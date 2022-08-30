"Мосты все разъ#бали, ни выехать, ни въехать нельзя": Окупант розповідає дружині про влучні удари ЗСУ на Херсонщині, - перехоплення ГУР МО. АУДIО
Військовий РФ розповів про ситуацію з мостами у Херсонській області
Про це свідчить перехоплення ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.
"Мости всі роз#бали, всі, тепер ні в'їхати, ні виїхати не можна. Все пересування "по нулям", - каже військовий РФ.
Його дружина згадує про міст на літеру "А" (ймовірно Антонівський. - Ред.). На що окупант каже, що його "розх#ярили весь".
"Ніх#я його не відновили, навпіл склався і впав у річку", - додав російський загарбник.
Топ коментарі
+43 Алекс Мышкевич
показати весь коментар30.08.2022 18:43
+33 Скул Бас
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+30 govtva
показати весь коментар30.08.2022 18:32
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Все буковки быстро пролетят перед их свинособакскими глазенками, как их никчемная жизнь!