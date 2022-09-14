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На весіллі в Бахчисараї співали "Червону калину". 6 людей арештували й оштрафували. ВIДЕО

Окупаційний "суд" в Бахчисараї присудив 6 людям адміністративне покарання за те, що вони співали на весіллю пісню "Червона калина".

Про це повідомили у пресслужбі "суду", інформує Цензор.НЕТ.

Організаторів та учасників весілля звинуватили у виконання пісні, що є "атрибутикою (бойовою піснею), яку використовує організація українських націоналістів (ОУН)". Також, за висновком "суду", на весіллі мала місце дискредитація армії РФ.

"А саме відтворено музичну композицію українською мовою "Червона калина", у тексті якої містяться слова: "звільняти братів-українців з московських кайданів", яка використовується організацією українських націоналістів (ОУН), діяльність якої заборонена на території РФ, тим самим містить у собі відомості про дискредитацію збройних сил РФ", - заявили у російському суді.

Дивіться: Стенд з відібраними у солдатів РФ гаджетами зробили в окупованому Криму: Бояться, що ЗСУ коригують вогонь по телефонах. ФОТО

За даними російських пропагандистів з агентства "Крим 24", власник ресторану, в якому гуляли весілля, отримав 15 діб арешту. Діджей та одна учасниця весілля отримали по 10 діб арешту, мати нареченого - 5 діб, мати нареченої та дружина власника ресторану - по 50 тис. рублів штрафу.

Людей в окупованому Криму не вперше переслідують за виконання українських пісень. У серпні діджея Юрія Радіонова заарештували на 10 діб та оштрафували на 40 тис. рублів за те, що він поставив в кафе у Щьолкіно пісню "Дике поле" репера YARMAK. Чоловіка, який замовив пісню, оштрафували на 50 тис.

Також читайте: Військовий РФ із другом вбили чоловіка в окупованому Криму: Одного з них хотіли "відмазати", але люди вийшли на акції протесту. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

арешт (2523) Крим (14143) музика (489) весілля (76) Бахчисарай (52) штраф (1862)


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Топ коментарі
+26
Своей тени уже боятся. Агония.
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14.09.2022 12:54
+17
Хороший тамада и конкурсы интересные
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14.09.2022 12:54
+10
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14.09.2022 12:56
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Своей тени уже боятся. Агония.
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14.09.2022 12:54 Відповісти
Хороший тамада и конкурсы интересные
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14.09.2022 12:54 Відповісти
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14.09.2022 12:56 Відповісти
Такой день испортили людям, орки в касках которые.
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14.09.2022 13:09 Відповісти
Схоже, на московії співання Калини стає традицією. Чекаємо на всенародне виконання.
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14.09.2022 12:59 Відповісти
Коли там в Крим газманов приїде з концертом "роися здесь навсегда"? В цього старого алкаша легка рука)) Рашисти купують квиток на газманова, а натомість потрапляють на концерт йоськи кобзона)
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14.09.2022 13:02 Відповісти
В Крыму резко возросло число желающих продать квартиру и упали цены на недвижимость.

Налетай!))

https://donpress.com/news/14-09-2022-v-krymu-rezko-vozroslo-chislo-zhelayuschikh-prodat-kvartiru-i-upali-ceny-na
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14.09.2022 13:07 Відповісти
а в наших маршрутках продовжують рюське лайно на всю гучність вмикать
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14.09.2022 13:09 Відповісти
Че до сих пор памятник катьке-розвратнице в Одессе делает. Просто тупо снести вместе с ее апологетами без дискуссий.
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14.09.2022 13:25 Відповісти
Це важливий памятник для фанатів німецького пороно.
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14.09.2022 14:04 Відповісти
Людям на весіллі буде що згадати
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14.09.2022 13:48 Відповісти
Треба слухати останній хіт Pink Floyd і спостерігати за реакцією
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14.09.2022 13:50 Відповісти
а чому не акцентуєте, що це було весілля представників корінного народу - киримли?! Що усі репресовані - це наші співвітчизнники, кримці?! Етнічні українці у Криму навіть у думках такого не роблять! Де 700 тисяч етнічних українців Криму, які за переписом там живуть? Й за Z-ку у Сувдак'у, це наші таракташські парубки били московитів. Й той хлоп, що кидав коктейль Молотова у Кєзлєві (а у не в Євпаторії, як по-москальські), насправді на Зіза, як пишуть українські ЗМІ, а Азізов. Чомусь усі такі моменти поза увагою залишаються... Й "Свобода" продовжує вільно лити на нас бруд...
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14.09.2022 14:11 Відповісти
От і цікаво, хто ж здав?
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14.09.2022 14:59 Відповісти
Он против фашизма...цікаво....бджоли проти меду!!!!!
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14.09.2022 14:16 Відповісти
Та ми все розуміємо . . Коли до голови приставлене дуло пістолета то ще й не таке скажеш .
Але по факту нічого не змінилось ,, Червона Калина - в кафе на весіллі , багато про що говорить ,, і
якби хазяїн кафе був прокацапським , то наша пісня там нізащо не зазвучала б . А люди б під неї не танцювали .
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14.09.2022 14:32 Відповісти
А аццы нареченого та нареченої не постраждали. Отже вони і здали всіх. Хайль!
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14.09.2022 14:58 Відповісти
весілля це дискредитація «армії» рф
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14.09.2022 15:42 Відповісти
Рыло помощника спецоперации зафиксировано.
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14.09.2022 16:25 Відповісти
За "Калінку-малінку" будемо розстрілювати.
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15.09.2022 00:01 Відповісти
 
 