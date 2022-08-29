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ЗСУ влучили у Бериславський машинобудівний завод - базу армії окупантів, - голова Бериславської РВА. ВIДЕО

ЗСУ влучили у Бериславський машинобудівний завод, де війська РФ розташували свою техніку, боєприпаси та живу силу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на інтернет-видання  МОСТ, про це повідомив голова Бериславської РВА Володимир Літвінов.

"Наразі там велика пожежа", - зазначає Літвінов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "109 полк ДНР" відійшов зі своїх позицій на Херсонщині, російські десантники втекли з поля бою, - ОУВ "Каховка". ВIДЕО

Автор: 

обстріл (28472) ЗСУ (7544) Берислав (186) Херсонська область (5750)


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Топ коментарі
+34
Украина добилась больших успехов в войне, применяя данные ей оружие и технику неожиданным образом, отмечают эксперты. Такого от ВСУ не ожидали. Об этом идет речь в материале https://www.nytimes.com/2022/08/28/us/politics/ukraine-weapons-russia.html/ The New York Times .

По словам экспертов и представителей Министерства обороны США, начиная с затопления российского флагмана «Москва» в Черном море в апреле и заканчивая нападением на российскую авиабазу в Крыму в этом месяце, украинские войска использовали американское и другое оружие так, как мало кто ожидал.

Например, украинские силы быстрее перемещают ракеты, загружая их на грузовики. А боевые возможности ВСУ на море были увеличены путем установки ракетных систем на быстроходных катерах.

Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что украинские силы установили поставленные американцами ракеты HARM на советские истребители МиГ-29. такого никто никогда до этого не делал - считается, что эти ракеты несовместимы с МиГ-29 и другими истребителями, имеющимися на вооружении Украины.

«Вы не можете просто повесить любую ракету на любой самолет, здесь задействовано много авионики и других аспектов высокопроизводительных самолетов. А они это сделали», - подчеркнул бывший главнокомандующий армией США в Европе Фредерик Б. Ходжес.

К удивлению экспертов по вооружениям, Украина продолжает уничтожать российские цели с помощью тихоходных ударных беспилотников турецкого производства «Байрактар» и недорогих пластиковых летающих аппаратов, модифицированных для сброса гранат и других боеприпасов.

Американские военные чиновники озадачены тем, почему российские многоуровневые системы ПВО не оказались более эффективными в борьбе с беспилотниками, у которых нет систем самообороны и которые легко обнаруживаются радаром и летают со скоростью всего около 128 км/час.

Генерал Ходжес отметил, что из-за способности украинских военных уничтожать россиян необычным способом их сравнивают с Макгайвером - героем телесериала 1980-х годов, который использовал простые импровизированные приспособления, чтобы выбраться из деликатных ситуаций.

Эксперты также отмечают, что инженерная изобретательность украинцев резко контрастирует с медленным, неторопливым, доктринальным характером наступления россиян.

Многочисленные атаки на российские военные объекты в Крыму также демонстрируют способности украинцев, отмечают журналисты. К примеру, удар по аэродрому в Саках 9 августа. Американские официальные лица говорят, что Украина нанесла этот удар без предварительного согласования с американскими и другими западными союзниками.

Кроме того, украинские спецназовцы и партизаны использовали импровизированное оружие, взрывчатку и тактику в ходе ударов.

«Действия на Крымском полуострове, вероятно, знаменуют собой новую фазу в войне, когда украинцы переходят в наступление с нерегулярной военной кампанией, направленной на вытеснение России из зоны, в безопасности которой она уверена», - сказал Мик Малрой, бывший сотрудник Пентагона и офицер ЦРУ.
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29.08.2022 13:51
+29
Бавовнятко проникло на завод і бавилось там з вогнем.
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29.08.2022 13:49
+27
Ось і пояснення вчорашньої бавовни
Це вже паніка
___________________________________________________________________________________

ВС РФ на крымском мысе Фиолент сбили собственную ракету "Оникс", которую запустили по Одесской области.
Вот он, дезорганизующий страх перед воздушными ударами ВСУ.
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29.08.2022 13:55
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Бавовнятко проникло на завод і бавилось там з вогнем.
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29.08.2022 13:49 Відповісти
Сподіваюсь що під наглядом ЗCУ.
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29.08.2022 14:08 Відповісти
..и хаймерсов

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29.08.2022 20:28 Відповісти
Украина добилась больших успехов в войне, применяя данные ей оружие и технику неожиданным образом, отмечают эксперты. Такого от ВСУ не ожидали. Об этом идет речь в материале https://www.nytimes.com/2022/08/28/us/politics/ukraine-weapons-russia.html/ The New York Times .

По словам экспертов и представителей Министерства обороны США, начиная с затопления российского флагмана «Москва» в Черном море в апреле и заканчивая нападением на российскую авиабазу в Крыму в этом месяце, украинские войска использовали американское и другое оружие так, как мало кто ожидал.

Например, украинские силы быстрее перемещают ракеты, загружая их на грузовики. А боевые возможности ВСУ на море были увеличены путем установки ракетных систем на быстроходных катерах.

Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что украинские силы установили поставленные американцами ракеты HARM на советские истребители МиГ-29. такого никто никогда до этого не делал - считается, что эти ракеты несовместимы с МиГ-29 и другими истребителями, имеющимися на вооружении Украины.

«Вы не можете просто повесить любую ракету на любой самолет, здесь задействовано много авионики и других аспектов высокопроизводительных самолетов. А они это сделали», - подчеркнул бывший главнокомандующий армией США в Европе Фредерик Б. Ходжес.

К удивлению экспертов по вооружениям, Украина продолжает уничтожать российские цели с помощью тихоходных ударных беспилотников турецкого производства «Байрактар» и недорогих пластиковых летающих аппаратов, модифицированных для сброса гранат и других боеприпасов.

Американские военные чиновники озадачены тем, почему российские многоуровневые системы ПВО не оказались более эффективными в борьбе с беспилотниками, у которых нет систем самообороны и которые легко обнаруживаются радаром и летают со скоростью всего около 128 км/час.

Генерал Ходжес отметил, что из-за способности украинских военных уничтожать россиян необычным способом их сравнивают с Макгайвером - героем телесериала 1980-х годов, который использовал простые импровизированные приспособления, чтобы выбраться из деликатных ситуаций.

Эксперты также отмечают, что инженерная изобретательность украинцев резко контрастирует с медленным, неторопливым, доктринальным характером наступления россиян.

Многочисленные атаки на российские военные объекты в Крыму также демонстрируют способности украинцев, отмечают журналисты. К примеру, удар по аэродрому в Саках 9 августа. Американские официальные лица говорят, что Украина нанесла этот удар без предварительного согласования с американскими и другими западными союзниками.

Кроме того, украинские спецназовцы и партизаны использовали импровизированное оружие, взрывчатку и тактику в ходе ударов.

«Действия на Крымском полуострове, вероятно, знаменуют собой новую фазу в войне, когда украинцы переходят в наступление с нерегулярной военной кампанией, направленной на вытеснение России из зоны, в безопасности которой она уверена», - сказал Мик Малрой, бывший сотрудник Пентагона и офицер ЦРУ.
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29.08.2022 13:51 Відповісти
Ось і пояснення вчорашньої бавовни
Це вже паніка
___________________________________________________________________________________

ВС РФ на крымском мысе Фиолент сбили собственную ракету "Оникс", которую запустили по Одесской области.
Вот он, дезорганизующий страх перед воздушными ударами ВСУ.
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29.08.2022 13:55 Відповісти
очень сомневаюсь, что "сбили", больше похоже, что "сама упала"
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29.08.2022 14:22 Відповісти
Якби "упала", то не було-б вибуху А в принципі - нам яка різниця? Головне - не долетіла!
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29.08.2022 14:59 Відповісти
У В А Г А!

‼️Максимальне поширення

🇺🇦 Мешканці Херсонщини, якщо у вас є інформація щодо рашистів, якою бажаєте поділитись, запрошуємо на канал @nadzor_kherson . Канал також має чат-бот для швидкої передачі інформації на Херсонському та Миколаївському напрямку.
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29.08.2022 13:56 Відповісти
Злякалися вибухів: з Мелітополя посеред ночі евакуювали військовий шпиталь рашистів.
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29.08.2022 13:56 Відповісти
Знають орки, що недовго їм залишилось на нашій землі. Смерть і пекло вони собі знайдуть у нас. Колесо вже закрутилось і не спинеться до їх повного краху.
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29.08.2022 14:17 Відповісти
Нардеп-колаборант Олексій Ковальов загинув у Херсонській області від пострілу з його власної рушниці. За інформацією видання, тіло з вогнепальним пораненням у голову незаконно призначеного окупаційною "владою" "заступника голови уряду Херсонської області з питань сільського господарства" виявили в його будинку, у місті Гола Пристань на провулку "Торговому". Поруч лежала помпова рушниця "Моссберг", яка офіційно була зареєстрована на самого Олексія Ковальова. Він загинув дома. Хто саме стріляв - наразі невідомо.
Також невідомі ножем поранили громадянську дружину Ковальова. 38-річну жінку госпіталізовано до ЦРЛ Голопристанського району Херсонської області. РосЗМІ наразі повідомляють, що вона померла від поранення.
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29.08.2022 14:39 Відповісти
Цікаво - "4 канал" буде траур оголошувать? Чи по "ЗІЦ-председателям" траур "по штату не полагается"?
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29.08.2022 15:02 Відповісти
а в СН будет траур по члену или нет
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29.08.2022 15:13 Відповісти
Там тiльки капустники проводять- спецiалiзацiя накладуЭ вiдбиток...
I вже мабуть за ноги тягнуть якусь чергову корабельну сосну- мiсце звiльнилось...
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29.08.2022 15:42 Відповісти
Якже усі слуги народа будуть без члєна. Непорядок!
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29.08.2022 19:34 Відповісти
😁
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29.08.2022 15:43 Відповісти
Богатый был предприниматель---могли и грабануть урки. Та мало ли кто под эту марку тоже. Нам важен сухой результат. Цель оправдывает средства. Когда война.
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29.08.2022 16:21 Відповісти
на ЛО є стаття про смаки. Я аж тепер зрозумів про що це. Дійсно - це треба бути естетом, аби ліквідувати гада з його власної зброї.
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29.08.2022 17:42 Відповісти
Красєво горить.
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29.08.2022 15:44 Відповісти
Да,только горит наш завод,хоть и оккупированный.
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30.08.2022 12:14 Відповісти
Ну так і руйнуємо ми також нащі мости по всій Україні і на Дніпрі щоб кацапи були у котлі і здохли,
так що тепер, не руйнувати ? То дяку Зе клоуну скажіть за все хороше для України і за 7 міліардів у місяць.
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30.08.2022 15:40 Відповісти
 
 