Міністерство освіти РФ готує підручник "правильної" української мови для окупованих територій. ВIДЕО
У Міністерстві освіти РФ готують підручник "правильної" української мови для окупованих територій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Учителя прошли повышение квалификации, готовится учебник классического украинского языка", - оголосив міністр освіти РФ Кравцов.
Нові підручники призначені для шкіл у т.з. "ДНР" та "ЛНР". Нібито, діти зможуть продовжувати вивчати українську мову, як рідну. А рішення про це, за словами Кравцова, прийматимуть батьки та педагоги.
Топ коментарі
+29 Владимир Кошарюк
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+23 Garry Grant
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+17 Ziu Zou
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Янек: - Коля в якій такій вагіні? Ти шо здурів!?
Азаров; - Ну в вагіне што на колєсах по рельсам єздиит!
а зараз коли читаєш руZZкіє новості вже охрєнєваєш від рас-путінського новояза
українськогорусского словаря"
я уявляю який буде цей "правільний" домбабвійський язик
Хаймарс придет, лад наведет, кацапа нагнет, челюсть ввернет.
Будьмо.
Порядок учредить...
РюZZkие ..к вам идёт президент USA Доктор Бац Ден..с HIMARSoм на плече...
Бацать будет не щадя даже Бурятов Кадыровских..
Так як це загрожує нам українофобією.
Тому всі школи в московії переведемо на українську мову викладання.