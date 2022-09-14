УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4887 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
20 374 16

Львівські десантники збили ворожий багатоцільовий винищувач Су-30 із радянської "зенітки". ВIДЕО

Зенітники 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України назавжди приземлили російський багатоцільовий винищувач Су-30.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Десантно-штурмових військ ЗС України

"Пілот окупантів не очікував, що львівські десантники зможуть його збити з 23-мм спареної зенітної установки ЗУ-23", - ідеться в повідомленні.

Також читайте: Зенітники протягом двох годин знищили 2 літаки окупантів, - Повітряні Сили ЗСУ

Автор: 

літак (2901) Десантно-штурмові війська (220)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
Зу-23-2 входить у склад озброєння ДШБ ЗСУ - як засіб ППО
показати весь коментар
14.09.2022 18:19
+12
Отлично! Достать скоростную воздушную цель сложно, но можно. Тут главное правильное упреждение ставить. Стрелять нужно не в сам самолет, а по курсу вперед и вверх (выше цели), так как пули (или снаряды) имеют баллистическую траекторию и быстро теряют высоту. Чем дальше расстояние до цели, тем больше они будут терять и чем выше угол стрельбы, тем больше еще будет падение.
показати весь коментар
14.09.2022 18:05
+11
От що означає "багатоцільовий" -- може використовуватися як землерийна машина
показати весь коментар
14.09.2022 18:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так, саме тому її ефективність трохи вища за нуль.
показати весь коментар
15.09.2022 09:44 Відповісти
Принаймі йому вже ціль зробили-тверда посадка. А те що він не очікував що його зіб'ють , це що він може вижив?
показати весь коментар
14.09.2022 17:27 Відповісти
Не коверкай мову ,хрюсский
показати весь коментар
14.09.2022 18:11 Відповісти
Позавчера СУ-25 тоже летел в паре..а потом левый крен...и бабаххххх...улетел на концерт Кабздона...
показати весь коментар
14.09.2022 17:47 Відповісти
Десантники. Зенитка. В ВСУ каждый уже умеет всё?
показати весь коментар
14.09.2022 18:02 Відповісти
Зу-23-2 входить у склад озброєння ДШБ ЗСУ - як засіб ППО
показати весь коментар
14.09.2022 18:19 Відповісти
Отлично! Достать скоростную воздушную цель сложно, но можно. Тут главное правильное упреждение ставить. Стрелять нужно не в сам самолет, а по курсу вперед и вверх (выше цели), так как пули (или снаряды) имеют баллистическую траекторию и быстро теряют высоту. Чем дальше расстояние до цели, тем больше они будут терять и чем выше угол стрельбы, тем больше еще будет падение.
показати весь коментар
14.09.2022 18:05 Відповісти
правильно розказуєте, але там є спеціальний барабан із кривими, щось типу логарифмічної лінійки і всі дані туди заносяться. і відстань до цілі, і швидкість, і кут пікірування/кабрірування, і вітер здається. Тож завдання навідника чітко вести ціль у перехресті прицілу, а завдання командира вчасно вносити корегування в установки. Але навідник теж при достатньому досвіді може трішки корегувати, так як Ви казали. я випускник військової кафедри ХДУ 1980 року. спеціальність - зенітна артилерія.
показати весь коментар
14.09.2022 21:36 Відповісти
Да-да, я про линейки знаю. Я просто в двух словах объяснил баллистику, может кому на передке поможет приземлять беспилотники. Зенитчикам - Респект!
показати весь коментар
15.09.2022 07:39 Відповісти
Збирайте всю єлектроніку (якщо хоч щось залишилось), та на експертизу, щодо постачання московії всього забороненого.
показати весь коментар
14.09.2022 18:40 Відповісти
Я думаю, що це досить старий літак...

Хоча зібрати все ж слід - раптом там його якось модернізували.
показати весь коментар
14.09.2022 19:06 Відповісти
От що означає "багатоцільовий" -- може використовуватися як землерийна машина
показати весь коментар
14.09.2022 18:51 Відповісти
Ще трохи й ці х*йловські анало-говнети діти капцями будуть збивати...)))
показати весь коментар
14.09.2022 19:08 Відповісти
А что, так можно было?!
показати весь коментар
14.09.2022 21:33 Відповісти
 
 