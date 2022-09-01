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Азовець на псевдо Манго про полон в Оленівці: "Допити, погрози. Постійно хотілося їсти. На дві доби 600 грам води". ВIДЕО

Денис Чепурко, азовець на псевдо Манго, потрапив в обмінні списки та повернувся з російського полону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Денис - танкіст і його Т-64 до 3-го травня нищив окупантів, доки не був підбитий біля шлакової гори на "Азовсталі".

Про Маріуполь, полк "Азов", вуличні бої і полон в Оленівці Манго розповів в ексклюзивному інтерв'ю каналу Бутусов плюс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Маємо "стриманий оптимізм" щодо "трибуналу" в окупованому Маріуполі, - Андрющенко

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Маріуполь (3228) Азов (777) Азовсталь (443)


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Где там Аменсти Интернешенел-почему нет их представителей в Еленовке,почему не мониторят условия содержания заключенных-ведь их организация именно для этого и создавалась. Или они только издалека могут врать про ВСУ не находясь на месте событий при жтом? Красный крест тоже касается. Все кто чудом вышли из этой тюрьмы-все сильно похудевшие и ослабшие. Явный признак того что их мучали голодом и недостатком воды
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01.09.2022 10:44 Відповісти
РФ отказалась от работы с ККиП. Про АИ я вообще не говорю.
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01.09.2022 12:36 Відповісти
всі ті Амнесті, Червоний Хрест, ООН - мертві організації, трупи яких використовують для легації бабла..

МАГАТЕ он циркове шоу зі своєї місії влаштувало..
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01.09.2022 11:11 Відповісти
Ми просто зобов'язані негайно скопіювати аналогічний раціон для капських полонених. І питання до влади - Чому до цієї пори ці асвабадітєлі не розбирають розбомблені будинки і не сортують цеглу?
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01.09.2022 12:49 Відповісти
москалі знущаються з українців у будь який спосіб,
і потім щось бекають що вони не фашисти
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01.09.2022 12:54 Відповісти
А у нас рашистів годують від пуза, в Лавру на екскурсію і для благословіння "спєц-опєраціі" возять до підераса Онуфрія.
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02.09.2022 00:17 Відповісти
 
 