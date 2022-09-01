Окупанти намагаються перетворити місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС на безплідну екскурсію, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС. Добре, що це відбулося, сам факт, попри всі провокації російських військових і цинічні обстріли Енергодара й території станції. Україна зробила все для того, щоб ця місія відбулася. Але погано, що окупанти намагаються перетворити цю місію МАГАТЕ – справді необхідну – на безплідну екскурсію по станції. Вірю, що цього вдасться не допустити.

Коли ми бачилися з паном Гроссі та членами місії в Києві, ми домовилися про те, що місію обов’язково супроводжуватимуть журналісти з українських і міжнародних ЗМІ. Незалежні журналісти. Щоб світ бачив правду. Бачив, що насправді відбувається. На жаль, цього не зроблено. Хоча обіцяно. На жаль, окупанти не пустили журналістів, але організували масовку своїх пропагандистів. На жаль, представники МАГАТЕ не захистили представників незалежних ЗМІ.

Сподіваємося, що місія все ж зробить об’єктивні висновки з обставин на станції. І головне, що має відбутися, – це демілітаризація території станції. Саме це є метою українських і міжнародних зусиль. І погано, що ми поки не почули відповідних закликів від МАГАТЕ. Хоча й говорили про це з паном Гроссі на нашій зустрічі в Києві. Це був ключовий – ключовий! – безпековий пункт наших домовленостей: демілітаризація і повний контроль з боку наших атомників.

Коли нарешті з території Запорізької АЕС вийдуть російські військові, коли вони заберуть свою зброю й боєприпаси, коли вони припинять обстріли Енергодара та сусідніх районів і свої провокації, Запорізька станція зможе повернутися до цілком безпечної роботи, яка під контролем України була завжди", - сказав Зеленський.

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