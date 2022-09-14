Зворушлива зустріч учнів і вчителя, який повернувся з фронту в клас. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис фрагменту зворушливої зустрічі учнів і вчителя, що повернувся із фронту в клас.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі зафіксовані перші миті зустрічі. Вчитель, зайшовчи до свого класу, вигукнув гасло "Слава Україні!", а учні побачивши свого вчителя-воїна, миттю схопилися з місць і кинулися обіймати його на радощах.
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+70 Анатолий К #427424
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