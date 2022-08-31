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Бійці ЗСУ на передовій радіють бойовій роботі української авіації: "Красавчики! Умнічки! Оце підтримочка!". ВIДЕО

Два екіпажі українських вертольотів успішно атакували позиції ворога і викликали захват своєю роботою у бійців українських наземних підрозділів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один з піхотинців зафільмував роботу пілотів та опублікував у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український пілот зняв ролик про бойову роботу винищувача МіГ-29 та показав застосування американських протирадіолокаційних ракет HARM AGM-88. ВIДЕО

Автор: 

авіація (4120) бойові дії (3786)


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Топ коментарі
+42
Красавчики! Умнічки!
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31.08.2022 12:13
+25
Молодці наші соколи в небі і ЗСУ на землі 😠👍🏼👊🏼💪🙏🏼❤️
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31.08.2022 12:23
+20
Отуєина робота пари вєртушок.
Хей, кацапи, як там повне знищення авіації України, гиувіка уровава не бадьорить?
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31.08.2022 12:22
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Красавчики! Умнічки!
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31.08.2022 12:13 Відповісти
Це про Херсон Вагнергейт Кривоноса?
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31.08.2022 12:35 Відповісти
Двуногих причин якнайменше 2...
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31.08.2022 12:38 Відповісти
ТікТоками не користуюся, то бачу такі ролики тільки тут. Все-таки втішно побачити щось подібне серед потоку зради і переконатися, що наша авіація "нє унічтожена" Не дає опускати руки
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31.08.2022 13:08 Відповісти
підпишіться на Оперативний ЗСУ на ТГ або на ФБ, кожен день будете бачити такі ж прекрасні ролики)
ще також є "Брати по зброї", Штірліц, "Бросок мангуста" (це наш), все в ТГ
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31.08.2022 13:21 Відповісти
Ви добре робите, як кажуть тікток зробили для того, щоб виявити придурків, яких не виявив фейсбук з інстаграмом...
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31.08.2022 16:27 Відповісти
Отуєина робота пари вєртушок.
Хей, кацапи, як там повне знищення авіації України, гиувіка уровава не бадьорить?
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31.08.2022 12:22 Відповісти
Молодці наші соколи в небі і ЗСУ на землі 😠👍🏼👊🏼💪🙏🏼❤️
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31.08.2022 12:23 Відповісти
Я правільно розумію - отакий спосіб запуску ракет методом кабрірування?
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31.08.2022 12:28 Відповісти
саме воно
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31.08.2022 12:41 Відповісти
Дякую.

Але ж про точність у цьому випадку не йдеться... нажаль.
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31.08.2022 12:42 Відповісти
у напрямку
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31.08.2022 12:43 Відповісти
Ну а краще щоб його збили, навіть стара ігла збиває любу вертушку, захиститись наразі неможливо.... Тому нехай так стріляють є ймовірність що попадуть... некерованих дох... ракет.. там немає голоду
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31.08.2022 13:10 Відповісти
Звісно ж ні - безпека наших воїнів передо всім!
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31.08.2022 13:15 Відповісти
если прям дохрена, то присобачить мозги, камеру и рули и с неуправляемой сделать немного управляемую вроде как сильно времени не надо. 21 век же.
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31.08.2022 14:22 Відповісти
ахаха, ага, гоупрошку навесить на неё)

если б так легко было)
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01.09.2022 04:00 Відповісти
ну, не так чтобы легко, и явно не гоупрошку, но скорости там не сверхзвук вроде и время полета наверное секунд 10 максимум, в принципе рули и мозги прикрутить можно чтобы летело куда покажут. тупо дополнительную головку наведения-управления наклепать\приклеить ну и тесты\калибровка. это не старлинк делать все же. конечно может проще, дешевле и точнее было бы нормальную ракету сделать, но во время полной жопы - почему бы и нет.
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02.09.2022 13:58 Відповісти
ну все что вы описали - это и есть разработать управляемую ракету с нуля)

А еще нужно интегрировать её в систему управления самолета или вертолета)
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12.09.2022 01:39 Відповісти
все же не совсем с нуля, уже ракета есть, она летит и взрывается. (конечно хз как там устроены двигатель\ускорители - на все время полета или разово, в стиле пули). так что доделать мозги и рули вроде не сильно сложно. ну а управление - не верится, что нет готовых решений, хотя бы по радио. те же гражданские коптеры вроде на 10 км спокойно летают. с самолетами конечно сложнее и всякие приблуды нужны наверное специфические и точные, потому что скорость и думать некогда. но с вертолета\девайса на пикапе, управление с того же планшета + усилитель сигнала, почему бы и нет. там где видно - можно херачить неуправляемыми, там где опасно - отлетели стрельнули и хотя бы увидели куда оно полетело и что там внизу. ну или выстреливать (радио)маячек, а потом уже чем-то тяжелым, в общем, 21 век, вариантов куча. разработка ракеты с нуля это все же сложнее, там нужно учитывать цену\компоненты\массовость и т.п. а то что я описал это колхоз, но за неимением лучшего - почему бы и нет? навскидку там самое тяжелое это мозги запрограммировать + повторяемость ну и чтобы оно не взорвалось при выстреле конечно.
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12.09.2022 19:08 Відповісти
Дивилась відео Пам'яті загиблих пілотів. До сліз, до болю. Бережіть себе. Ви потрібні Україні
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31.08.2022 12:45 Відповісти
цікаво, де це. на Півдні нєбось?
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31.08.2022 13:06 Відповісти
Да, на Юге. Видно как абрикосы цветут. Вопрос - зачем в августе постить апрельские видео? Полно ведь свежего контента. (Слава Украине, если что)
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01.09.2022 13:08 Відповісти
Не понимаю, зачем выкладывать то, что морально устарело? Я за авиацию Украины, но время разное и народ думает, что это вчерашнее видео, а оно было снято весной.
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01.09.2022 15:48 Відповісти
Наші соколики і наші котики, ми всіх вас любимо. Бережи вас Господь
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31.08.2022 16:27 Відповісти
Гарно попрасували кацапів
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31.08.2022 18:33 Відповісти
 
 