Окупант про ситуацію на Харківщині: "У нас ничего не осталось - ни воды, ни еды. Седьмую роту вообще расх#ярили". ВIДЕО

Українські війська на Харківщині оточили одне з угрупувань окупантів, позбавивши їх постачання їжі, води, боєприпасів, та успішно знищують окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів один із загарбників у телефонній розмові, що була перехоплена українськими спецслужбами.

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