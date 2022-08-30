Ризик радіаційної катастрофи через російські дії не зменшується ані на годину, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 188 дня війни з Росією.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Збройні Сили нашої держави, наші спецслужби, розвідка роблять усе можливе й неможливе, щоб кожен російський військовий обовʼязково відчув українську відповідь на цей страшний терор, який Росія принесла на нашу землю. По всій тимчасово окупованій території України, від Криму до Харківщини, у російської армії немає й не буде жодної безпечної бази, жодного тихого місця.

Наші захисники знищуватимуть усі склади й штаби окупантів, їхню техніку, хоч би де вони розміщувалися. Під Севастополем – значить, під Севастополем. Під Луганськом – значить, під Луганськом. Це українська земля, і окупанти можуть зробити тільки дві речі: втекти або здатися в полон. Інших опцій ми їм не залишаємо.

Також сьогодні хочу ще раз звернути увагу всіх наших людей у Криму: будь ласка, тримайтеся якомога далі від російських військових обʼєктів, не перебувайте поблизу російських баз і військових аеродромів і повідомляйте спеціальним службам України всю відому вам інформацію про окупантів, щоб звільнення Криму відбулося швидше", - наголосив Зеленський.

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Президент також розповів про ситуацію навколо Запорізької АЕС.

"Вже прибули в нашу державу представники МАГАТЕ, які мають відвідати Запорізьку атомну станцію. Це важлива місія, і ми робимо все, щоб вона відбулася безпечно й працювала повною мірою.

На жаль, Росія не припиняє провокацій якраз на тих напрямках, із яких місія має прибути на станцію. Але сподіваюся, що місія МАГАТЕ зможе почати роботу. Ситуація на ЗАЕС і в Енергодарі, у навколишніх районах і досі надзвичайно загрозлива. Окупанти не залишають станцію, продовжують обстріли, не забирають з території АЕС свою зброю та боєприпаси. Вони залякують наших атомників. Ризик радіаційної катастрофи через російські дії не зменшується ані на годину.

Сьогодні вночі говорив про це з Президентом Франції Емманюелем Макроном. Скоординували наші позиції в захисті України та Європи від російського радіаційного шантажу. Вдень обговорив ситуацію на Запорізькій АЕС та направлення місії на станцію з гендиректором МАГАТЕ Гроссі.

Лише Україна може гарантувати, що на Запорізькій станції всі процеси відбуватимуться згідно зі стандартами та під контролем. Росії це просто не потрібно", - зазначив Зеленський.

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