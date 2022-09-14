Пасажири одеської маршрутки затримали жінку, що фотографувала військові об’єкти у місті. ВIДЕО
Пасажири одеської маршрутки затримали жінку, що фотографувала військові об’єкти у місті та передали її поліції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис затримання опублікований у соцмережах. Поліція виявила у телефоні жінки фото та відео об'єктів оборони міста та переписку з росіянами.
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+41 сергей сергей #419483
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