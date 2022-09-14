Військовий РФ розповідає про дезорганізованість і некомпетентність власного керівництва: "Я думал, тут армия, а тут не армия. Каждый сам за себя", - перехоплення ГУР. ВIДЕО

Російський окупант, який воював на Харківському напрямку, в розмові з дружиною поскаржився на дезорганізованість і некомпетентність власного військового керівництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ГУР Міноборони.

"По-другому себе все это представлял. Потому что организации никакой нет. Я-то думал тут армия, а тут не армия... Думал, что здесь армия, как везде, в частях там, какая-то организация, а тут нет ничего. Сам... Каждый сам за себя", - розповідає окупант.

Військовий розповідає, що перебуває на передовій і там немає ні світла, ні води.

"У нас здесь нет ни света, ни воды - ничего нет. Ни моемся, ни стираемся. Ночью нельзя ничего включать вообще. Все на ощупь... Нельзя тут общаться, звонить. Вот я сейчас позвоню и надо бежать отсюда, потому что может прилететь", - каже він.

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