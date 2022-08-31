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Бійці 110-ї бригади тероборони знищили російський БМП-3 та його екіпаж поблизу Новодарівки. ВIДЕО

Бійці 110-ї бригади тероборони знищили російський БМП-3 та його екіпаж поблизу Новодарівки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну атаку на ворога здійснив приданий терооборонівцям артилерійський підрозділ ЗСУ. 

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував результат роботи українських воїнів. 

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Автор: 

армія рф (17337) знищення (7216) Бутусов Юрій (3589) тероборона (386)


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31.08.2022 12:33 Відповісти
Форма надто "ціленька" Вона у них "розповзається ще на живих, а на трупах зітліває і розсипається за кілька тижнів - хоч і синтетична Не знаю - з якого гімна вони її роблять?
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31.08.2022 12:42 Відповісти
це запоріжчина, район гуляйполя
молодці, чо)
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31.08.2022 12:55 Відповісти
Красунчики наші, бережи вас Господь
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31.08.2022 13:05 Відповісти
Богоугодное дело
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31.08.2022 14:12 Відповісти
Так їх кацапських відродив.
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31.08.2022 16:43 Відповісти
 
 