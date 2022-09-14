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Новини Відео Війна
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Зворушлива зустріч учнів і вчителя, який повернувся з фронту в клас. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис фрагменту зворушливої зустрічі учнів і вчителя, що повернувся із фронту в клас.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі зафіксовані перші миті зустрічі. Вчитель, зайшовчи до свого класу, вигукнув гасло "Слава Україні!", а учні побачивши свого вчителя-воїна, миттю схопилися з місць і кинулися обіймати його на радощах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За кордоном перебувають 492 тис. українських школярів, понад 170 тис. вже повернулись на Батьківщину, - Шкарлет

Автор: 

підлітки (405) школа (2208) вчитель (395)


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Топ коментарі
+70
Молодь, наше майбутнє, а вона на правильному шляху. Все буде Україна.
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14.09.2022 12:03
+68
Аж сльози на очі навертаються. Все буде Україна!
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14.09.2022 12:16
+59
gerojam slava !
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14.09.2022 12:01
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gerojam slava !
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14.09.2022 12:01 Відповісти
Молодь, наше майбутнє, а вона на правильному шляху. Все буде Україна.
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14.09.2022 12:03 Відповісти
Аж сльози на очі навертаються. Все буде Україна!
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14.09.2022 12:16 Відповісти
И я не смог их сдержать... Сильно зацепило...
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14.09.2022 12:22 Відповісти
...............и добавить нечего.....!!!!! Героям Слава !!!!
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14.09.2022 12:25 Відповісти
Це той самий "націк", що тримає у страху усіх українців? Так дебіло-сусіди?
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14.09.2022 12:28 Відповісти
До сліз...
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14.09.2022 12:28 Відповісти
Кацапня, ваших довбодятлів так ніколи не будуть зустрічати.
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14.09.2022 12:32 Відповісти
Вот этим мы и отличаемся от кацапо-орков ... до слез!
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14.09.2022 12:35 Відповісти
Україна 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 переможе 👍👍👍
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14.09.2022 12:44 Відповісти
цим дітям нічого вже пояснювати не треба... такого вчителя тільки так і треба зустрічати..
Боже бережи наших захисників...
Героям слава !
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14.09.2022 12:47 Відповісти
Тиждень тому мені розказували про відео з госпіталю Там один воїн поранений (в мирному житті - вчитель інформатики, а на фронті - оператор дронів), звертався до своїх учнів з закликом вивчать краще його предмет Як він сказав - "Я сам, тільки на фронті, до кінця, зрозумів, наскільки важливе знання комп"ютера та вміння ним користуваться Вчіться, щоб, якщо настане час, ви змогли якісно захистить свій дім і всю Батьківщину!"
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14.09.2022 14:12 Відповісти
Господь береже Україну,💙💛💪👍💯
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14.09.2022 12:49 Відповісти
Такая встреча, лучшая награда для этого воина, украинцы это лучший пример во всем мире,как надо любить свою Родину.
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14.09.2022 13:09 Відповісти
Вот це - справжня народна любов. Без піару та відосіків. Діти, вони відчувають серцем. До сліз. Дякуємо воїни !!!!
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14.09.2022 13:10 Відповісти
ком в горле...а мне 65... и кое что повидал...
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14.09.2022 13:11 Відповісти
Це наші українські діти, мене аж гордість розпирає за свою БАТЬКІВЩИНУ і її громадян. Ніколи орки не здолають мій рідний край. Слава Україні!
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14.09.2022 13:13 Відповісти
До сліз
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14.09.2022 13:36 Відповісти
Отака вона бендерiвська "полiтинформацiя"!
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14.09.2022 14:09 Відповісти
В рашке если чей то батя вернулся, то это значит что компенсации не будет. Дети могут так накинуться с ненавистью, избить за то что белой лады не будет, или с притензиями что привёз.
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14.09.2022 14:13 Відповісти
До слез.
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14.09.2022 15:20 Відповісти
Сижу, здоровий дядько, і плачу ...
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14.09.2022 16:36 Відповісти
Так народжується Країна.
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14.09.2022 17:14 Відповісти
Слава ЗСУ, ви є тим лічильником, що наші нащадки будуть вивчати перемогу України над нашим ворогом!
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14.09.2022 20:09 Відповісти
 
 