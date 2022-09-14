На весіллі в Бахчисараї співали "Червону калину". 6 людей арештували й оштрафували. ВIДЕО

Окупаційний "суд" в Бахчисараї присудив 6 людям адміністративне покарання за те, що вони співали на весіллю пісню "Червона калина".

Про це повідомили у пресслужбі "суду", інформує Цензор.НЕТ.

Організаторів та учасників весілля звинуватили у виконання пісні, що є "атрибутикою (бойовою піснею), яку використовує організація українських націоналістів (ОУН)". Також, за висновком "суду", на весіллі мала місце дискредитація армії РФ.

"А саме відтворено музичну композицію українською мовою "Червона калина", у тексті якої містяться слова: "звільняти братів-українців з московських кайданів", яка використовується організацією українських націоналістів (ОУН), діяльність якої заборонена на території РФ, тим самим містить у собі відомості про дискредитацію збройних сил РФ", - заявили у російському суді.

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За даними російських пропагандистів з агентства "Крим 24", власник ресторану, в якому гуляли весілля, отримав 15 діб арешту. Діджей та одна учасниця весілля отримали по 10 діб арешту, мати нареченого - 5 діб, мати нареченої та дружина власника ресторану - по 50 тис. рублів штрафу.

Людей в окупованому Криму не вперше переслідують за виконання українських пісень. У серпні діджея Юрія Радіонова заарештували на 10 діб та оштрафували на 40 тис. рублів за те, що він поставив в кафе у Щьолкіно пісню "Дике поле" репера YARMAK. Чоловіка, який замовив пісню, оштрафували на 50 тис.

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