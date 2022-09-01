Азовець на псевдо Манго про полон в Оленівці: "Допити, погрози. Постійно хотілося їсти. На дві доби 600 грам води". ВIДЕО

Денис Чепурко, азовець на псевдо Манго, потрапив в обмінні списки та повернувся з російського полону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Денис - танкіст і його Т-64 до 3-го травня нищив окупантів, доки не був підбитий біля шлакової гори на "Азовсталі".

Про Маріуполь, полк "Азов", вуличні бої і полон в Оленівці Манго розповів в ексклюзивному інтерв'ю каналу Бутусов плюс.

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