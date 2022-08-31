Міністерство освіти РФ готує підручник "правильної" української мови для окупованих територій. ВIДЕО

У Міністерстві освіти РФ готують підручник "правильної" української мови для окупованих територій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Учителя прошли повышение квалификации, готовится учебник классического украинского языка", - оголосив міністр освіти РФ Кравцов.

Нові підручники призначені для шкіл у т.з. "ДНР" та "ЛНР". Нібито, діти зможуть продовжувати вивчати українську мову, як рідну. А рішення про це, за словами Кравцова, прийматимуть батьки та педагоги.