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"Мосты все разъ#бали, ни выехать, ни въехать нельзя": Окупант розповідає дружині про влучні удари ЗСУ на Херсонщині, - перехоплення ГУР МО. АУДIО

Військовий РФ розповів про ситуацію з мостами у Херсонській області

Про це свідчить перехоплення ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

"Мости всі роз#бали, всі, тепер ні в'їхати, ні виїхати не можна. Все пересування "по нулям", - каже військовий РФ.

Його дружина згадує про міст на літеру "А" (ймовірно Антонівський. - Ред.). На що окупант каже, що його "розх#ярили весь". 

"Ніх#я його не відновили, навпіл склався і впав у річку", - додав російський загарбник.

Також дивіться: "Я вены резала": Дружина окупанта намагалась покінчити життя самогубством, щоб чоловіка повернули з фронту. АУДIО

Автор: 

розвідка (3862) перехоплення (352) Херсонська область (5756)


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Топ коментарі
+43
дніпровські раки чекають на дорогих гостей ізх рашки

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30.08.2022 18:43
+33
Вона Ладу хоче, а муженьок все ніяк не загнеться )))
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30.08.2022 18:34
+30
Скоро будет торжественный заплыв для десантников ВДВ РФ в самом большом фонтане под названием Днепр.
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30.08.2022 18:32
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Да, "всьо ідьот по плану" (с) (В.В. *****)
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30.08.2022 18:28 Відповісти
Або: і це ми ще не починали.
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30.08.2022 18:40 Відповісти
"Мосты все разъ#бали, ни выехать, ни въехать нельзя" Не можеш виїхати-- пливи!!! І пливи якомога швидше!!! Може лише вміння добре плавати спасе твою нікчемну душу та тіло.
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30.08.2022 19:00 Відповісти
Это дорога в один конец.
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30.08.2022 18:30 Відповісти
"оставайся мальчік с намі, будеш нашим корольом !"

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30.08.2022 18:42 Відповісти
дніпровські раки чекають на дорогих гостей ізх рашки

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30.08.2022 18:43 Відповісти
Дорогий москали! Для вас, наше фирменное блюдо - раком!
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13.09.2022 06:02 Відповісти
Скоро будет торжественный заплыв для десантников ВДВ РФ в самом большом фонтане под названием Днепр.
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30.08.2022 18:32 Відповісти
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30.08.2022 18:34 Відповісти
Кацапи потрапили в мишоловку.
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30.08.2022 18:33 Відповісти
Еще би Кримський
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30.08.2022 18:33 Відповісти
Теж чекаю, як Новий рік у дитинстві. А Святий Миколай хай буде Залужний!
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30.08.2022 18:42 Відповісти
Оце дiло
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30.08.2022 18:33 Відповісти
Вона Ладу хоче, а муженьок все ніяк не загнеться )))
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30.08.2022 18:34 Відповісти
nazvanivaet v prevkushenii
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30.08.2022 18:45 Відповісти
"Лады" только отцы покупают.

Было у отца три сына: Веста, Гранта и Калина.
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30.08.2022 20:28 Відповісти
Ванька Копперфильд.....
https://twitter.com/i/status/1564576137526874112
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30.08.2022 18:35 Відповісти
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30.08.2022 18:46 Відповісти
Класный фокус.Но только один раз показать можно.
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30.08.2022 20:48 Відповісти
Копрофил
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30.08.2022 23:21 Відповісти
"На букву "А", я не буду говорить на всякий случай" - ***, а то що?
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30.08.2022 18:37 Відповісти
Ну, так воно і є ЧИСТіЛИЩЕ відкіля кацапа прямісінько в ПЕКЛО
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30.08.2022 18:37 Відповісти
потрібно зачищати , місцеві в допомогу
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30.08.2022 18:39 Відповісти
Ротации не будет. Будет вротация.
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30.08.2022 18:39 Відповісти
...и аналтация, отшвабрением и набутыливанием.
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30.08.2022 19:09 Відповісти
Дуже зашифровано було від орчихи: "мост каторій А"
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30.08.2022 18:42 Відповісти
міст А має функцію Р - разложілся і упал *****
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30.08.2022 19:02 Відповісти
Драпать надо было раньше Шариковы...я вас предупреждал...драпайте из Херсона и Крыма...не праерили...наа очереди крымский мост... счётчик включен. Драпайте Крысы мавзолейные... драпайте неЛюди... ещё есть время остаться в живых...
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30.08.2022 18:52 Відповісти
А ми ще не починали !
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30.08.2022 18:58 Відповісти
Одна самка рашистская кудахтала: мамулечка, надо сваливать отсюда. То шо тупили?
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30.08.2022 19:02 Відповісти
Ой, біда ж яка! "ні виєхать, ні в'єхать!.." Чуваче, не переймайся ти так; тебе точно скоро вивезуть. У чорному целофановому пакеті.
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30.08.2022 19:03 Відповісти
Какие они тупые, малообразованные идиоты! По стилистике разговора сразу понятно - недоразвитые.
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30.08.2022 19:03 Відповісти
А пуйло так і сказало: "у нас асобая цивілізация". Послухайте, а коли ж їм знайти час "образовываться и развиваться", коли бражка вже поспіла та до столу тягне?
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30.08.2022 19:15 Відповісти
Вплавь, свинособака путинячья, только пусть самка твоя рашистская знает: не всякий оккупант доплывет до середины Днепра.
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30.08.2022 19:06 Відповісти
От жеж брехло кацапское. Выехать нельзя! Выехать можно. В пакете. Или лет через 10-15, после отработки, как военнопленному в Чернигове, Харькове, Мариуполе и т.д.
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30.08.2022 19:07 Відповісти
Скоро "пакeтики" из Хeрсона только по электронке отправлять будут, если будет кому отправлять.
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30.08.2022 20:31 Відповісти
А что, мне нравиться. Фото пакета и хватит. Опять же для Украины накладные расходы будут минимальными. Впрочем, в Параше скоро и интернета то не будет.
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30.08.2022 20:40 Відповісти
Поки можна було драпати - чого москаль хлєбальніком клацав? Тепер гайда раків годувати!
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30.08.2022 19:20 Відповісти
готовий померти за Путіна?
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30.08.2022 19:49 Відповісти
Чудак на букву "М" рассказал подробно самке про мост на букву "А".
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30.08.2022 19:54 Відповісти
А вот такая у них азбука от А (Антоновский мост) до Я (Ялта).
Все буковки быстро пролетят перед их свинособакскими глазенками, как их никчемная жизнь!
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30.08.2022 23:25 Відповісти
Nicht schießen, nicht schießen. tupin kaput
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30.08.2022 19:57 Відповісти
Якийся дибілізм, не по кацапах луплять, не по криму , а наших мостах
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30.08.2022 20:03 Відповісти
Попрошу руZZких солдат не паниковать и не толпится у переправы.Харон всех переправит.20-30 тыс. клиентов за раз для него -не вопрос."Стоячих" мест не будет.Прошу поверить на слово.
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30.08.2022 21:01 Відповісти
 
 