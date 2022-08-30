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"На месте рынка - жопа дьявола", - кадри підриву російського складу в Новій Каховці. ВIДЕО

У мережі з’явилось відео сходження "бавовни" на ворожий склад "селітри" в окупованій Новій Каховці

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть соцмережі.

На відео нібито зафіксована ліквідація складу російських окупантів 11 або 12 липня.

Автор: 

вибух (4455) Нова Каховка (180)


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Топ коментарі
+70
На це можна дивитись вічно. Це просто шедевр. Слава ЗСУ! Смерть ворогам!
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30.08.2022 23:25
+65
Такие фейерверки надо не запрещать, а разрешать по всей оккупированной территории, а особенно в самой Параше.
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30.08.2022 23:25
+51
такое красівоє я еще не видел
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30.08.2022 23:25
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Такие фейерверки надо не запрещать, а разрешать по всей оккупированной территории, а особенно в самой Параше.
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30.08.2022 23:25 Відповісти
На це можна дивитись вічно. Це просто шедевр. Слава ЗСУ! Смерть ворогам!
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30.08.2022 23:25 Відповісти
такое красівоє я еще не видел
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30.08.2022 23:25 Відповісти
wow ...a che eto muzhik iz video nedovolen chem to ? shto s nim ne tak ?
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30.08.2022 23:25 Відповісти
паРашник он , лексикон типичный.
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30.08.2022 23:27 Відповісти
Як би в Вас вікно розлетілось, то мабуть були б задоволені? На початку він доволі спокійно спостерігав 🥱
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30.08.2022 23:38 Відповісти
ja bi raduvalsa ibo ja znaju chei Herson tak samo kak i Krim
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30.08.2022 23:48 Відповісти
а когда грузовики свозили туда боеприпасы он как был?
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30.08.2022 23:49 Відповісти
Та все так
А взагалі - то був Зеленський...
Тупі запитання від тупого бота
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31.08.2022 07:43 Відповісти
Гарненько так, зі смаком. Склад бавовни розвантажили
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30.08.2022 23:26 Відповісти
да это же высоцкий. я сказал горбатый п*да
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30.08.2022 23:30 Відповісти
Я СКАЗАЛ *****!
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30.08.2022 23:30 Відповісти
И не та,что с волосами.
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30.08.2022 23:46 Відповісти
Сектор Газа - Ария Кощея Бессмертного
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30.08.2022 23:55 Відповісти
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30.08.2022 23:30 Відповісти
Попасна все рівно залишається неперевершеною.

Там був справжній "ядерний" гриб, який бачили за 100 км.
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30.08.2022 23:31 Відповісти
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30.08.2022 23:31 Відповісти
Озвучка вообще топ.
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30.08.2022 23:32 Відповісти
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30.08.2022 23:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=9DSAnQrTELQ
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30.08.2022 23:33 Відповісти
А що тут солодкого? Мужику тепер вікна мінять в умовах окупації. Склади треба підривать на території мордору, до того як їх сюди перевезуть. А для цього потрібна ракетна зброя середнього радіусу. А для зброї середнього радіусу треба усунути хабадних саботажників.
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30.08.2022 23:33 Відповісти
судя по слогу в семье - все лягли науй это вата ещё та. я такого даже представить не могу чтобы сказать при родителях или детях
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30.08.2022 23:38 Відповісти
Бракує слів... екстремальна ситуація...
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30.08.2022 23:41 Відповісти
Коли зрозумів, що є лише секунди, щоб лягти, то заволаєш ще не так. Люди ж, вони як, хочуть спочатку розпитати, чому на підлогу; чому саме зараз; платтячко заляпається, хто прати буде; де кішка та ін. І взагалі, хто у подібній стресовій ситуації не був, не має права заявляти, що він би все по уму зробив, хоробро та патріотично.
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31.08.2022 00:40 Відповісти
выглядишь жалко в защите ваты, бо сам вата...
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31.08.2022 01:33 Відповісти
Видно, що лінза добра була
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30.08.2022 23:34 Відповісти
Та шош фсе эти линзы прямо в селитру окруками бросаюцца?!
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30.08.2022 23:38 Відповісти
А шо таке? ***** ще не прийшла.... ЦЕ тільки її початок...
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30.08.2022 23:37 Відповісти
А он ее так в окошко звал!
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30.08.2022 23:44 Відповісти
В телеграмканалах давно уже наслаждаются...
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30.08.2022 23:37 Відповісти
Оператор красава , а звукова доріжка просто - шедевр . .
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30.08.2022 23:38 Відповісти
оператору, який знімав це - респект !
вийшло маленьке документальне кіно із трешем
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30.08.2022 23:42 Відповісти
Главное во время съемок ни одна банка с огурцами не пострадала!
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30.08.2022 23:43 Відповісти
І пляшка горілки в холодильнику неушкоджена.
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31.08.2022 01:20 Відповісти
ну дык снято в павильонах голливуда, а там операторы не пальцем деланные
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30.08.2022 23:47 Відповісти
Я не расслышал - все легли на что?
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30.08.2022 23:42 Відповісти
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30.08.2022 23:43 Відповісти
Охх, вот это ударная волна! Интересно, почему это показали только через полтора месяца?
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30.08.2022 23:45 Відповісти
Отлично снято, я бы отбежал после таких ракет ПВОшных в сторону, которые расстояние съемки могут за секунду пролететь и убить.

Бабовна на буратино с солнцепеками прилетела что ли, чего так сильно бахнуло там. Может еще змей горыныч 2 снаряда могут так бахнуть. Серьезное оружие для обороны против пехоты, очень важно его уничтожать.
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30.08.2022 23:46 Відповісти
А тем временем сын воровки кацапки витренко говорит, что нафтогаз не имеет денег и зима в квартирах будет холодная.
Сколько с этого гешефта получил вислюк?
Эксперт рассказал о скандальном арендном соглашении с Нафтогазом

Управляемый Юрием Витренко НАК "Нафтогаз Украины" арендует помещение за 500 тысяч долларов в месяц.

Об этом рассказал в https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0MHdrYnqtBD8tu4k5cEVeU97fcuYRayTfvLf5WwPv2ox3XPU7DUuch68J1KzQrA3Cl&id=100000078511172 Facebook эксперт Александр Охрименко.

"21.09.2020 между ПАО "Недвижимость столицы" (Арендодатель) в лице директора Полетухи А.В. и АО НАК "Нафтогаз Украины" (Арендатор) в лице директора по энергоэффективности и управлению имуществом "Группы Нафтогаз" Щербенко В.В., заключен договор аренды нежилого офисного здания с паркингом (лит. А) (бизнес центр "Нillfort Business Mansion"), расположенная по адресу: г. Киев. ул. Михайловская, 12, общей площадью 13304,60 кв. (Договор). Договор удостоверен частным нотариусом Киевского городского нотариального округа Карой В.В. и зарегистрирован в реестре под №208. Согласно условиям Договора, он заключен на 4 года, а размер ежемесячной арендной платы составляет 440 668 дол. США, при чем НАК "Нафтогаз Украины" должен был оплатить аванс, равный 15 месяцам аренды в сумме 6 610 020 дол. США. Уплаченная сумма аванса начинала засчитываться как арендная плата, только начиная с 30-го месяца срока аренды, или через 2,5 года", - рассказал эксперт.

По его сведениям, в связи с несвоевременным исполнением арендодателем в установленные сроки ремонтно-отделочных работ 27 августа 2021 между ним в лице начальника управления делами Зайца А.В. и арендатором в лице директора Струлева А.А. заключено дополнительное соглашение №1 к Договору, удостоверенное частным нотариусом Киевского городского нотариального округа Карой В.В. и зарегистрирована в реестре под №246. Указанным дополнительным соглашением увеличен срок действия Договора с 4 до 9 лет, а также увеличен размер аванса с 15 до 36 месяцев аренды, то есть 15 864 048 дол. США. Также увеличена общая расчетная сумма по Договору с 26 440 080 дол. США до 47 592 144 дол. США.

При этом на момент заключения Договора АО НАК "Нафтогаз Украины" имело несколько административных зданий, находившихся на балансе предприятий Группы "Нафтогаз", и ряд действующих договоров аренды офисных помещений в центральной части Киева.

"С учетом введения в 2020 карантина в Украине и перевода сотрудников на дистанционную форму работы, управленческое решение о целесообразности аренды здания общей площадью более 13 тыс. кв.м. на ул. Михайловский сроком на 108 месяцев (9 лет) и ежемесячной платой 440 668 дол. США при наличии собственных и арендованных зданий и помещений не отвечает принципам максимальной экономии и эффективности деятельности АО "НАК "Нафтогаз Украины", - подчеркивает эксперт.
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30.08.2022 23:46 Відповісти
Ревизор, что ты народ цифрами пугаешь? Ни разу не защищаю витренко с его полудурочной мамашей, НО поделив баксы на метры(13304,60м), ты получаешь 30 баксов за м.кв. в месяц.
Разве для Киева это большая цена? Очень сомневаюсь)))
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30.08.2022 23:58 Відповісти
Прикольно считаешь. Аренда сносная. Но не один дебил не платит 6 600 000 долл вперед на 15 месяцев. За какие глазки?
Считаем дальше.
6 610 000 долл делим на 13 300 кв м получаем примерно 500 долл за метр. Дай мне такие деньги, я тебе за год выгоню нежилое строение на 15 000 кв.м.
Но эти деньги превратились в почти 16 000 000 долл ПРЕДОПЛАТЫ. Не хило? Это сколько можно за эти деньги Киев газом питать? Посчитай математик.
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31.08.2022 00:34 Відповісти
За 15 месяцев вперед обычно не платят. хотя, если там очень дорогой ремонт, мебель, оборудование--могут быть и такие условия. Может под эти 15 месяцев предоплаты владелец сделал какое-то переоборудование, ремонт, улучшения по требованию арендатора? Мы этого не знаем.
Ты можешь делить все что тебе угодно, даже ежей на ужей))) НО размер ежемесячной арендной платы составляет 440 668 дол. делим на 13304 м.кв и получаем 33 бакса за м.кв.!
Размер предоплаты может напрямую зависеть от размера арендной платы. М.Б. цена за метр в таком помещении в Киеве 50 баксов, за 15 месячную предоплату она была снижена на 40%.
Мы этих всех условий не знаем. Я просто против тупых заявлений жулькиного кучеренко и иже с ним об арендной ставке в 600 баксов, 2000 баксов и т.д.--кто как насчитает.Вон как ты, например, то у тебя шесть миллионов предоплаты, то они уже превратились в шестнадцать)))
Говорить о договоре не читая договор дурость и непрофессионализм.
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31.08.2022 01:34 Відповісти
Да, кстати, даже если бы тебе дали эти 6 лимонов, то никакое бы здание (подобное или бесподобное) в таком районе за год или за десять лет ты бы не постороил)))) по той простой причине, что у тебе нет там участка под застройку, цена которого будет больше тех 6 лимонов
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31.08.2022 01:40 Відповісти
Ви обоє такі смішні ...

... на момент заключения Договора АО НАК "Нафтогаз Украины" имело несколько административных зданий, находившихся на балансе предприятий Группы "Нафтогаз", и ряд действующих договоров аренды офисных помещений в центральной части Киева.

"С учетом введения в 2020 карантина в Украине и перевода сотрудников на дистанционную форму работы, управленческое решение о целесообразности аренды здания общей площадью более 13 тыс. кв.м. на ул. Михайловский сроком на 108 месяцев (9 лет) и ежемесячной платой 440 668 дол. США при наличии собственных и арендованных зданий и помещений не отвечает принципам максимальной экономии и эффективности деятельности АО "НАК "Нафтогаз Украины",
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31.08.2022 10:33 Відповісти
Такое впечатление что ты в теме ..... или в доле. Настоящий хозяин таких условий не подпишет, только воришка. А **** деньги не его, а Украинские.
Ты лично тоже платишь авансом за четыре-пять лет вперед своими деньгами? Тогда ты лох.
50 долл за аренду, это помещения мелкие и небольшие, а тут 13 300 кв м, так что с нас идиотов не делай.
Порылся в предложениях Киев аренда нежилых помещений, больше 1 000 грн за квадрат не нашел - 25$ и это редкость. В основном 15-20 долл.
Надо быть ОЧЕНЬ умным хозяйственником, что бы аренду побольше найти.

Ну и зеленая вишенка на торте ........

в "Нафтогазе" заказали для собственного использования чиновниками 7 бронированных внедорожников Toyota Land Cruiser 200. Общая стоимость покупки - 950 тыс. евро. И это в условиях войны, когда люди отдают последнее для нужд ВСУ и переселенцев, или всем Интернетом собирают на "Байрактар".

А тут государственная компания, которая живет за деньги украинцев, распоряжается украинским газом и просит дополнительные деньги из госбюджета.
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31.08.2022 11:25 Відповісти
Я не в доле, но в теме)))
Я не люблю арендовать, поэтому аванс не дам, но могу его взять,как арендодатель, по вышеперечисленным причин--и это законно!
Опять ты фигню пишешь! Арендная ставка сегодня и в 2020 году---две большие разницы, сейчас падение ставок в 2-3 раза, а могут сдавать и за коммуналку!
Зацепилась я с тобой не потому, что защищаю витренко---мне не нравится тупой свистеж про отфонарные цифры для хайпа!
Про Toyota Land Cruiser ---КТО ПРОТАЩИЛ витренко через Раду? Напомнить, как за него даже моносброд не хотел голосовать? а vаzелин ломал всех через колено? ВСЕ зеленое кодло ворует даже больше, чем рыги!
А меня больше возмущает, что летом-осенью 21 года, когда газ был дешевый, а о войне уже знали, эти скоты закупили всего 2,5 млрд кубов газа( все бабло пошло на велике крадивныцтво и списание долгов фирташу и бене), поэтому этой весной у нас были практически пустые хранилища.Коболев, к слову, в 20 году закупил больше 10 миллиардов кубов, благодаря чему мы две зимы и прошли, но потерял должность---не отстегнул на велыке крадивныцтво.
Так и получается, что вы вцепились в эти несколько милионов, а нас развели на МИЛЛИАРДЫ!!!!! но об этом никто не говорит...
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01.09.2022 00:58 Відповісти
Во первых я не прицепился, а констатирую факты коррупции, на которые необходимо обращать внимание и не молчать.
Во вторых я согласен с вами на счет моносброда. Сейчас хламидия с дерьмаком пытается погасить мародёрство зебилов в Запорожье. Ведь это они расставляли своих на должности и имеют с этого откат. К стати в Херсоне, Николаеве, Одессе всех предателей расставлял лично дерьмак с разрешения вислюка.
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01.09.2022 12:01 Відповісти
пздбольі...
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31.08.2022 07:52 Відповісти
Из далека кажется, что "Раммштайн" приехал - концерт дает!
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30.08.2022 23:49 Відповісти
говорят ччто это июльское видео . но все равно приятно
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30.08.2022 23:50 Відповісти
так в статье и написано что это видео 11-12 июля
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31.08.2022 00:15 Відповісти
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30.08.2022 23:56 Відповісти
Боже як гарно. Дякую ЗСУ !!! Ви зробили мій день
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31.08.2022 00:02 Відповісти
Все лягли и просют
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31.08.2022 00:08 Відповісти
"я сказал *ізда" Смакер) причесали чортів!)
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31.08.2022 00:25 Відповісти
Банки з огірками повибухали?
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31.08.2022 00:41 Відповісти
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31.08.2022 01:05 Відповісти
Там целая стая баовнятков играется.
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31.08.2022 01:17 Відповісти
оце ХЛОПОК так ХЛОПОК))
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31.08.2022 01:25 Відповісти
Мужик напился, но съемку на телефон сделал для нас, а его вопли вроде как похожи на крики радости, хоть и рама вылетела, посмотрю еще раз.
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31.08.2022 06:19 Відповісти
мОЖЕТ И НЕ РАДУЕТСЯ, сленг конечно домбабвянский, хоть и кричит как-то восторженно "горит, горит на .уй, .изда, лягли, лягли все на .уй".
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31.08.2022 06:23 Відповісти
Не зрозуміло - він радий,що бавовна,чи огорчён? В тих краях концентрація вати на душу населення зашкалює.
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31.08.2022 06:38 Відповісти
Їм у вікно реально прилетіло. Навряд чи зраділи.
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31.08.2022 10:35 Відповісти
Страшно пречудово
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31.08.2022 06:54 Відповісти
люди в домах прям как огурци в банке....
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31.08.2022 07:58 Відповісти
"лягли все на йух!" - це якесь бавовнопорно
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31.08.2022 13:20 Відповісти
 
 