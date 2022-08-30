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Новини Відео Війна
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Ризик радіаційної катастрофи через російські дії не зменшується ані на годину, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 188 дня війни з Росією.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Збройні Сили нашої держави, наші спецслужби, розвідка роблять усе можливе й неможливе, щоб кожен російський військовий обовʼязково відчув українську відповідь на цей страшний терор, який Росія принесла на нашу землю. По всій тимчасово окупованій території України, від Криму до Харківщини, у російської армії немає й не буде жодної безпечної бази, жодного тихого місця.

Наші захисники знищуватимуть усі склади й штаби окупантів, їхню техніку, хоч би де вони розміщувалися. Під Севастополем – значить, під Севастополем. Під Луганськом – значить, під Луганськом. Це українська земля, і окупанти можуть зробити тільки дві речі: втекти або здатися в полон. Інших опцій ми їм не залишаємо.

Також сьогодні хочу ще раз звернути увагу всіх наших людей у Криму: будь ласка, тримайтеся якомога далі від російських військових обʼєктів, не перебувайте поблизу російських баз і військових аеродромів і повідомляйте спеціальним службам України всю відому вам інформацію про окупантів, щоб звільнення Криму відбулося швидше", - наголосив Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російським військовим настав час тікати, - Зеленський. ВIДЕО

Президент також розповів про ситуацію навколо Запорізької АЕС.

"Вже прибули в нашу державу представники МАГАТЕ, які мають відвідати Запорізьку атомну станцію. Це важлива місія, і ми робимо все, щоб вона відбулася безпечно й працювала повною мірою.

На жаль, Росія не припиняє провокацій якраз на тих напрямках, із яких місія має прибути на станцію. Але сподіваюся, що місія МАГАТЕ зможе почати роботу. Ситуація на ЗАЕС і в Енергодарі, у навколишніх районах і досі надзвичайно загрозлива. Окупанти не залишають станцію, продовжують обстріли, не забирають з території АЕС свою зброю та боєприпаси. Вони залякують наших атомників. Ризик радіаційної катастрофи через російські дії не зменшується ані на годину.

Сьогодні вночі говорив про це з Президентом Франції Емманюелем Макроном. Скоординували наші позиції в захисті України та Європи від російського радіаційного шантажу. Вдень обговорив ситуацію на Запорізькій АЕС та направлення місії на станцію з гендиректором МАГАТЕ Гроссі.

Лише Україна може гарантувати, що на Запорізькій станції всі процеси відбуватимуться згідно зі стандартами та під контролем. Росії це просто не потрібно", - зазначив Зеленський.

Також читайте: Мешканцям Запорізької області роздадуть 5,5 млн пігулок від радіації, - BBC

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) Запорізька АЕС (1406)


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Топ коментарі
+10
втирає патріотичну промову, а в цей час його політ сила проводить у ВР антиукраїнські та диктаторські закони, які цей Зе-чмо підпише без зволікання
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30.08.2022 22:22
+7
господи..прикрутіть вже йому словогенератор
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30.08.2022 22:18
+7
Как же ты допустил?
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30.08.2022 22:19
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господи..прикрутіть вже йому словогенератор
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30.08.2022 22:18 Відповісти
Как же ты допустил?
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30.08.2022 22:19 Відповісти
А на этот вопрос ищите ответ в Омане-2020. Патрушев подробнее подскажет.
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30.08.2022 23:19 Відповісти
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30.08.2022 23:20 Відповісти
втирає патріотичну промову, а в цей час його політ сила проводить у ВР антиукраїнські та диктаторські закони, які цей Зе-чмо підпише без зволікання
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30.08.2022 22:22 Відповісти
Долго ещё хутин будет издеваться над ЗЕМНЫМ ШАРОМ ?

где трибунал ?
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30.08.2022 22:36 Відповісти
та тут не тільки він
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30.08.2022 22:44 Відповісти
как же ты тут уже всем *********!
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30.08.2022 22:40 Відповісти
Адміністрація США ще вчора зверталася, до української влади до РФ з вимогою вимкнути станцію, щоб уникнути катастрофи, жодних коментарів від нашої влади, як і від окупантів, не цю пропозицію я не чув?
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30.08.2022 22:45 Відповісти
Де й хто "звертався"?
Як тото "зупинити"? Турбіни, чи реактори?!
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30.08.2022 23:25 Відповісти
Ти бач, який заботлівий Президент, а хто ж тоді віддав ворогу цю АЕС і весь південь?
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30.08.2022 22:48 Відповісти
Та ПРИСТРІЛІТЬ цю бібізяну, ну скільки воно буде брехати?!!! Двохконтурні це не Чорнобиль, заіпуцьця підривати, можуть тільки вбити, турбінні цехи знищити!! Стінка реакторного ТАКОЇ товщини, шо воно само ростиком менше конкретно, подушка з урахуванням боньби так розроблена, що завалить ще більшим "захистом твели! Можуть тоту "радівацію" своїми ракетами "підняти" ядерними, ВСЕ!!! ********!!! Дайте кадик гному борзому вирвати!!
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30.08.2022 23:23 Відповісти
Может нужно было головой думать еще в январе, пане не уважаемый президент? А то видосики в Буковеле снимать на кануне войны а такие города как Энергодар не подготовить к наступлению рашки это совсем не умно
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31.08.2022 08:34 Відповісти
генератор випадкових фраз
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31.08.2022 09:21 Відповісти
 
 