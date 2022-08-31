18 "двохсотих", 19 "трьохсотих", 5 безвісти зниклих: втрати спецзагону "Меркурій" військ Росгвардії на Харківщині. ВIДЕО

У 25-му окремому загоні спецпризначення "Меркурій" військ Росгвардії, що базується в Смоленську, підтвердили втрати в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опублікований відеозапис меморіального куточка підрозділу, де стоять фотографії знищених в Україні окупантів. На столі, де лежать траурні гвоздики, розміщено 18 фотографій. Саме про таку кількість ліквідованих на Харківщині окупантів зі смоленського загону спецпризначення повідомляють українські джерела. Зазначається, що окупанти були знищені артилерійським ударом ЗСУ. Крім того, під час успішної артатаки було поранено понад 19 загарбників. Ще п'ятеро - зникли безвісти. Ймовірний час знищення смоленських спецпризначенців - 21 липня.

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