку ворога. Але бійці ССО займалися і евакуацією мирних жителів, і затриманням ворожих навідників, та контактували з усіма силами оборони міста.

"Ми всі були абсолютно впевнені, що місто ніхто ніколи не візьме і ми відбиватимемо будь-які атаки. До кінця це все розуміли. Але у ворога була перевага авіації. Найстрашніше там - це авіація, у будь-якого бійця спитайте. У них через авіацію були всі козирі. Вони до кінця не заходили, доки не зрівняють місто із землею", - розповідає Роман.

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