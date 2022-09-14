Пасажири одеської маршрутки затримали жінку, що фотографувала військові об’єкти у місті. ВIДЕО

Пасажири одеської маршрутки затримали жінку, що фотографувала військові об’єкти у місті та передали її поліції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис затримання опублікований у соцмережах. Поліція виявила у телефоні жінки фото та відео об'єктів оборони міста та переписку з росіянами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Одесі втретє за чотири дні облили фарбою пам’ятник Катерині ІІ