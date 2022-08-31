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Лавров: Ми зробимо все, щоб захистити інтереси російськомовного населення Молдови. ВIДЕО

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров згадав про існування російськомовних жителів Молдови й пообіцяв "захистити" їх. Що саме він мав на увазі Лавров не пояснив.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це очільник МЗС Росії заявив під час виступу перед російськими дітьми з нагоди початку нового навчального року. Також він звернув увагу на існування Гагаузії у складі Молдови й натякнув, що їй треба надати ширшу автономію.

"Ми зробимо все, щоб інтереси російськомовного населення Молдови та Придністров'я не постраждали жодним чином. Не будемо також забувати, що окрім Придністров'я, в Молдові є також Гагаузія, яка також претендує на особливий статус і вже має певні елементи цього особливого статусу", – сказав Лавров.

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Він також заявив, що молдовська влада має "покинути грати у нав'язані Заходом геополітичні ігри й задуматись про інтереси тих людей, які живуть пліч-о-пліч".

Автор: 

Лавров Сергій (1581) Молдова (2069) русский мир (452)


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Топ коментарі
+92
Калантарян, там в Бруклине русскоязычных притесняют, заставляют по Украинскому Пути ходить. Давай, начинай защищать, ждем.
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31.08.2022 21:29
+48
А как там насчёт защиты интересов русскоязычного населения Брайтона в Нью-Йорке, ась?
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31.08.2022 21:29
+37
давно не ржало...и на тебе
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31.08.2022 21:29
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російськомовне населення... що то за звірі? це звірі, які окрім російської не знають ні мови своїх предків ні мови країни в якій проживають? то звичайне біосміття.
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31.08.2022 23:04 Відповісти
Наша пісня гарна й нова...
Цікаво він доньку, що все життя прожила у США, хоча б на курси російської записав? Великий захисник російськомовних.
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31.08.2022 23:18 Відповісти
Як і передбачалося, русня до зими спробує щось висрати у Молдові, в т.ч. граючись газом. Але тупі кацапи до цих пір не можуть зрозуміти той факт, що подібними діями вони ще більше себе закопують і віри їм уже не буде, як би вони потім не прикидались. Доктор сказав в морг, значить в морг, кляті вишкребки.
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31.08.2022 23:21 Відповісти
Ну шо «братья» готуйтесь. А як будетэ готуватись, то iнша зправа.
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31.08.2022 23:30 Відповісти
Пора уже собираться всем миром и разь#бывать этих кацапо-фашистов на кацапии.
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31.08.2022 23:41 Відповісти
Ми зробимо все для захисту рускоговорящіх жителів Зімбабве.... Сінгапуру, Македонії, Соломонових островів (потрібне підкреслити). Ідіот, навіть порівняння цього гівна з конем ображає коня.... геть руки від шляхетних тварин
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31.08.2022 23:44 Відповісти
усрётесь
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01.09.2022 00:00 Відповісти
и лучшее что вы реально можете сделать-это ******** и сдохнуть в своих болотах. Вот тогда что русскоязычному, что не русскоязычному населению и Молдовы и других стран точно ничего не будет угрожать
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01.09.2022 00:04 Відповісти
Нет такого народа рюZZka,-трындяшее насэлэние и рюZZkого народа тоже никогда не было...мерин прочитай казахского историка Отена...черным по белому разложил по полочкам...вы Шариковское быдло без роду и племени...вы Никто...были есть и будете...создавайте отдельный рюZZkий концлагерь...со столицей солнечный Магадан ..да вас и оттуда вышвырнут Чукчи ..
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01.09.2022 01:24 Відповісти
Головні защітнікі рускага міра - калмики , буряти і вірмени . А коняка не хоче в Карабах поїхати ?
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01.09.2022 03:08 Відповісти
Лавруша, тут на Брайтоне чернявые ваших хрюхрюрюских притесняют. Приедь разберись, али кишка тонка?
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01.09.2022 04:35 Відповісти
Ординці все роблять по кальках гітлера.
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01.09.2022 05:18 Відповісти
Мова - це зброя. Переходьте на українську і лишайте ворога їх зброї!
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01.09.2022 05:21 Відповісти
https://ibb.co/fYpCk1W
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01.09.2022 07:53 Відповісти
Шо, коняка, на бомбасе уже всех защитил? Теперь на Молдову нацелился, мерин старый? Ну а шо, Молдова-маленькая, её не страшно
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01.09.2022 08:22 Відповісти
Уявляю собі що було б якщо Іспанія почала робити усе аби захистити іспаномовних у світі... 🤣🤣🤣
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01.09.2022 09:01 Відповісти
хай весь світ бачить, що таке росія і росіяни. Тупі, наглі, агресивні, домовитися з ними неможливо. Лавров робить рекламу своєї країни. Була б Молдова членом НАТО, він би і не пікнув.
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01.09.2022 09:11 Відповісти
паРашка стукає копитами у двері Молдови. "Рузьге мір" на порозі...
Майя Санду вже стиснула кулачки для рішучої відповіді агресору?
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01.09.2022 10:28 Відповісти
Лучше бы занимался тем, чтобы обеспечить безопасность своей старости... Ничем хорошим для него идеологическое покрывание смертей уже не закончится.
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01.09.2022 10:36 Відповісти
Забирайся геть з ними разом під три чорти
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01.09.2022 10:48 Відповісти
Найбільше російськомовне населення притісняють саме в рашці. Може з цього почати.
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01.09.2022 10:52 Відповісти
Російськоматюкальне населення треба гнати сцяними ганчірками з усіх міст світу. Сподіваюсь, що незабаром це почнеться.
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01.09.2022 10:54 Відповісти
ого! Молдова - готуйся! визволителі йдуть
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01.09.2022 11:01 Відповісти
Лавруха, и в Штатах и в Китае тоже кацапов до фига, что то ты их не кидаешься защищать. Хотя и американцы и китайцы их там щимят так шо у них сопли и слёзы ручьём бегут…
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01.09.2022 11:08 Відповісти
Я не поэт, но для тебя скажу стихами, пошел ты на х#й мелкими шагами!
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01.09.2022 11:33 Відповісти
Бодливой корове бог рогов не дает.
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01.09.2022 12:38 Відповісти
"И тут Остапа понесло."
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01.09.2022 12:57 Відповісти
Молдавія надто міцно сидить на Придністрянському гачку, щоб рипатися бодай кудись. Чи до НАТО, чи до Румунії. Різкий рух - і кордон миттю ляже по Дністру. Власне - він уже там... де-факто. Де-юре - то питання дуже недалекого майбутнього.
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01.09.2022 13:31 Відповісти
Угнетаз Лаврович не хочет в Молдову приехать? Я
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01.09.2022 13:43 Відповісти
Крім тупоголових москалів, більше того гівна ніхто в світі не їсть
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01.09.2022 17:02 Відповісти
Ну, інтереси російськомовних українців кацапи вже "захистили"(половину просто знищили).На черзі Молдова.Готуйтесь......і думайте головою.
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01.09.2022 20:15 Відповісти
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