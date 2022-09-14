Військовий РФ розповідає про дезорганізованість і некомпетентність власного керівництва: "Я думал, тут армия, а тут не армия. Каждый сам за себя", - перехоплення ГУР. ВIДЕО
Російський окупант, який воював на Харківському напрямку, в розмові з дружиною поскаржився на дезорганізованість і некомпетентність власного військового керівництва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ГУР Міноборони.
"По-другому себе все это представлял. Потому что организации никакой нет. Я-то думал тут армия, а тут не армия... Думал, что здесь армия, как везде, в частях там, какая-то организация, а тут нет ничего. Сам... Каждый сам за себя", - розповідає окупант.
Військовий розповідає, що перебуває на передовій і там немає ні світла, ні води.
"У нас здесь нет ни света, ни воды - ничего нет. Ни моемся, ни стираемся. Ночью нельзя ничего включать вообще. Все на ощупь... Нельзя тут общаться, звонить. Вот я сейчас позвоню и надо бежать отсюда, потому что может прилететь", - каже він.
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я лично взял данные переписи 1936 года и 1948...было 176 стало 110...
руцкая, я присоединяюсь к твоим пророческим словам - валите отсюда нахер!!!
1) это не армия, дисциплины нет
2) сейчас трубку положу и съё... отсюда!
Что это, если не дисциплина!
ЗСУ прекрасно выдрессировали каZZапских сук
Если бы они ещё им тапки приносили, а не жигули мамкам
Цены бы тварям не было