Воїн 93-ї ОМБр Артур Іллюк, який ліквідував найкращого вертолітника ВКС РФ полковника Клещенка, заслуговує на звання Героя України, - Бутусов. ВIДЕО

Воїн Артур Іллюк влучним пострілом із ПЗРК "Ігла" збив найкращого вертолітника ВКС РФ Василя Клещенка 15 квітня 2022 року.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Оператор ПЗРК 93-ї бригади Артур Іллюк зробив полковника ЗС РФ героєм Росії посмертно. А коли отримає сам Іллюк звання Героя України?

Полковник ЗС РФ Василь Клещенко, найкращий пілот гелікоптерів Ка-52, який очолював парад гелікоптерів на Красній площі у 2021-му, заступник начальника 344-го центру армійської авіації Росії, нагороджений званням герой Росії посмертно. А отримав він героя завдяки українському воїну Артуру Іллюку, який 15 квітня о 2 годині ночі в районі села Гусарівка Харківської області зумів зробити влучний постріл зі старого радянського переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла". Про те, що автором влучного пострілу є саме Іллюк, офіційно заявила 93-тя бригада", - розповів журналіст.

За словами Бутусова, окупант Клещенко командував спецгрупою найновітніших російських гелікоптерів.

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"Він атакував на мінімальних висотах, на секунди виходив над висотами, завдавав удари і ховався, помітити та вразити таку ціль з ПЗРК вкрай важко. Головні проблеми - треба виходити небезпечно близько до противника, бо Ка-52 атакували над російськими позиціями, намагаючись не зайти у зону дії нашої ППО, тому треба було бути напоготові цілодобово, миттєво зреагувати на ціль, яка з'являється на лічені секунди, постійно ризикуючи собою. І все це зробив український воїн Артур Іллюк. Він збив Ка-52 вартістю в 16 мільйонів доларів старою радянською ракетою "Ігла", і Клещенко не зміг скористатись катапультою і згорів", - продовжив головний редактор Цензор.НЕТ.

Бутусов нагадав, що у липні група бійців розвідувального загону під командуванням Ренджа та розвідник ГУР МО знайшли тіло Клещенка, яке покинули росіяни.

"Рештки Клещенка пішли на обмін. І ось полковник отримав Героя Росії, вулицю називають його ім'ям та знімають відеоролики. Сподіваюсь, що наша держава відзначить нагородами усіх українських воїнів, які взяли участь у цій операції у складі ОУВ "Харків" у знищенні гелікоптера та у пошуку решток та успішному обміні. А Артур Іллюк, безперечно, заслуговує на звання Героя України", - підсумував журналіст.

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