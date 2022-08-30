Каховська правнучка Гумільова відправляла учителів на підвал, - журналіст Олег Батурин | Без цензури. ВIДЕО
Як посіпаки росіян на окупованих територіях перетворюють життя українців на пекло.
Напередодні 1 вересня мова в ефірі ютуб-каналу Цензор.НЕТ піде про педагогів, які стали колаборантами й тепер допомагають насаджувати "русский мир", а також про те, як ведеться українським школярам в окупації.
Поговорити про це Марина Данилюк-Ярмолаєва запросила журналіста Олега Батурина.
Він сам пережив російський полон, а зараз працює із Центром журналістських розслідувань, а на додачу - активно моніторить персональні історії колаборантів, які успішно будують карʼєри при окупаційних адміністраціях.
Також на ютубі Цензор.НЕТ щобудня - антипанічний та духопідйомний стрім з новинами про те, як Збройні сили України нищать окупантів та множать на нуль "другу найбільшу армію світу".
Будь ласка, зачекайте...
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https://youtu.be/2xD8EjwEakc
Не треба пафосу: просто застрелити суку і все.
Не так уж они образованы...
Украинцев по Гумилёву просто не сущесвовало.
Москальщина звичайно Азія, чи принаймні Азіопа, але навіщо було витрачати стільки зусиль на псевдоісторичні опуси
От хай кацапи живуть на вулицях своїх замордованих ними ж поетів.
Який достоєвський, толстий, булгаков??? - на#уй усіх!!!