Рух опору ліквідував на Запоріжжі окупантів, які поїхали подивитись на пожежу на складах боєприпасів. ВIДЕО

У ніч на 30 серпня рух опору знищив російських загарбників, які поїхали подивитись на палаючий склад боєприпасів у Михайлівці Запорізької області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти напевно навіть не знали, що на півдні буває настільки спекотно у всіх сенсах. Своєю чергою рух опору їм про це філігранно нагадує чи не щодня. Наразі відомо про знищення низки мелітопольських окупантів, які вирішили подивитись, як палає БК у Михайлівці", - написав Федоров.

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Голова Запорізької ОВА Олександр Старух також підтверджує знищення російських окупантів.

"Нас інформують і просять "привітати" мелітопольських окупантів з невдалим переглядом фільму про "БК, що палають". Поїхали подивитись на пожежу на складах, раптом стався вибух. Рух опору запрошує окупантів, які пропустили сеанс, до перегляду наступного разу!" - зазначив Старух.