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Воїн 93-ї ОМБр Артур Іллюк, який ліквідував найкращого вертолітника ВКС РФ полковника Клещенка, заслуговує на звання Героя України, - Бутусов. ВIДЕО

Воїн Артур Іллюк влучним пострілом із ПЗРК "Ігла" збив найкращого вертолітника ВКС РФ Василя Клещенка 15 квітня 2022 року.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Оператор ПЗРК 93-ї бригади Артур Іллюк зробив полковника ЗС РФ героєм Росії посмертно. А коли отримає сам Іллюк звання Героя України?

Полковник ЗС РФ Василь Клещенко, найкращий пілот гелікоптерів Ка-52, який очолював парад гелікоптерів на Красній площі у 2021-му, заступник начальника 344-го центру армійської авіації Росії, нагороджений званням герой Росії посмертно. А отримав він героя завдяки українському воїну Артуру Іллюку, який 15 квітня о 2 годині ночі в районі села Гусарівка Харківської області зумів зробити влучний постріл зі старого радянського переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла". Про те, що автором влучного пострілу є саме Іллюк, офіційно заявила 93-тя бригада", - розповів журналіст.

За словами Бутусова, окупант Клещенко командував спецгрупою найновітніших російських гелікоптерів.

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"Він атакував на мінімальних висотах, на секунди виходив над висотами, завдавав удари і ховався, помітити та вразити таку ціль з ПЗРК вкрай важко. Головні проблеми - треба виходити небезпечно близько до противника, бо Ка-52 атакували над російськими позиціями, намагаючись не зайти у зону дії нашої ППО, тому треба було бути напоготові цілодобово, миттєво зреагувати на ціль, яка з'являється на лічені секунди, постійно ризикуючи собою. І все це зробив український воїн Артур Іллюк. Він збив Ка-52 вартістю в 16 мільйонів доларів старою радянською ракетою "Ігла", і Клещенко не зміг скористатись катапультою і згорів", - продовжив головний редактор Цензор.НЕТ.

Бутусов нагадав, що у липні група бійців розвідувального загону під командуванням Ренджа та розвідник ГУР МО знайшли тіло Клещенка, яке покинули росіяни.

"Рештки Клещенка пішли на обмін. І ось полковник отримав Героя Росії, вулицю називають його ім'ям та знімають відеоролики. Сподіваюсь, що наша держава відзначить нагородами усіх українських воїнів, які взяли участь у цій операції у складі ОУВ "Харків" у знищенні гелікоптера та у пошуку решток та успішному обміні. А Артур Іллюк, безперечно, заслуговує на звання Героя України", - підсумував журналіст.

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Автор: 

Герой України (314) Бутусов Юрій (3589) 93 окрема механізована бригада (294)


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Топ коментарі
+63
Та неначасі ж! Ще оно тищенко без героя України ходить, а ви зі своїми якимись там військовими лізете! Майте совість, не мішайте пацанам к успєху ідті!
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29.08.2022 16:05
+41
Зеленский, скорее даст звание Героя Ермаку и полковника Арестовичу. А против генерала Кривоноса, вообще начали расследование. Позор тебе Зеленский, ты злопамятный и завистливый.
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29.08.2022 16:20
+36
не... не заслуговує...він жеж зі сцени не кривлявся? ну яки жеж з нього герой????
(вибачте... сарказм)
та презику нема коли нагороджувати військових Героїв... в неього ще стільки друзяк по шоу-бізу без відзнак....
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29.08.2022 16:06
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Та неначасі ж! Ще оно тищенко без героя України ходить, а ви зі своїми якимись там військовими лізете! Майте совість, не мішайте пацанам к успєху ідті!
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29.08.2022 16:05 Відповісти
сагласєн!!!! а в кварталі ше скільки - рєальных пасанов без нагород, а хахляцкіє гоі зі своім Іллюком тут пхаються!!!! 😡😡😡😡
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29.08.2022 16:17 Відповісти
Он Юзік без ордена! Уявляєте? Ну нє, це чорна несправедливість...
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29.08.2022 16:44 Відповісти
Краще лисому тому що по...уй Україна. Справжній херой.
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29.08.2022 17:11 Відповісти
Зеленский, скорее даст звание Героя Ермаку и полковника Арестовичу. А против генерала Кривоноса, вообще начали расследование. Позор тебе Зеленский, ты злопамятный и завистливый.
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29.08.2022 16:20 Відповісти
Та просто з дитинства недорозвинене ЧМО.
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29.08.2022 16:37 Відповісти
у ного логiка як московських бояр:"позор перєжiвєм, лiшь бы нє разорєнiє"
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29.08.2022 17:01 Відповісти
зеИУДА 👹🤡🤢НАГРАЖДАЕТ НЕПРИЧАСТНЫХ -- УРОДЛИВЫХ ,СЕБЕ ПОДОБНЫХ ДЕГЕНЕРАТОВ - мосейчучку -скабееву ,КОШЕВОГО И ПИКАЛОВА , а НАСТОЯЩИХ ПРЕСЛЕДУЕТ , или не ЗАМЕЧАЕТ "СПАСИБО" тупорылым 🐏🤢73% "ДОГОВОРИМСЯ ПО -СЕРЕДИНЕ" ‼️
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29.08.2022 16:35 Відповісти
Це не смішно, бо не смішно зовсім, за ці всі діяння зелєуйобіща треба нагородити колумбійським галстуком.Кращеб воно з початку війни з'їбалосьби кудись, чи діверсант якийсь би його того...
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29.08.2022 17:14 Відповісти
не... не заслуговує...він жеж зі сцени не кривлявся? ну яки жеж з нього герой????
(вибачте... сарказм)
та презику нема коли нагороджувати військових Героїв... в неього ще стільки друзяк по шоу-бізу без відзнак....
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29.08.2022 16:06 Відповісти
такої "патріотичної" татухи як у лисого нема - то про якого героя може йти мова?
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29.08.2022 16:20 Відповісти
та да... про це я забув))))
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29.08.2022 16:25 Відповісти
мабудь за татуху і орден отримав
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29.08.2022 16:50 Відповісти
Як так? Не увесь квартал ще у героях ...
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29.08.2022 16:06 Відповісти
Про що ви говорите, пане Юрію, тут хоч би громадянстване позбавили і то добре, а ви кажете героя…
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29.08.2022 16:06 Відповісти
А то і ДБР, справу відкрити може..
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29.08.2022 16:08 Відповісти
Чисто из соображений безопасности, не стоит публиковать данные Героя до момента окончательного разгрома оккупантов.
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29.08.2022 16:07 Відповісти
Теж скажете!
А він в Кварталі-95 хоч якусь роль виконує?!
Так ото ж...
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29.08.2022 16:11 Відповісти
Я считаю: заслуженная награда, если что можно петицию сделать, люди подпишут
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29.08.2022 16:11 Відповісти
Рано награждать героем! 1 вертолет, это не тянет на "героя"!
Вот , срочника только после 6 наградили !
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29.08.2022 18:58 Відповісти
Тільки після безмозглої і верещучки.....не на часі...
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29.08.2022 16:12 Відповісти
...коли отримає Героя? Тільки після Лисого чмиря
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29.08.2022 16:13 Відповісти
А у нього є татуха як у лисого?
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29.08.2022 16:14 Відповісти
"не на часi"(с) - у влади тепер iншi "гєрої"..

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29.08.2022 16:16 Відповісти
Не все кварталовцы еще получили ордена и звания Героя Украины.
Да и Ермака надо как то наградить. Может обидеться и слить.
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29.08.2022 16:16 Відповісти
40 років Іглі --- зробили надіино.
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29.08.2022 16:18 Відповісти
Арестуйте эту суку пока не поздно

Для окончания войны нужно идти на переговоры с путиным, - Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью Corriere della Sera 🤡.

«Он одержим нашим городом. Он не хочет его бомбить, как Харьков, он требует его целым. Я не пессимист, верю, что мы в итоге победим. Но война остается долгой, тяжелой.

Я не хочу, чтобы меня неправильно поняли. Я мечтаю вернуться к нашим границам в 1991 году, но надо шаг за шагом договариваться, искать компромиссы, избегать конфронтации».
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29.08.2022 16:19 Відповісти
ліпше просто утилізувати
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29.08.2022 16:51 Відповісти
Раньше в Украине у козаков в почете были Кошевые атаманы, а сейчас у Зели - Кошевой клоун.
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29.08.2022 16:19 Відповісти
Шановний Бутусов, та не розповідайте нічого для зайвого розголосу. А то ДБР завтра відкриє справу проти Героя Артура Іллюка за крадіжку та нецільове використання *********** що призвело до загострення відносин з росією
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29.08.2022 16:22 Відповісти
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29.08.2022 16:31 Відповісти
Наш воїн збив не вєртольотчика, а звєздольотчика. На Расії - ВКС, військово-космічни сили. Тому пілоти літають не на вертольотах, а на звєздольотах.
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29.08.2022 16:24 Відповісти
Зе швидше вдавиться!
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29.08.2022 16:30 Відповісти
Як можна , в нас зовсім інші герої: ЛИСИЙ,ТОВСТИЙ , ЯЗИКАТИЙ. А на полі бою- то так ,не на часі. ГНИДИ ,ГНИДИ , а не люди.
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29.08.2022 16:31 Відповісти
Нехай Ілюк дякує Богу що ДБР не відкрила проти нього впровадження за використання "Ігли" тобто знищення державного майна.
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29.08.2022 16:35 Відповісти
Та де там.. А що особисто для ЗЕ він зробив ?
Ах, нічого ! Тоді і ордену НЕМА !
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29.08.2022 16:39 Відповісти
Настрої на Цензорі зрозумілі.
Але у цьому випадку Іллюк навряд чи знав, що збиває Кащенка. Він збив якийсь гелікоптер. І за це повинен отримати те, що повинен.

Героя дали бійцю НГ за 6 гелікоптерів.
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29.08.2022 16:42 Відповісти
* Клещенко
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29.08.2022 16:44 Відповісти
Вот именно !!! Аж на 6 !!!
Даже за 5 не давали !!! А только после 6го !
А тут сразу после одного ,...
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29.08.2022 18:56 Відповісти
Зеленський тільки артистів легкого жанру може нагороджувати, а не дійсно справжніх Героїв України
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29.08.2022 16:42 Відповісти
Воїн 93-ї ОМБр Артур Іллюк, який ліквідував найкращого вертолітника ВКС РФ полковника Клещенка, заслуговує на звання Героя України, - підтримую ініціативу бутусова
але тоді кому небудь із 95 кварталу потрібно ще один орден "дати" лисий і пікалов не рахуються
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29.08.2022 16:45 Відповісти
Юра, сейчас Вова награждает только скотов и дегенератов из квартала с Г+Г.
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29.08.2022 16:50 Відповісти
Лисому спочатку хероя треба дати
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29.08.2022 16:59 Відповісти
В 2023, коли дасть наступний концерт російським солдатам
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29.08.2022 20:16 Відповісти
То давайте всім дамо Героя України завод багато може їх наштампувати, як в Радянські часи, а можливо краще сімьї дати квартиру, або 100 тис доларів за це а не побрекушки
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29.08.2022 17:12 Відповісти
"Война войной, а обед по расписанию.
Человек, отвечающий за награждения в ОП, сам себя и наградил. Браво!"
https://t.me/BerezaJuice/19519 Березовый сок
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29.08.2022 17:28 Відповісти
Кажись путлер выгнал оленевода ШойХу на пенсию...
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29.08.2022 17:40 Відповісти
хоча б справу не склипали
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29.08.2022 17:42 Відповісти
а марьяна безмозла до сих пор без ордена ---- непорядок
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29.08.2022 18:14 Відповісти
Навіщо давати медалі дійсним героям, як можна їх роздати своїм блазням...
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29.08.2022 18:22 Відповісти
Я не думаю, что сбить этого веролетчика было "легче" или "сложнее" других. Я к тому, что если на счету "стрелка" только ЭТОТ вертолёт, то РАНО говорить о присвоении звания "герой Украины".
Насколько я помню есть другой , куда более незультативный срочник.
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29.08.2022 18:54 Відповісти
Улица имени Иллюка?
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29.08.2022 19:34 Відповісти
Збити такого аса - це уже геройство, а коли збитому посмертно дають героя, то наш воїн і поготів має отримати звання Герой України, навіть в пику рашистам.
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29.08.2022 19:38 Відповісти
Нет, не заслуживает (только по тому, что сбил: исполнение долга не требует награды).
Вообще, в наградном деле в Украине (как и в РФ) много путаницы и благоглупости: будь то иначе, то "Народный герой Украины" не котировалась бы выше многих прочих наград...
Герой.... Конечно, герой. А вот боец, который под Сумами (Бердянском, Харьковом...) в землю лег, но не отступил, и остался в своем окопе и в безвестности, он герой? Или как?
Понятие героизма в европейской культуре и в культуре русской (и украинской) очень разнится (и нечего обижаться - у нас понятие героизма совершенно одинаковое): в европейской культуре (а она произрастает из культуры Илиады) герой это тот, кто своими деяниями приблизился к богам и заслужил себе постамент. А в культуре славянской - тот, кто совершил "подвиг", т.е. подвИг себя на противостояние путем самоотречения....
Интересно, что и немцы, особенно с конца 30-х годов 20 века пришли к такому же мнению (Гитлер был солдатом и понимал, что есть солдатский долг). Вообще же, понятию героя (человека совершившего подвиг) наиболее соответствуют, по моему мнению, строки из статута ВОЕННОГО ОРДЕНА СВЯТОГОВЕЛИКОМУЧЕНИКА и ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ(1769 год): Ни высокая порода, ни полученные пред неприятелем раны, не дают право быть пожалованным сим орденом: но дается оный тем, кои не только должность свою исправляли во всем по присяге, чести и долгу своему, но сверх того отличили еще себя особливым каким мужественным поступком, или подали мудрые, и для Нашей воинской службы полезные советы.
Т.е. исполнение воинского долга не есть подвиг - исполнение долга не требует награды.
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29.08.2022 19:56 Відповісти
Не впевнений. Він мову на хліб не пробував намазати, як Лєді Мосєйчук
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29.08.2022 20:15 Відповісти
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30.08.2022 01:01 Відповісти
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30.08.2022 01:03 Відповісти
Вася долєтался 🤣
Карлсона сбілі в Україні ))
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30.08.2022 01:51 Відповісти
какой преЗЕдент, такие у него и херои -
сценические полуобезьяны лёгкого поведения с низкой социальной ответственностью, всю жизнь работающие ртом, придворные содержанцы и жоповылизыватели.
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30.08.2022 04:07 Відповісти
Тут є ще один важливий момент: наш боєць ліквідував манкурта з расово українським прізвищем Клещенко, який воював проти України. Відщепок отримав своє, тож земля Клещенку кліщами, міцного здоров'їчка і карколомних пригод у статевому житті (зокрема пікантну еротичну забавлянку "Гелікоптер", у якій він гратиме роль пропелера...)
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30.08.2022 06:23 Відповісти
Хто цей ІЛЛЮК хто його знає? а вот лисий с квартала це фігура. Ну падумаешь Іллюк ЯКОГОСЬ генерала завалив,він же не РАСМЕШИЛ КОМИКА.
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30.08.2022 20:59 Відповісти
 
 