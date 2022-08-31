Бійці ЗСУ на передовій радіють бойовій роботі української авіації: "Красавчики! Умнічки! Оце підтримочка!". ВIДЕО
Два екіпажі українських вертольотів успішно атакували позиції ворога і викликали захват своєю роботою у бійців українських наземних підрозділів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, один з піхотинців зафільмував роботу пілотів та опублікував у соцмережах.
Топ коментарі
+42 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар31.08.2022 12:13
+25 Amber
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+20 phantom4
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ще також є "Брати по зброї", Штірліц, "Бросок мангуста" (це наш), все в ТГ
Хей, кацапи, як там повне знищення авіації України, гиувіка уровава не бадьорить?
Але ж про точність у цьому випадку не йдеться... нажаль.
если б так легко было)
А еще нужно интегрировать её в систему управления самолета или вертолета)