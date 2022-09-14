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Мешканці Бєлгорода скаржаться на сморід з вагонів-рефрижераторів, що прибули з Харківщини: "Уже неделю стоит, сука, этот вагон и воняет на весь район, бл#дь". ВIДЕО

Мешканці російського Бєлгорода скаржаться на сморід, що розповсюджується від вагона-рефрижератора.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бєлгородці запевняють, що вагон прибув з харківського напрямку.

"Бєлгород. Місцеві жителі повідомляють, що серед вагонів, що прибули з Харківського напрямку, заховані вагони-рефрижератори, з яких чути сморід навкруги", - пишуть автори публікації.

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: 

армія рф (17359) залізниця (1505) росія (65146) знищення (7227) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+138
рускій дух ні нравіца?
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14.09.2022 17:20
+95
здесь руский дух, тут русью пахнет..
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14.09.2022 17:22
+92
Нюхайте падли оте лайно що заварили!!!!
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14.09.2022 17:21
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рускій дух ні нравіца?
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14.09.2022 17:20 Відповісти
здесь руский дух, тут русью пахнет..
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14.09.2022 17:22 Відповісти
та отож
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14.09.2022 17:22 Відповісти
Не розуміють вони свого щастя, що поки що це ЇМ смердить, а не ВОНИ смердять
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14.09.2022 17:30 Відповісти
так могут вонять только предвестники белых жигулей.... на волжском автозаводе запарка, попросили придержать
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14.09.2022 18:15 Відповісти
де смердить там і пахне (укр.народна приказка)
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14.09.2022 21:02 Відповісти
он просто еще не знает, что именно так и должен пахнуть "хороший руzzкий" оккупант.
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14.09.2022 21:52 Відповісти
Нюхайте падли оте лайно що заварили!!!!
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14.09.2022 17:21 Відповісти
Неблагодарная сволочь. Вместо благодарности откинувшим копыта оркам, одни маты
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14.09.2022 17:22 Відповісти
Рускій мір завонявся ? ))
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14.09.2022 17:22 Відповісти
То кацапський "авось" Казала дружина (вона в мене в молодості вчилася на холодильщика) що там у вагоні стоїть дизель-генератор І він дає енергію вагону А кацапи видно пальне продали чи на випивку зміняли А може - завезти забули! От воно і "залежалося" без охолодження
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14.09.2022 17:53 Відповісти
Потерь нет
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14.09.2022 17:22 Відповісти
дохла рашистская падаль не вважаються патєрямі
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16.09.2022 16:32 Відповісти
Так это запах русского мира
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14.09.2022 17:23 Відповісти
Це запах білих жігулєй.
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14.09.2022 17:49 Відповісти
Москальщина, завжди тільки сморід і виробляла.
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14.09.2022 17:23 Відповісти
То непевно "пахнуть" ваші херої
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14.09.2022 17:24 Відповісти
Нравицца - не нравицца, терпи...
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14.09.2022 17:24 Відповісти
Хай звикають! Скоро у них такий запах звичним стане по всій "матушке-Рассии" І ми тут будемо "неприділах" - самі це організують!
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14.09.2022 17:24 Відповісти
Это бактериологическое оружие против украинского Белгорода, Зеленский, введи войска!
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14.09.2022 17:25 Відповісти
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14.09.2022 17:26 Відповісти
Кацапчику не подобається його майбутній запах, але "єслі главний главний каміндір позовьот в паслєдній бой - дядя вова ми стобой".
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14.09.2022 17:25 Відповісти
вагони хоч не наші??
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14.09.2022 17:26 Відповісти
Марина Кравець,нажаль наші, УЗ.
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14.09.2022 17:33 Відповісти
капець..їх вартість теж в репарації..бо вагони геть зіпсовані тоді((
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14.09.2022 17:39 Відповісти
Фігня! Відмиємо. Ще кавуни з них будемо жерти!
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14.09.2022 17:54 Відповісти
добре, що я їх не люблю

хоча, поки у мацквабаді роздупляться, вагони погніють
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14.09.2022 17:58 Відповісти
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14.09.2022 18:02 Відповісти
Ну самая настоящая крысятина, фу!
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14.09.2022 19:40 Відповісти
Такого Президента россия не заслужила. Весёлый, либеральный. Фиг им.
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14.09.2022 21:41 Відповісти
Відмиють! Моя сказала - у вагонах кожні кілька місяців проводять дезинфекцію бо сукровиця з м"ясних туш все одно є і вона в"їдається у вагоні у всі щілини Ну - після ТАКОГО прийдеться проводить СУПЕРДЕЗИНФЕКЦІЮ і ставить вагон на вивітрювання надовше
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14.09.2022 18:42 Відповісти
так я про те, що погниють..у нас вини ж з трупами тварин просто так не стоять вимкнені
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14.09.2022 18:48 Відповісти
"Здесь русский дух, здесь русней пахнет" (с) Пушкин
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14.09.2022 17:26 Відповісти
Нюхай пока живой
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14.09.2022 17:26 Відповісти
це тобі скотиняка квіти з України привезли.....ну ті сами якими ви вважали будуть зустрічати асвабадителей....
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14.09.2022 17:26 Відповісти
Личинус навіть не в курсі, що від цього смороду можна інфекцію підхватити
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14.09.2022 17:27 Відповісти
поставки свиносабачатини від Залужного
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14.09.2022 17:27 Відповісти
Хорошіє рускіє не пахнуть.
Путлєр підкинув вонючку бульбофюреру.
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14.09.2022 17:27 Відповісти
Воняет не только вагон, но и ожидающее своих лад население
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14.09.2022 17:28 Відповісти
Ета запах лапатнай родіни...
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14.09.2022 17:29 Відповісти
Це - русський дух, це - руссью пахнєт.
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14.09.2022 17:29 Відповісти
Даже во время Афгана, и двух чеченских кампаний такого бардака с трупами у русских не было...старались подбирать и отсылать домой в цинках....

Возможно столько потерь, что не успевают... Либо массовые махинации с зарплатами убитых военных, гробовыми и т.д.
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14.09.2022 17:30 Відповісти
і перше,і друге і третє

і основне- теперішні рашенвладі абсолютно насрати на "гарматне м"ясо"..навіть на видимість "турботи"..
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14.09.2022 17:44 Відповісти
Комплексно.
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14.09.2022 19:46 Відповісти
а де мухи???
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14.09.2022 17:30 Відповісти
Всередині - вони ж не рефрежератор жеруть
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14.09.2022 17:33 Відповісти
повтiкали.....
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14.09.2022 17:33 Відповісти
Неділю стоїть, а шо такоє? Забули, чи бросілі своіх? Ну, в дійсності, н@хєра вони кому тепер потрібні? Навіть не смішно...
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14.09.2022 17:31 Відповісти
замість того, щоб вийти на вулиці і вимагати припинення "СВО", будуть нити на сморід... типу це вагон винувати... ну покопайте ногами вагон, може перестане смердіти
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14.09.2022 17:32 Відповісти
Скоро буде вонять так вся Кацапія, бо подохне!
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14.09.2022 17:32 Відповісти
А звинуватять знову ж таки нас: укронацисти отруїли росію трупами рашистів.
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14.09.2022 17:36 Відповісти
женихи приехали
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14.09.2022 17:34 Відповісти
кацап повинен зникнути з планети Земля !
ракова пухлина
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14.09.2022 17:35 Відповісти
дышите полной грудью!
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14.09.2022 17:36 Відповісти
палучите ваших хероических асвабадителей абратна... нам эта гавно даже на удобрение не пашло...
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14.09.2022 17:38 Відповісти
Чьи то мужья.дети...Жило б это дурачье....
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14.09.2022 17:39 Відповісти
Так ета-ж ваші мальчішкі роднєнькіє..!!!!!!!
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14.09.2022 17:39 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3906654.html Лаптеногие - чемпионы убегать от противника)

Лапотные каналы пишут, что "укронацисты" практически взяли Давыдов Брод на Херсонщине. Если это так, значит ВСУ удалось перейти на левый берег Ингульца.

Вроде бы оккупанты побежали из Мелитополя в сторону временно оккупированного Крыма. Об этом сообщил мэр Иван Федоров.

"Колонны военной техники уже зафиксированы на пункте пропуска в Чонгаре. Это было ожидаемо - стремительное украинское наступление не оставляет им никаких шансов. Чтобы вывезти краденое из Запорожской области, военные "второй армии мира" уже взламывают гаражи и угоняют машины гражданских", - написал он.
Также он рекомендует спрятать свои автомобили:
Владельцам авто следует заранее обезопасить свой транспорт.
Ведь может так случиться, что эвакуироваться на нем будут "освободители".
Sharp`s
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14.09.2022 17:40 Відповісти
практически взяли Давыдов Брод на Херсонщине. Если это так, значит ВСУ удалось перейти на левый берег Ингульца.

плацдарм на лівому березі там давно..

проблема там найбільша-іригаційні канали,що використовуються рашистами як окопи..
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14.09.2022 17:47 Відповісти
Это не пиZZда нах..., и не х...ня,
это-СРУСКИЙ МИРЪ
Держись, терпила, ты же о таком мечтал
В ближайшее время и тебе найдётся полка в подобном рефрежираторе
РЖД участвует в мобилизации
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14.09.2022 17:40 Відповісти
А опариші ще не сиплються? Якщо ні, то ще підождіть.
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14.09.2022 17:41 Відповісти
то воняють цукерки roshen)))
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14.09.2022 17:46 Відповісти
дурнуватий стьоб..
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14.09.2022 17:52 Відповісти
Ну ти і засмердів не гірше рефріжератора
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14.09.2022 18:29 Відповісти
Що кацапи не подобаеться сморід вашої смердючої війни? Звикайте.
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14.09.2022 17:47 Відповісти
херої повернулись з передка. Квіти несіть
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14.09.2022 17:49 Відповісти
Ти живеш в країні, яка воняє на весь світ!
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14.09.2022 17:54 Відповісти
Вот так рабссеяне встречают своих хероев... И это только один вагон-рефрижератор разморозился. Готовьтесь к русскому духу по всему Белгороду, путинские рабы.
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14.09.2022 17:57 Відповісти
Ну дык открой и закопай тушки ,полудурок.)
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14.09.2022 17:58 Відповісти
Там русским духом пахнет. Ха-ха-ха!!!! Фуууууууууууууууууууууууууу
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14.09.2022 17:59 Відповісти
там русскій мір, там русью пахнєт!
Перекладаю: русня смердить немилосердно!
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14.09.2022 18:01 Відповісти
Нормалек , на подходе еще составы, кацапские тюлька..
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14.09.2022 18:05 Відповісти
Ти себе панюхай від тебе смердить не меньше. Це ще квіточки а ягідки ще попереду,так що звикай
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14.09.2022 18:23 Відповісти
белые жигули завонялись
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14.09.2022 18:30 Відповісти
Кацаповонючки
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14.09.2022 18:32 Відповісти
Так це ж Шанель N5 яку в Україні ********...
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14.09.2022 18:34 Відповісти
шенель № 5))
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14.09.2022 18:46 Відповісти
То руский дух или трупы,у которых неприятности на работе
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14.09.2022 18:36 Відповісти
эта у них традиция...в ростове находили забытые вагоны с трупами через год после чесенской кампании
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14.09.2022 18:44 Відповісти
" там руцкий дух,там срусью пахет..,кацапы на ветвях висят,там на неведомых дорожках следы непрошеных гостей, избушка там на курьих ножках,ждет от украинцев ..здюлей"
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14.09.2022 18:45 Відповісти
Это аромат вашей спецоперации, придурки.
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14.09.2022 18:54 Відповісти
.........
Телом немытым, говном, перегаром,
Гарью удушливой, гнилью, угаром,
Тленом и кровью, плешивым мессией...
Что так воняет? Конечно, россия.
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14.09.2022 18:56 Відповісти
Так їжте! **** ви?
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14.09.2022 19:09 Відповісти
Это чтоб трупы перемешались до неузнаваемости, и платить гробовые не нужно было...
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14.09.2022 19:32 Відповісти
шоб вам не бурагозил ваш ботоксный петух
воняет только трупами ваш "скрепный" руский дух
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14.09.2022 19:59 Відповісти
Освабадітєлей зішкребіть з вагонів дебіли...
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14.09.2022 20:00 Відповісти
И чего мокшане жалуются, когда голод начнется они это жрать будут
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14.09.2022 20:04 Відповісти
Пора привыкать к запаху родины.
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14.09.2022 21:35 Відповісти
Там твої солдатікі - асвабадітєлі відпочивають 😁
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14.09.2022 21:56 Відповісти
землячків привезли... а йому воняє... повинен впиватись їх дохлим ароматом.
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14.09.2022 22:13 Відповісти
Да какой-нибудь мясной магнат скупит и на пельмени
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14.09.2022 22:17 Відповісти
а что ж так... кацапским свинопасами свои же свинопасы воняют? нюхайте благословенный смрад, привыкайте... ближайшие годы только такое и будете нюхаь...
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15.09.2022 02:44 Відповісти
Там можно добывать супер опарышей и продавать рыбакам, рыба на таких хорошо клюет
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15.09.2022 10:47 Відповісти
«І дим Атечества нам сладак і пріятєн»
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16.09.2022 05:46 Відповісти
 
 