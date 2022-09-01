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Окупанти намагаються перетворити місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС на безплідну екскурсію, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС. Добре, що це відбулося, сам факт, попри всі провокації російських військових і цинічні обстріли Енергодара й території станції. Україна зробила все для того, щоб ця місія відбулася. Але погано, що окупанти намагаються перетворити цю місію МАГАТЕ – справді необхідну – на безплідну екскурсію по станції. Вірю, що цього вдасться не допустити.

Коли ми бачилися з паном Гроссі та членами місії в Києві, ми домовилися про те, що місію обов’язково супроводжуватимуть журналісти з українських і міжнародних ЗМІ. Незалежні журналісти. Щоб світ бачив правду. Бачив, що насправді відбувається. На жаль, цього не зроблено. Хоча обіцяно. На жаль, окупанти не пустили журналістів, але організували масовку своїх пропагандистів. На жаль, представники МАГАТЕ не захистили представників незалежних ЗМІ.

Сподіваємося, що місія все ж зробить об’єктивні висновки з обставин на станції. І головне, що має відбутися, – це демілітаризація території станції. Саме це є метою українських і міжнародних зусиль. І погано, що ми поки не почули відповідних закликів від МАГАТЕ. Хоча й говорили про це з паном Гроссі на нашій зустрічі в Києві. Це був ключовий – ключовий! – безпековий пункт наших домовленостей: демілітаризація і повний контроль з боку наших атомників.

Коли нарешті з території Запорізької АЕС вийдуть російські військові, коли вони заберуть свою зброю й боєприпаси, коли вони припинять обстріли Енергодара та сусідніх районів і свої провокації, Запорізька станція зможе повернутися до цілком безпечної роботи, яка під контролем України була завжди", - сказав Зеленський.

Також читайте: Глава МАГАТЕ Гроссі назвав візит на Запорізьку АЕС "технічною місією", спрямованою на запобігання ядерній аварії

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) МАГАТЕ (712) Запорізька АЕС (1404) Гроссі Рафаель (292)


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Топ коментарі
+17
Скільки бабла тобі заплатили за здачу ЗАЕС?
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01.09.2022 22:35
+12
Они «договорились»/ему «пообещали»….., а то что такое вообще («*****@ли» юг) было допущено - молчит….козлина лицемерная……
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01.09.2022 22:37
+8
А на хрена, вы, тупорылое зебильё, позволило этот цирк в таком формате???
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01.09.2022 22:39
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а на что надеялись???
удивительно что вообще допустили...
удастся ли русне убедить МАГАТЕ что это ВСУ злонамеренно обстреливают АЭС ???
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01.09.2022 22:29 Відповісти
Допустить в таком виде можно только с целью легализации происходящего
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01.09.2022 23:34 Відповісти
Скільки бабла тобі заплатили за здачу ЗАЕС?
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01.09.2022 22:35 Відповісти
Немеряно. Но оно никак не нажрется - опять хочет дороги строить, падла.

Скорее бы уже стадион.
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01.09.2022 23:07 Відповісти
аби ті представники магате зробили свою роботу,
а не просто покурили в сторонці і поїхали назад,
бо москальня так сказала
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01.09.2022 22:36 Відповісти
Яку роботу вони повинні були зробити?
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01.09.2022 22:39 Відповісти
ПОДОЛЯК.... СЛУШАЛ В ТЕЛЕГРАММ КАНАЛЕ..... ПРЯМО СКАЗАЛ ЧТО К МЕЖДУНАРОДНЫМ КОНТОРАМ ТИПА МАГАТЕ КРАСНЫЙ КРЕСТ ООН И МЕЖДУНАРОДНАЯ ИМНИСТИЯ У НЕГО НЕТ ДОВЕРИЯ ОНИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ НИ ХЕРА НЕ ДЕЛАЛИ ОНИ НЕ ГОТОВЫ РАБОТАТЬ В УСЛОВИЯХ ВОЙНЫ ЭКСТРЕМАЛЬНОСТИ К НИМ НЕТ ДОВЕРИЯ НА ВХОДЕ СРАЗУ... ПО СУТИ СЮДА БЫ ДОБАВИТЬ ВОЗ ВСПОМНИТЕ КОВИДНЫЕ ЗАКИДОНЫ... я считаю как должнго было быть МАГАТЕ имеет свою АРМИЮ СОСТОЯЩУЮ ИЗ СОЛДАТ ВОЕННЫХ РАЗНЫХ СТРАН в случае конфликта интересов по национальности украинцы россияне удаляются из состава этих сил у этой армии должны быть те самые ради биолого химические войска танки авиация ракеты морские силы спецназ спутники и МАНДАТ ООН Гроссу должен был приехать попутно прихватив с сбой 200 танков 100 БТР 40 самолетогв и 50 вертушек и 50 тысяч живой силы.. причем наши их пропускают и приехав на ЗАЭС Гшроссу должен был дать россиянам 2 часа на идите отсюдова накуй... и занять под охрану весь периметр станции ЗАЭС... вся зона вокруг станции по диаметру 100 кв. км демилитаризируется все военные Украины и России удаляются там вводят Инспекцию Красный Крест ООН и прочие спецпредставитель Украины Уполномоченного аппарата по правам человека и Уполномоченный от президента для контактов и от Укратома и все...
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01.09.2022 23:03 Відповісти
О. Вылизло. Розкажи ещё, як вы с Дерьмаком гуманитарку тырите. И об оружии, попрятанном на складах
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01.09.2022 22:36 Відповісти
Они «договорились»/ему «пообещали»….., а то что такое вообще («*****@ли» юг) было допущено - молчит….козлина лицемерная……
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01.09.2022 22:37 Відповісти
договорились, тіпа, як з червоним хрестом за азовсталь?
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01.09.2022 22:41 Відповісти
За АЗВЦев - отдельная больная тема…..
Здесь не далеко от нас живет одна женщина с сыном (14 лет) из Марика. Ее кум (из АЗОВа) и хорошая знакомая (медик), «благодаря» *********** и его «гарантиями», сейчас у орков……
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01.09.2022 22:48 Відповісти
А на хрена, вы, тупорылое зебильё, позволило этот цирк в таком формате???
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01.09.2022 22:39 Відповісти
Картина маслом: один, который рассказывал народу о шашликах и при котором кацапы втечение недели оказались в Энергодаре, призывает теперь второго, который является представителем всемирной импотентной организации, повлиять на дикарей и откатить все назад.
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01.09.2022 22:43 Відповісти
Йо. Так довго рожав думки?
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01.09.2022 22:46 Відповісти
как там быконанов хрсон сдал бабла срубил немеренно...
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01.09.2022 22:47 Відповісти
баканов, чи може хтось інший, просто виконавець, а здав південь країни безпосередньо "гарант" недоторканості та територіально цілісності країни - гундосий членограй-малорос
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01.09.2022 23:17 Відповісти
Так же як і ти ЗЄля перетворив своє президентство на безплідну і навіть шкідливу для країни екскурсію
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01.09.2022 22:53 Відповісти
що там із воїнами Азова яких ти зрадив і продав як Журавеля колись?

Чому не згадуєш?
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01.09.2022 22:55 Відповісти
ядерный шантаж болот мацковии..Ликвидировать всех выродков болот мацковии на ЗАЭС
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02.09.2022 07:13 Відповісти
Цю шарашку підібрали і запустили на ЗАЕС спеціально, щоб виправдати і лігалізувати все, що робить парашка та звинуватити у всьому Україну.
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02.09.2022 08:31 Відповісти
А ви панове чого очікували? Приїде страшне МАГАТЕ і вижене орків зі станції??? Як і чим?
Я вже не кажу про те що усі ці міжнародні організації взагалі ніпрощо!!!
Та самостійно нічого не вирішують!
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02.09.2022 09:30 Відповісти
він вже заіпав звинуваченням усів навкруги.
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02.09.2022 11:06 Відповісти
 
 