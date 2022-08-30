Український пілот зняв ролик про бойову роботу винищувача МіГ-29 та показав застосування американських протирадіолокаційних ракет HARM AGM-88. ВIДЕО

Український пілот зняв відео бойової роботи винищувача МіГ-29

Як повідомляє Цензор.НЕТ, він присвятив ролик своєму полеглому побратиму Євгену Лисенку, який загинув у повітряному бою з російськими окупантами 9 березня.

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На відеозаписі, що опублікував український пілот, уперше зафіксоване бойове застосування американських протирадіолокаційних ракет HARM AGM-88.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"За рахунок модернізації украінські Міги отримали можливість застосовувати такі ракети та завдають важких втрат російським системам ППО. Також на відео пуски некерованих ракет та стрільба з гармати по наземних цілях. Ракета HARM одразу на початку відео показана на пілоні (велика ракета ближче до фюзеляжа, також під крилом менша за розмірами ракета "повітрі-повітря" Р-73). Наступним кадром зображено пуск HARM. Російські джерела визнають високу ефективність ракет HARM. На початку війни російське командування багато разів заявляло про повне знищення української авіаціі, але зараз зрозуміло, що украінські літаки успішно вийшли з-під ударів, і застосування далекобійних самонавідних ракет робить українську авіацію дуже небезпечним противником для ППО та ПКС РФ", - пише у коментарі до відео Бутусов.

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