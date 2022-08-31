Лавров: Ми зробимо все, щоб захистити інтереси російськомовного населення Молдови. ВIДЕО
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров згадав про існування російськомовних жителів Молдови й пообіцяв "захистити" їх. Що саме він мав на увазі Лавров не пояснив.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це очільник МЗС Росії заявив під час виступу перед російськими дітьми з нагоди початку нового навчального року. Також він звернув увагу на існування Гагаузії у складі Молдови й натякнув, що їй треба надати ширшу автономію.
"Ми зробимо все, щоб інтереси російськомовного населення Молдови та Придністров'я не постраждали жодним чином. Не будемо також забувати, що окрім Придністров'я, в Молдові є також Гагаузія, яка також претендує на особливий статус і вже має певні елементи цього особливого статусу", – сказав Лавров.
Він також заявив, що молдовська влада має "покинути грати у нав'язані Заходом геополітичні ігри й задуматись про інтереси тих людей, які живуть пліч-о-пліч".
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