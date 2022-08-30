"На месте рынка - жопа дьявола", - кадри підриву російського складу в Новій Каховці. ВIДЕО
У мережі з’явилось відео сходження "бавовни" на ворожий склад "селітри" в окупованій Новій Каховці
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть соцмережі.
На відео нібито зафіксована ліквідація складу російських окупантів 11 або 12 липня.
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А взагалі - то був Зеленський...
Тупі запитання від тупого бота
горбатыйп*да
Там був справжній "ядерний" гриб, який бачили за 100 км.
вийшло маленьке документальне кіно із трешем
Бабовна на буратино с солнцепеками прилетела что ли, чего так сильно бахнуло там. Может еще змей горыныч 2 снаряда могут так бахнуть. Серьезное оружие для обороны против пехоты, очень важно его уничтожать.
Сколько с этого гешефта получил вислюк?
Эксперт рассказал о скандальном арендном соглашении с Нафтогазом
Управляемый Юрием Витренко НАК "Нафтогаз Украины" арендует помещение за 500 тысяч долларов в месяц.
Об этом рассказал в https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0MHdrYnqtBD8tu4k5cEVeU97fcuYRayTfvLf5WwPv2ox3XPU7DUuch68J1KzQrA3Cl&id=100000078511172 Facebook эксперт Александр Охрименко.
"21.09.2020 между ПАО "Недвижимость столицы" (Арендодатель) в лице директора Полетухи А.В. и АО НАК "Нафтогаз Украины" (Арендатор) в лице директора по энергоэффективности и управлению имуществом "Группы Нафтогаз" Щербенко В.В., заключен договор аренды нежилого офисного здания с паркингом (лит. А) (бизнес центр "Нillfort Business Mansion"), расположенная по адресу: г. Киев. ул. Михайловская, 12, общей площадью 13304,60 кв. (Договор). Договор удостоверен частным нотариусом Киевского городского нотариального округа Карой В.В. и зарегистрирован в реестре под №208. Согласно условиям Договора, он заключен на 4 года, а размер ежемесячной арендной платы составляет 440 668 дол. США, при чем НАК "Нафтогаз Украины" должен был оплатить аванс, равный 15 месяцам аренды в сумме 6 610 020 дол. США. Уплаченная сумма аванса начинала засчитываться как арендная плата, только начиная с 30-го месяца срока аренды, или через 2,5 года", - рассказал эксперт.
По его сведениям, в связи с несвоевременным исполнением арендодателем в установленные сроки ремонтно-отделочных работ 27 августа 2021 между ним в лице начальника управления делами Зайца А.В. и арендатором в лице директора Струлева А.А. заключено дополнительное соглашение №1 к Договору, удостоверенное частным нотариусом Киевского городского нотариального округа Карой В.В. и зарегистрирована в реестре под №246. Указанным дополнительным соглашением увеличен срок действия Договора с 4 до 9 лет, а также увеличен размер аванса с 15 до 36 месяцев аренды, то есть 15 864 048 дол. США. Также увеличена общая расчетная сумма по Договору с 26 440 080 дол. США до 47 592 144 дол. США.
При этом на момент заключения Договора АО НАК "Нафтогаз Украины" имело несколько административных зданий, находившихся на балансе предприятий Группы "Нафтогаз", и ряд действующих договоров аренды офисных помещений в центральной части Киева.
"С учетом введения в 2020 карантина в Украине и перевода сотрудников на дистанционную форму работы, управленческое решение о целесообразности аренды здания общей площадью более 13 тыс. кв.м. на ул. Михайловский сроком на 108 месяцев (9 лет) и ежемесячной платой 440 668 дол. США при наличии собственных и арендованных зданий и помещений не отвечает принципам максимальной экономии и эффективности деятельности АО "НАК "Нафтогаз Украины", - подчеркивает эксперт.
Разве для Киева это большая цена? Очень сомневаюсь)))
Считаем дальше.
6 610 000 долл делим на 13 300 кв м получаем примерно 500 долл за метр. Дай мне такие деньги, я тебе за год выгоню нежилое строение на 15 000 кв.м.
Но эти деньги превратились в почти 16 000 000 долл ПРЕДОПЛАТЫ. Не хило? Это сколько можно за эти деньги Киев газом питать? Посчитай математик.
Ты можешь делить все что тебе угодно, даже ежей на ужей))) НО размер ежемесячной арендной платы составляет 440 668 дол. делим на 13304 м.кв и получаем 33 бакса за м.кв.!
Размер предоплаты может напрямую зависеть от размера арендной платы. М.Б. цена за метр в таком помещении в Киеве 50 баксов, за 15 месячную предоплату она была снижена на 40%.
Мы этих всех условий не знаем. Я просто против тупых заявлений жулькиного кучеренко и иже с ним об арендной ставке в 600 баксов, 2000 баксов и т.д.--кто как насчитает.Вон как ты, например, то у тебя шесть миллионов предоплаты, то они уже превратились в шестнадцать)))
Говорить о договоре не читая договор дурость и непрофессионализм.
... на момент заключения Договора АО НАК "Нафтогаз Украины" имело несколько административных зданий, находившихся на балансе предприятий Группы "Нафтогаз", и ряд действующих договоров аренды офисных помещений в центральной части Киева.
"С учетом введения в 2020 карантина в Украине и перевода сотрудников на дистанционную форму работы, управленческое решение о целесообразности аренды здания общей площадью более 13 тыс. кв.м. на ул. Михайловский сроком на 108 месяцев (9 лет) и ежемесячной платой 440 668 дол. США при наличии собственных и арендованных зданий и помещений не отвечает принципам максимальной экономии и эффективности деятельности АО "НАК "Нафтогаз Украины",
Ты лично тоже платишь авансом за четыре-пять лет вперед своими деньгами? Тогда ты лох.
50 долл за аренду, это помещения мелкие и небольшие, а тут 13 300 кв м, так что с нас идиотов не делай.
Порылся в предложениях Киев аренда нежилых помещений, больше 1 000 грн за квадрат не нашел - 25$ и это редкость. В основном 15-20 долл.
Надо быть ОЧЕНЬ умным хозяйственником, что бы аренду побольше найти.
Ну и зеленая вишенка на торте ........
в "Нафтогазе" заказали для собственного использования чиновниками 7 бронированных внедорожников Toyota Land Cruiser 200. Общая стоимость покупки - 950 тыс. евро. И это в условиях войны, когда люди отдают последнее для нужд ВСУ и переселенцев, или всем Интернетом собирают на "Байрактар".
А тут государственная компания, которая живет за деньги украинцев, распоряжается украинским газом и просит дополнительные деньги из госбюджета.
Я не люблю арендовать, поэтому аванс не дам, но могу его взять,как арендодатель, по вышеперечисленным причин--и это законно!
Опять ты фигню пишешь! Арендная ставка сегодня и в 2020 году---две большие разницы, сейчас падение ставок в 2-3 раза, а могут сдавать и за коммуналку!
Зацепилась я с тобой не потому, что защищаю витренко---мне не нравится тупой свистеж про отфонарные цифры для хайпа!
Про Toyota Land Cruiser ---КТО ПРОТАЩИЛ витренко через Раду? Напомнить, как за него даже моносброд не хотел голосовать? а vаzелин ломал всех через колено? ВСЕ зеленое кодло ворует даже больше, чем рыги!
А меня больше возмущает, что летом-осенью 21 года, когда газ был дешевый, а о войне уже знали, эти скоты закупили всего 2,5 млрд кубов газа( все бабло пошло на велике крадивныцтво и списание долгов фирташу и бене), поэтому этой весной у нас были практически пустые хранилища.Коболев, к слову, в 20 году закупил больше 10 миллиардов кубов, благодаря чему мы две зимы и прошли, но потерял должность---не отстегнул на велыке крадивныцтво.
Так и получается, что вы вцепились в эти несколько милионов, а нас развели на МИЛЛИАРДЫ!!!!! но об этом никто не говорит...
Во вторых я согласен с вами на счет моносброда. Сейчас хламидия с дерьмаком пытается погасить мародёрство зебилов в Запорожье. Ведь это они расставляли своих на должности и имеют с этого откат. К стати в Херсоне, Николаеве, Одессе всех предателей расставлял лично дерьмак с разрешения вислюка.