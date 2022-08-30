Рух опору ліквідував на Запоріжжі окупантів, які поїхали подивитись на пожежу на складах боєприпасів. ВIДЕО
У ніч на 30 серпня рух опору знищив російських загарбників, які поїхали подивитись на палаючий склад боєприпасів у Михайлівці Запорізької області
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Окупанти напевно навіть не знали, що на півдні буває настільки спекотно у всіх сенсах. Своєю чергою рух опору їм про це філігранно нагадує чи не щодня. Наразі відомо про знищення низки мелітопольських окупантів, які вирішили подивитись, як палає БК у Михайлівці", - написав Федоров.
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Голова Запорізької ОВА Олександр Старух також підтверджує знищення російських окупантів.
"Нас інформують і просять "привітати" мелітопольських окупантів з невдалим переглядом фільму про "БК, що палають". Поїхали подивитись на пожежу на складах, раптом стався вибух. Рух опору запрошує окупантів, які пропустили сеанс, до перегляду наступного разу!" - зазначив Старух.
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@ua_100
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https://twitter.com/ua_100/status/1563192323105628162 26 авг.
Хочу перепитатися ще раз: за що мер Мелітополя орден отримав?
За те що без жодної барикади здав місто, не вивів з ладу аеродром, "попав в полон", тут же обміняв себе на 7 кацапів, з'їбався в ЄС, а потім ще й наклянчену західну гуманітарку віддав через верещучку оркам?
Помиляюся?
але подохнути при перезляді фаєр шоу від партизанів - то аще капець..
Дарвін аплодує..він серел цапів конкурс буде влаштовувати - кому предію давати..
салюти пускали)))
тепер касапи не тільки Бандеру будуть знати)
Накрылась звездой наконец-то!
Как гнида, как ***** Олеся..."
После просмотра почувствовал послесловие. Сидел, много думал.
Мля, аби хайпонути, аби відкрили сторінку чи відео, а далі, але-оп, перегляд.