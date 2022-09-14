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Пасажири одеської маршрутки затримали жінку, що фотографувала військові об’єкти у місті. ВIДЕО

Пасажири одеської маршрутки затримали жінку, що фотографувала військові об’єкти у місті та передали її поліції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис затримання опублікований у соцмережах. Поліція виявила у телефоні жінки фото та відео об'єктів оборони міста та переписку з росіянами.

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Автор: 

затримання (4339) маршрутки (347) Одеса (5451)


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Топ коментарі
+104
Оце молодці, одесити.
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14.09.2022 16:37
+47
Молодці одесити . Зараз зьясуется , що то біженка і іі ще кормлять волонтери
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14.09.2022 16:37
+41
Як це нема? Є, та дуже багато. То що російською розмовляють, то це проблема не велика. Кацапів ненавидити та бити можна на аби яких мовах.
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14.09.2022 16:51
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Одесити я Вас люблю, ви неперевершені!
У кацапів жодного шансу!!!
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14.09.2022 19:39 Відповісти
Одесситам респект!
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14.09.2022 19:47 Відповісти
До стінки
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14.09.2022 22:08 Відповісти
Одесити однозначно молодці, але толерантність до покидьків у військовий час заява.
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14.09.2022 22:13 Відповісти
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