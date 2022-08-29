ЗСУ влучили у Бериславський машинобудівний завод - базу армії окупантів, - голова Бериславської РВА. ВIДЕО

ЗСУ влучили у Бериславський машинобудівний завод, де війська РФ розташували свою техніку, боєприпаси та живу силу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на інтернет-видання МОСТ, про це повідомив голова Бериславської РВА Володимир Літвінов.

"Наразі там велика пожежа", - зазначає Літвінов.

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