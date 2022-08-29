Воїн 93-ї ОМБр Артур Іллюк, який ліквідував найкращого вертолітника ВКС РФ полковника Клещенка, заслуговує на звання Героя України, - Бутусов. ВIДЕО
Воїн Артур Іллюк влучним пострілом із ПЗРК "Ігла" збив найкращого вертолітника ВКС РФ Василя Клещенка 15 квітня 2022 року.
Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Оператор ПЗРК 93-ї бригади Артур Іллюк зробив полковника ЗС РФ героєм Росії посмертно. А коли отримає сам Іллюк звання Героя України?
Полковник ЗС РФ Василь Клещенко, найкращий пілот гелікоптерів Ка-52, який очолював парад гелікоптерів на Красній площі у 2021-му, заступник начальника 344-го центру армійської авіації Росії, нагороджений званням герой Росії посмертно. А отримав він героя завдяки українському воїну Артуру Іллюку, який 15 квітня о 2 годині ночі в районі села Гусарівка Харківської області зумів зробити влучний постріл зі старого радянського переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла". Про те, що автором влучного пострілу є саме Іллюк, офіційно заявила 93-тя бригада", - розповів журналіст.
За словами Бутусова, окупант Клещенко командував спецгрупою найновітніших російських гелікоптерів.
"Він атакував на мінімальних висотах, на секунди виходив над висотами, завдавав удари і ховався, помітити та вразити таку ціль з ПЗРК вкрай важко. Головні проблеми - треба виходити небезпечно близько до противника, бо Ка-52 атакували над російськими позиціями, намагаючись не зайти у зону дії нашої ППО, тому треба було бути напоготові цілодобово, миттєво зреагувати на ціль, яка з'являється на лічені секунди, постійно ризикуючи собою. І все це зробив український воїн Артур Іллюк. Він збив Ка-52 вартістю в 16 мільйонів доларів старою радянською ракетою "Ігла", і Клещенко не зміг скористатись катапультою і згорів", - продовжив головний редактор Цензор.НЕТ.
Бутусов нагадав, що у липні група бійців розвідувального загону під командуванням Ренджа та розвідник ГУР МО знайшли тіло Клещенка, яке покинули росіяни.
"Рештки Клещенка пішли на обмін. І ось полковник отримав Героя Росії, вулицю називають його ім'ям та знімають відеоролики. Сподіваюсь, що наша держава відзначить нагородами усіх українських воїнів, які взяли участь у цій операції у складі ОУВ "Харків" у знищенні гелікоптера та у пошуку решток та успішному обміні. А Артур Іллюк, безперечно, заслуговує на звання Героя України", - підсумував журналіст.
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(вибачте... сарказм)
та презику нема коли нагороджувати військових Героїв... в неього ще стільки друзяк по шоу-бізу без відзнак....
А він в Кварталі-95 хоч якусь роль виконує?!
Так ото ж...
Вот , срочника только после 6 наградили !
Да и Ермака надо как то наградить. Может обидеться и слить.
Для окончания войны нужно идти на переговоры с путиным, - Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью Corriere della Sera 🤡.
«Он одержим нашим городом. Он не хочет его бомбить, как Харьков, он требует его целым. Я не пессимист, верю, что мы в итоге победим. Но война остается долгой, тяжелой.
Я не хочу, чтобы меня неправильно поняли. Я мечтаю вернуться к нашим границам в 1991 году, но надо шаг за шагом договариваться, искать компромиссы, избегать конфронтации».
Ах, нічого ! Тоді і ордену НЕМА !
Але у цьому випадку Іллюк навряд чи знав, що збиває Кащенка. Він збив якийсь гелікоптер. І за це повинен отримати те, що повинен.
Героя дали бійцю НГ за 6 гелікоптерів.
Даже за 5 не давали !!! А только после 6го !
А тут сразу после одного ,...
але тоді кому небудь із 95 кварталу потрібно ще один орден "дати" лисий і пікалов не рахуються
Человек, отвечающий за награждения в ОП, сам себя и наградил. Браво!"
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Насколько я помню есть другой , куда более незультативный срочник.
Вообще, в наградном деле в Украине (как и в РФ) много путаницы и благоглупости: будь то иначе, то "Народный герой Украины" не котировалась бы выше многих прочих наград...
Герой.... Конечно, герой. А вот боец, который под Сумами (Бердянском, Харьковом...) в землю лег, но не отступил, и остался в своем окопе и в безвестности, он герой? Или как?
Понятие героизма в европейской культуре и в культуре русской (и украинской) очень разнится (и нечего обижаться - у нас понятие героизма совершенно одинаковое): в европейской культуре (а она произрастает из культуры Илиады) герой это тот, кто своими деяниями приблизился к богам и заслужил себе постамент. А в культуре славянской - тот, кто совершил "подвиг", т.е. подвИг себя на противостояние путем самоотречения....
Интересно, что и немцы, особенно с конца 30-х годов 20 века пришли к такому же мнению (Гитлер был солдатом и понимал, что есть солдатский долг). Вообще же, понятию героя (человека совершившего подвиг) наиболее соответствуют, по моему мнению, строки из статута ВОЕННОГО ОРДЕНА СВЯТОГОВЕЛИКОМУЧЕНИКА и ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ(1769 год): Ни высокая порода, ни полученные пред неприятелем раны, не дают право быть пожалованным сим орденом: но дается оный тем, кои не только должность свою исправляли во всем по присяге, чести и долгу своему, но сверх того отличили еще себя особливым каким мужественным поступком, или подали мудрые, и для Нашей воинской службы полезные советы.
Т.е. исполнение воинского долга не есть подвиг - исполнение долга не требует награды.
Карлсона сбілі в Україні ))
сценические полуобезьяны лёгкого поведения с низкой социальной ответственностью, всю жизнь работающие ртом, придворные содержанцы и жоповылизыватели.