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Українські HIMARS знищили російську поромну переправу поблизу Антонівського мосту в Херсоні. ВIДЕО

Українські військові за допомогою РСЗВ HIMARS знищили російську поромну переправу поблизу Антонівського мосту в окупованому Херсоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ завдали вогневого удару по понтонній переправі в окупованому Херсоні. ФОТО

Автор: 

міст (1231) Херсон (3360) HIMARS (307)


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Топ коментарі
+70
Бавовнятко розважається.
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30.08.2022 18:49
+56
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30.08.2022 18:56
+44
я так розумію, що аналоговнєтноє ППО кацапи вже навіть не намагаються використовувати?
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30.08.2022 18:51
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Кацапи, скоро здавати норматив по плаванню.
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30.08.2022 19:12 Відповісти
І назва йому буль-буль
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30.08.2022 19:57 Відповісти
Ну шо, Герасимы, покатались?...
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30.08.2022 19:12 Відповісти
Ось так закінчилася б повість Тургенєва, якщо б Му-Му була українкою.
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30.08.2022 19:29 Відповісти
Герасим сделал жест доброй воли?
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30.08.2022 22:00 Відповісти
Свинособаки рашистские, отставить вазелин! Только ********, быстрее добежите на воронеж, только не всякий путинячий оккупант доплывет до середины Днепра.
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30.08.2022 19:16 Відповісти
Днепровские раки разжиреют, а самки рашистские останутся без смародеренных унитазов и лад за трупы оккупантов.
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30.08.2022 19:21 Відповісти
не только раки, популяция жЫрного опарыша тоже разрасётся в геометрической прогрессии
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30.08.2022 19:24 Відповісти
это только рыбаки оценят
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30.08.2022 19:29 Відповісти
Реку можно переплыть с блендером если его закупорить герметично.
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30.08.2022 19:32 Відповісти
Кацапы переварить уже реальность: в Херсоне вам звездец. Хватит дрыгать ножками, валите пока течение теплое. Вам уже намекали десять раз.
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30.08.2022 19:36 Відповісти
ВСУ так не хотят, что бы вы уходили, вам же в Херсоне так хорошо, по-домашнему😥...беспокоятся о вас, хотят, что бы вы там остались навсегда...
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30.08.2022 19:39 Відповісти
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30.08.2022 19:42 Відповісти
Какой был пором.
https://news.obozrevatel.com/tv/img9060-mp4.htm
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30.08.2022 19:44 Відповісти
Корабли РФ с ракетами надо уничтожить!
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30.08.2022 19:49 Відповісти
Обов'язково передамо Залужному.
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30.08.2022 21:13 Відповісти
Но только шёпотом, что бы враг не услышал.
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30.08.2022 23:08 Відповісти
Слава ВСУ! Україні Слава!
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30.08.2022 19:53 Відповісти
Кацапы или с девичьей памятью, или не верят, что млрс - управляемая ракета. Ей пофиг, за чем они прячут те понтоны…
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30.08.2022 20:08 Відповісти
В августе 1943 года в районе Казачьей Лопани ЧА хотело форсировать реку. Как писали немцы, они явственно слышали стук топоров, и ночью наносили удар из пушки по месту работ. На утро наблюдатели видели месиво трупов в перемешку с бревнами. И так было три раза. А потом внезапно 20 танков проскочило на западный берег и углубились на 8 км. Пехоту успели отсечь. Танки попали на УР ПТО и были уничтожены. Начали разбираться, как и по чем. Оказалось, что утопили 20 танков и по башнях соорудили притопленную мостовую переправу. Потом саперы взорвали эти танки. Говорят что орки хотели по притопленным баржам разместить комплекты понтонов Сколько лет прошло, но дебилизм таки остался.
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30.08.2022 20:56 Відповісти
"Переправа, переправа -
****** слева, ****** справа ..."
(навеяло)
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30.08.2022 21:41 Відповісти
https://youtu.be/x32LkSTdgxQ
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30.08.2022 23:07 Відповісти
Заговоренный кал путина не понимает ,что к земельке притягивает, вопрос времени .
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30.08.2022 23:25 Відповісти
Бывайте, ихтиандры ху@вы...

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30.08.2022 23:28 Відповісти
Шедеврально
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30.08.2022 23:44 Відповісти
Не, ну а что, не замечательно, красавчики, я считаю!)
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30.08.2022 23:59 Відповісти
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