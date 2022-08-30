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Рух опору ліквідував на Запоріжжі окупантів, які поїхали подивитись на пожежу на складах боєприпасів. ВIДЕО

У ніч на 30 серпня рух опору знищив російських загарбників, які поїхали подивитись на палаючий склад боєприпасів у Михайлівці Запорізької області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти напевно навіть не знали, що на півдні буває настільки спекотно у всіх сенсах. Своєю чергою рух опору їм про це філігранно нагадує чи не щодня. Наразі відомо про знищення низки мелітопольських окупантів, які вирішили подивитись, як палає БК у Михайлівці", - написав Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На південному напрямку ЗСУ знищили понад 80 окупантів, 3 склади, переправу через Дніпро та багато техніки ворога, - ОК "Південь"

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух також підтверджує знищення російських окупантів.

"Нас інформують і просять "привітати" мелітопольських окупантів з невдалим переглядом фільму про "БК, що палають". Поїхали подивитись на пожежу на складах, раптом стався вибух. Рух опору запрошує окупантів, які пропустили сеанс, до перегляду наступного разу!" - зазначив Старух.

Автор: 

армія рф (17373) ліквідація (3920) окупація (6694) Запорізька область (3605)


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Топ коментарі
+26
За зрелища нужно платить.
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30.08.2022 09:37
+21
Тай не тiльки там , молодцi партизани!
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30.08.2022 09:44
+19
Рух опору молодцы, а что надо увидеть на видео?
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30.08.2022 09:52
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За зрелища нужно платить.
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30.08.2022 09:37 Відповісти
7D кино про войну пораскинув мозгами подумали орки
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30.08.2022 09:41 Відповісти
Таки Федоров у вишиванці найкращий символ Мелітополя. Партизани там з якістю і кількістю. ТРИМАЙТЕСЬ, ЗСУ в дорозі
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30.08.2022 09:41 Відповісти
Тай не тiльки там , молодцi партизани!
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30.08.2022 09:44 Відповісти
❤️🙏💙💛Респект 👍✊СУПЕР ‼️КРАСАВЧИКИ ‼️Слава ‼️Слава‼️Слава‼️✊🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
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30.08.2022 10:35 Відповісти
о.Яків запрошує орду до пекла

@ua_100

·

https://twitter.com/ua_100/status/1563192323105628162 26 авг.

Хочу перепитатися ще раз: за що мер Мелітополя орден отримав?

За те що без жодної барикади здав місто, не вивів з ладу аеродром, "попав в полон", тут же обміняв себе на 7 кацапів, з'їбався в ЄС, а потім ще й наклянчену західну гуманітарку віддав через верещучку оркам?

Помиляюся?
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30.08.2022 10:55 Відповісти
Мер і аеродром? Я також була в сумнівах,але він не в Європі, не військовий, партизани працюють, а ось верещук повинна бути під трибуналом
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30.08.2022 11:34 Відповісти
гостросюжетний відос, 10ть разів передивився - чи нічого не пропустив)
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30.08.2022 09:51 Відповісти
капець дебіли..поїхали подивитись, яу БК палає одне тільки це дебілізм..

але подохнути при перезляді фаєр шоу від партизанів - то аще капець..

Дарвін аплодує..він серел цапів конкурс буде влаштовувати - кому предію давати..
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30.08.2022 09:51 Відповісти
Рух опору молодцы, а что надо увидеть на видео?
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30.08.2022 09:52 Відповісти
Кацапи не знають що Мелітополь батьківщина ідеолога українського націоналізму Дмитра Донцова. Резун теж звіти.
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30.08.2022 09:53 Відповісти
так в нього вчора днюха була - ось мелтопольці й святкували

салюти пускали)))

тепер касапи не тільки Бандеру будуть знати)
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30.08.2022 10:06 Відповісти
це що, відео???
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30.08.2022 09:54 Відповісти
Трейлер )))))))))))))
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30.08.2022 10:13 Відповісти
Інформативне відео....
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30.08.2022 10:14 Відповісти
Зовсім незрозуміла подача інформації... Вже починаю хвилюватись про здоров'я редактора цієї полоси...
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30.08.2022 10:16 Відповісти
Пишуть що фірма "Олеся" всьо...
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30.08.2022 10:27 Відповісти
В Н.Каховці?
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30.08.2022 10:46 Відповісти
Так. Це ті що ремонтували для орків міст на дамбі.
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30.08.2022 11:13 Відповісти
"Олеся.. Олеся.. Олеся...
Накрылась звездой наконец-то!
Как гнида, как ***** Олеся..."
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30.08.2022 11:44 Відповісти
Мдя . !! Робота сценариста , оператора , режисера , на висоті .. Кажуть Спілберг у захваті . За цим сюжетом - хоче зняти супербойовик . .
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30.08.2022 10:42 Відповісти
Сильное видео! Лихо закрученный сюжет!
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30.08.2022 10:53 Відповісти
Вся жизнь пронеслась за эти 4 (четыре) секунды!
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30.08.2022 11:46 Відповісти
Интересное видео, жаль что короткое.
После просмотра почувствовал послесловие. Сидел, много думал.
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30.08.2022 10:56 Відповісти
Это трейлер спойлера
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30.08.2022 11:47 Відповісти
і?
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30.08.2022 11:11 Відповісти
І що видно з цього відео?
Мля, аби хайпонути, аби відкрили сторінку чи відео, а далі, але-оп, перегляд.
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30.08.2022 12:22 Відповісти
 
 