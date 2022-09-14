Львівські десантники збили ворожий багатоцільовий винищувач Су-30 із радянської "зенітки". ВIДЕО
Зенітники 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України назавжди приземлили російський багатоцільовий винищувач Су-30.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Десантно-штурмових військ ЗС України
"Пілот окупантів не очікував, що львівські десантники зможуть його збити з 23-мм спареної зенітної установки ЗУ-23", - ідеться в повідомленні.
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Топ коментарі
+13 Яр Холодний
показати весь коментар14.09.2022 18:19
+12 Lapua
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+11 Tommy Lee
показати весь коментар14.09.2022 18:51
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Хоча зібрати все ж слід - раптом там його якось модернізували.