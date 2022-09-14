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Ліквідовані окупанти та покинута ворожа техніка на трасі Волохів Яр-Ізюм. ВIДЕО 18+

У результаті "планового відходу" російські окупанти покинули на трасі Волохів Яр-Ізюм чимало своєї техніки і "забули" тіла своїх убитих.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував відеозапис, на якому зафіксована покинута ворожа техніка.

"Російський БТР-82А на трасі Волохів Яр-Ізюм. Отакий наслідок "планового відходу". Машина була на буксирі. ЇЇ вирішили не тягнути, бо краще тікати  без зайвого вантажу... Кинули, підірвали і поїхали далі... Це якісь кинуті російські військовослужбовці. Їхні тіла "забули під час "планового відходу"... Російський Т-72Б3. Бронемашина тут була на позиції. Все розкидано. Це 26-й танковий полк. 47-а танкова дивизія. Танк 2016 року. Був підбитий. До ремонту придатна. Двигун не вигорів", - розповідає Бутусов.

Увага! Не рекомендовано для пергляду людям з нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розірваний на шматки російський Т-72Б3М поблизу Гракового на Харківщині: Так має виглядати російський "Вагнер". ФОТО

Автор: 

Ізюм (331) Бутусов Юрій (3589)


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Топ коментарі
+37
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14.09.2022 11:47
+26
Чергові дохлі кацапські свині...
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14.09.2022 11:31
+25
особливо порадували дохлі нацисти які прийшли знищувати населення України, надіюсь прямо зараз їхні пердаки засовують в глибокий чан який стоїть на малому вогні в пеклі, а збоку стоїть кабздон і заспокоює їх своїми пісеньками
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14.09.2022 11:32
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Чергові дохлі кацапські свині...
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14.09.2022 11:31 Відповісти
особливо порадували дохлі нацисти які прийшли знищувати населення України, надіюсь прямо зараз їхні пердаки засовують в глибокий чан який стоїть на малому вогні в пеклі, а збоку стоїть кабздон і заспокоює їх своїми пісеньками
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14.09.2022 11:32 Відповісти
Гарно вирівняли фронт свині кацапські, без паніки та по плану😄 Хай продовжують!
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14.09.2022 11:34 Відповісти
А орки там тихие...
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14.09.2022 11:38 Відповісти
Ну от дивився б і дивився...
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14.09.2022 11:41 Відповісти
кацапи на краю дороги як в пісні
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14.09.2022 11:43 Відповісти
Чого це "не рекомендовано"?
Такі кадри справжнім українцям дають лише позитив...
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14.09.2022 11:45 Відповісти
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14.09.2022 11:47 Відповісти
Шапочка з фольги не допомогла. 🤣
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14.09.2022 11:54 Відповісти
Цензор а чому відео 18+ ? У фільмі " Володар перстнів " теж орків мочать ,але його і дятям дивитись можна ..Чи може тому що дохла падаль лежить на узбіччі ? Так технології ще не придумали щоб сморід по інтернету передавався
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14.09.2022 11:54 Відповісти
Нужно смотреть 18 раз или более.
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14.09.2022 16:18 Відповісти
А что за белые кресты?
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14.09.2022 12:07 Відповісти
Наша новая мутка
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14.09.2022 12:15 Відповісти


А что за белые кресты? - Пиз@а руским тварюкам, коллаборантам, а також любітелям рускаво мира типу
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14.09.2022 15:49 Відповісти
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14.09.2022 12:35 Відповісти
На українських землях білий рівнокінцевий хрест історично вважається хоругвою козацтва. Його зображено, зокрема, на прапорі 1651 року, який зберігається у Стокгольмському музеї.
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14.09.2022 12:36 Відповісти
Швейцарія вирішила повоювати замість нас ...
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14.09.2022 23:11 Відповісти
дивлюся це відео і відчуваю ностальгію по дитинству!! коли знаходили в полі якійсь розбитий трактор і весь день проводили облазуючі його вдоль і поперек
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14.09.2022 12:14 Відповісти
А шо з орками робили ?))
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14.09.2022 12:20 Відповісти
Орки тоді були маленькі, жили в "отжатих" ховрашачих норах.
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14.09.2022 12:28 Відповісти
Кацапи стомились і лягли відпочити.
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14.09.2022 12:50 Відповісти
Я думаю що до назви міста Ізюм потрібно додати"Трофейний" і буде звучати Ізюм - Трофейний.
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14.09.2022 12:54 Відповісти
Оккупанты. Чужой земли захотели.
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14.09.2022 13:03 Відповісти
Дуже файно.
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14.09.2022 13:25 Відповісти
Плановый отвод сопровождался взрывным сокращением штатов частей и соединений
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14.09.2022 13:58 Відповісти
Ніщо так не піднімає настрій, як багато дохлої русні!
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14.09.2022 14:07 Відповісти
Дохлі кацапи завжди красіво лежать на землі
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14.09.2022 14:34 Відповісти
я б на фото та відео дохлої кацапятини дтвився б вічно! і взагалі,треба максимадьно поширювати фото і відео дохлої кацапосолдатні та офіцерів.показувати поранених,давати їхні стогони,на ТБ.на бігбордах тощо.. але схоже хтось боїтся викриків проституток з Емнесті та Червоного Хреста? а може цьому,зеленому хтось,самому жалко руссіянів?
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14.09.2022 16:01 Відповісти
Юра!Больше таких репортажей!Слава ЗСУ!
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14.09.2022 18:11 Відповісти
На вбитих кацапів можна дивитись із радістю та задоволенням
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14.09.2022 18:41 Відповісти
Цю дохлу кацапську падаль треба самоскидами завозити на територію рашки і висипати в них, як звичайне сміття.
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14.09.2022 19:22 Відповісти
Я убивший тебя в за Купянске,
Знал не много о Скрепах, как пьянстве...
Это ты к нам пришёл на потеху,
Убивать, чтоб закрыть Ипотеку.
(Как у Светлова, точно не получается.)
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14.09.2022 19:50 Відповісти
 
 