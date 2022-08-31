Бійці ЗСУ на передовій радіють бойовій роботі української авіації: "Красавчики! Умнічки! Оце підтримочка!". ВIДЕО

Два екіпажі українських вертольотів успішно атакували позиції ворога і викликали захват своєю роботою у бійців українських наземних підрозділів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один з піхотинців зафільмував роботу пілотів та опублікував у соцмережах.

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