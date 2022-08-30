Українські HIMARS знищили російську поромну переправу поблизу Антонівського мосту в Херсоні. ВIДЕО
Українські військові за допомогою РСЗВ HIMARS знищили російську поромну переправу поблизу Антонівського мосту в окупованому Херсоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
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****** слева, ****** справа ..."
(навеяло)