Ліквідовані окупанти та покинута ворожа техніка на трасі Волохів Яр-Ізюм. ВIДЕО 18+

У результаті "планового відходу" російські окупанти покинули на трасі Волохів Яр-Ізюм чимало своєї техніки і "забули" тіла своїх убитих.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував відеозапис, на якому зафіксована покинута ворожа техніка.

"Російський БТР-82А на трасі Волохів Яр-Ізюм. Отакий наслідок "планового відходу". Машина була на буксирі. ЇЇ вирішили не тягнути, бо краще тікати без зайвого вантажу... Кинули, підірвали і поїхали далі... Це якісь кинуті російські військовослужбовці. Їхні тіла "забули під час "планового відходу"... Російський Т-72Б3. Бронемашина тут була на позиції. Все розкидано. Це 26-й танковий полк. 47-а танкова дивизія. Танк 2016 року. Був підбитий. До ремонту придатна. Двигун не вигорів", - розповідає Бутусов.

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