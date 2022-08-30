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Український пілот зняв ролик про бойову роботу винищувача МіГ-29 та показав застосування американських протирадіолокаційних ракет HARM AGM-88. ВIДЕО

Український пілот зняв відео бойової роботи винищувача МіГ-29

Як повідомляє Цензор.НЕТ, він присвятив ролик своєму полеглому побратиму Євгену Лисенку, який загинув у повітряному бою з російськими окупантами 9 березня.

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На відеозаписі, що опублікував український пілот, уперше зафіксоване бойове застосування американських протирадіолокаційних ракет HARM AGM-88.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"За рахунок модернізації украінські Міги отримали можливість застосовувати такі ракети та завдають важких втрат російським системам ППО. Також на відео пуски некерованих ракет та стрільба з гармати по наземних цілях. Ракета HARM одразу на початку відео показана на пілоні (велика ракета ближче до фюзеляжа, також під крилом менша за розмірами ракета "повітрі-повітря" Р-73). Наступним кадром зображено пуск HARM. Російські джерела визнають високу ефективність ракет HARM. На початку війни російське командування багато разів заявляло про повне знищення української авіаціі, але зараз зрозуміло, що украінські літаки успішно вийшли з-під ударів, і застосування далекобійних самонавідних ракет робить українську авіацію дуже небезпечним противником для ППО та ПКС РФ", - пише у коментарі до відео Бутусов.

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Автор: 

авіація (4125) Бутусов Юрій (3589)


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Топ коментарі
+75
Ось цей пілот - Герой, красавчик і справжній мен. А не монатіки, винники і лисі з кварталу
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30.08.2022 12:59
+66
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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30.08.2022 12:45
+64
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30.08.2022 13:09
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СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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30.08.2022 12:45 Відповісти
Ось цей пілот - Герой, красавчик і справжній мен. А не монатіки, винники і лисі з кварталу
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30.08.2022 12:59 Відповісти
Колись один кацап пропонував стріляти какашками. Якщо ти вже так хочеш посадити кварталівців в винищувач то їм і зброя не потрібна.
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30.08.2022 15:19 Відповісти
Зворушливо
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30.08.2022 12:48 Відповісти
Медведик під склом. Доцюня подарувала.
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30.08.2022 14:54 Відповісти
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30.08.2022 12:49 Відповісти
Героям Слава!
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30.08.2022 12:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=VtGWDa012Mk Генерал Кривонос сорвал планы верховного шашлычника - YouTube

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30.08.2022 12:58 Відповісти
Чому такі люди не стають президентами
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30.08.2022 13:08 Відповісти
Потому что у них с головой все в порядке
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30.08.2022 13:33 Відповісти
Тому що пілотам - небо, клованам - цирк, політикам - політика. Фахівці мають бути на своєму місці, щоб все було добре у країні. Досить експериментів, чи ще ні?
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30.08.2022 16:00 Відповісти
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30.08.2022 13:09 Відповісти
грьобана кацапська падаль ще не усвідомила с ким має справу і що буде завтра ..Їм поки що пофіг десь там в Пермі ..Але ми їм цього ніколи не забудемо .
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30.08.2022 13:48 Відповісти
Переродись з гарною долею Женя!
Дякуємо!
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30.08.2022 13:56 Відповісти
Пілоти , Ви святі люди - наші серця б'ються в унісон з Вашими 👍🏼👍🏼👍🏼👊🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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30.08.2022 13:59 Відповісти
Здоров'я нашим захисникам неба та наснаги мочити орків в режимі "нон-стоп"!
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30.08.2022 13:59 Відповісти
в память о друге, молодец! Побольше отгружать им и поменьше попадать под их пво
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30.08.2022 14:17 Відповісти
У нашего пилота был помощник-талисман - маленький мишка. Наверное подарок от его любимой дочурки.
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30.08.2022 14:22 Відповісти
204 БрТА!!! Респект и уважуха, парни!!!

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30.08.2022 14:52 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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30.08.2022 17:26 Відповісти
Слава героям! Пошана загинувшим, молимось за них.🙏
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30.08.2022 17:48 Відповісти
Вітаю! Героям Слава!!💙💛✌️💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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30.08.2022 17:57 Відповісти
Вибачайте, що не в тему. Може хтось мені підкаже в чому проблема. Телевізор LG Smart. На сайті Цензора перестав завантажувати відео. Показує картинку з тривлістю 0.
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30.08.2022 18:30 Відповісти
Слава Героям!
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30.08.2022 18:38 Відповісти
Героi не вмирают! Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
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30.08.2022 19:14 Відповісти
Бог ему в помощь, удачных ему вылетов и мягких посадок. Пусть Бог его охраняет, как в небе, так и на земле. Слава Герою! Украине слава!!!
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30.08.2022 20:15 Відповісти
Ведмедика у кабіну взяв))
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30.08.2022 20:52 Відповісти
Интересно как смогли подцепить НАТОвскую ракету, там же другой стандарт.
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30.08.2022 21:11 Відповісти
Дык и МиГи с разных мест, знаете ли ...
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30.08.2022 21:56 Відповісти
Что конкретно вас интересует? Документация, чертежи?
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30.08.2022 23:52 Відповісти
Понабежало продавцов. Я думаю он просто интересуется.
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31.08.2022 09:00 Відповісти
за пару месяцев наверное можно провести грубую интеграцию.
может, на видео как раз испытания.
А может, все уже сделано на советские самолеты что еще служат в центральной европе.
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31.08.2022 09:22 Відповісти
Переходник на пилоны - изделие не очень сложное, а саму ракету бортовому компу МИГ-29 можно представить как Р-27ЭП, у нее принципы наведения похожие на "Харм".
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31.08.2022 10:37 Відповісти
"Есть только МИГ между прошлым и будущим,
Именно он называется жизнь..."
(але для кацапів він зветься навпаки - смерть)

Слава українській авіації!

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31.08.2022 19:09 Відповісти
 
 