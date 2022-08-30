"Мосты все разъ#бали, ни выехать, ни въехать нельзя": Окупант розповідає дружині про влучні удари ЗСУ на Херсонщині, - перехоплення ГУР МО. АУДIО

Військовий РФ розповів про ситуацію з мостами у Херсонській області

Про це свідчить перехоплення ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

"Мости всі роз#бали, всі, тепер ні в'їхати, ні виїхати не можна. Все пересування "по нулям", - каже військовий РФ.

Його дружина згадує про міст на літеру "А" (ймовірно Антонівський. - Ред.). На що окупант каже, що його "розх#ярили весь".

"Ніх#я його не відновили, навпіл склався і впав у річку", - додав російський загарбник.

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