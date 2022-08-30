Окупант про ситуацію на Харківщині: "У нас ничего не осталось - ни воды, ни еды. Седьмую роту вообще расх#ярили". ВIДЕО
Українські війська на Харківщині оточили одне з угрупувань окупантів, позбавивши їх постачання їжі, води, боєприпасів, та успішно знищують окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів один із загарбників у телефонній розмові, що була перехоплена українськими спецслужбами.
Топ коментарі
+44 ARI71
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Хлопці! Іпаште русню кляту!
Він інвалід тримається поки може
Зачем же ти бросіл - своіх же ребят .? .
.
Hacpaть он хотел на своих кацапят!
усьо идьот по плану...
мирного населения Харькова. Почему не чешится говнокомандующий.
Пусть выступит в Харькове перед людьми со своим балаганом.