"На месте рынка - жопа дьявола", - кадри підриву російського складу в Новій Каховці. ВIДЕО

У мережі з’явилось відео сходження "бавовни" на ворожий склад "селітри" в окупованій Новій Каховці

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть соцмережі.

На відео нібито зафіксована ліквідація складу російських окупантів 11 або 12 липня.