Мешканці Бєлгорода скаржаться на сморід з вагонів-рефрижераторів, що прибули з Харківщини: "Уже неделю стоит, сука, этот вагон и воняет на весь район, бл#дь". ВIДЕО

Мешканці російського Бєлгорода скаржаться на сморід, що розповсюджується від вагона-рефрижератора.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бєлгородці запевняють, що вагон прибув з харківського напрямку.

"Бєлгород. Місцеві жителі повідомляють, що серед вагонів, що прибули з Харківського напрямку, заховані вагони-рефрижератори, з яких чути сморід навкруги", - пишуть автори публікації.

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 53 650 осіб, 246 літаків, 215 гелікоптерів, 2 180 танків, 1 290 артсистем та 4 665 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА