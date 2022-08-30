Ідентифіковано трьох військових РФ, які катували чоловіка під час окупації Київщини, - СБУ. ВIДЕО
Служба безпеки встановила особи воєнних злочинців РФ, які катували і намагались вбити мешканця Київщини при тимчасовій окупації частини регіону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнмя на пресслужбу СБУ.
Цивільному, над яким знущалися російські окупанти, вдалося виратися з полону під час обстрілу позицій рашистів в ході контрнаступу ЗСУ.
"Зловмисниками виявились троє військових 64 окремої мотострілкової бригади 35 загальновійськової армії ЗС РФ:
- Борисов Олександр, 07.03.1999 р.н.
- Мадяєв Раян, 06.06.2002 р.н.
- Сулайндзюга Максим, 25.08.1994 р.н.
Саме їхнє окупаційне угруповання брало активну участь у масових вбивствах і катуваннях цивільного населення Бучанського району в лютому-березні цього року", - йдеться в повідомленні.
Так, трьом воєнним злочинцям РФ повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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