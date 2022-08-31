Бійці 110-ї бригади тероборони знищили російський БМП-3 та його екіпаж поблизу Новодарівки. ВIДЕО
Бійці 110-ї бригади тероборони знищили російський БМП-3 та його екіпаж поблизу Новодарівки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну атаку на ворога здійснив приданий терооборонівцям артилерійський підрозділ ЗСУ.
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував результат роботи українських воїнів.
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молодці, чо)