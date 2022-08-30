Каховська правнучка Гумільова відправляла учителів на підвал, - журналіст Олег Батурин | Без цензури. ВIДЕО

Як посіпаки росіян на окупованих територіях перетворюють життя українців на пекло.

Напередодні 1 вересня мова в ефірі ютуб-каналу Цензор.НЕТ піде про педагогів, які стали колаборантами й тепер допомагають насаджувати "русский мир", а також про те, як ведеться українським школярам в окупації.

Поговорити про це Марина Данилюк-Ярмолаєва запросила журналіста Олега Батурина.

Він сам пережив російський полон, а зараз працює із Центром журналістських розслідувань, а на додачу - активно моніторить персональні історії колаборантів, які успішно будують карʼєри при окупаційних адміністраціях.

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Також на ютубі Цензор.НЕТ щобудня - антипанічний та духопідйомний стрім з новинами про те, як Збройні сили України нищать окупантів та множать на нуль "другу найбільшу армію світу".