Мешканці Бєлгорода скаржаться на сморід з вагонів-рефрижераторів, що прибули з Харківщини: "Уже неделю стоит, сука, этот вагон и воняет на весь район, бл#дь". ВIДЕО
Мешканці російського Бєлгорода скаржаться на сморід, що розповсюджується від вагона-рефрижератора.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бєлгородці запевняють, що вагон прибув з харківського напрямку.
"Бєлгород. Місцеві жителі повідомляють, що серед вагонів, що прибули з Харківського напрямку, заховані вагони-рефрижератори, з яких чути сморід навкруги", - пишуть автори публікації.
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Топ коментарі
+138 акаб акабіч
показати весь коментар14.09.2022 17:20
+95 Alex Dev #442192
показати весь коментар14.09.2022 17:22
+92 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар14.09.2022 17:21
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хоча, поки у мацквабаді роздупляться, вагони погніють
Путлєр підкинув вонючку бульбофюреру.
Возможно столько потерь, что не успевают... Либо массовые махинации с зарплатами убитых военных, гробовыми и т.д.
і основне- теперішні рашенвладі абсолютно насрати на "гарматне м"ясо"..навіть на видимість "турботи"..
ракова пухлина
Лапотные каналы пишут, что "укронацисты" практически взяли Давыдов Брод на Херсонщине. Если это так, значит ВСУ удалось перейти на левый берег Ингульца.
Вроде бы оккупанты побежали из Мелитополя в сторону временно оккупированного Крыма. Об этом сообщил мэр Иван Федоров.
"Колонны военной техники уже зафиксированы на пункте пропуска в Чонгаре. Это было ожидаемо - стремительное украинское наступление не оставляет им никаких шансов. Чтобы вывезти краденое из Запорожской области, военные "второй армии мира" уже взламывают гаражи и угоняют машины гражданских", - написал он.
Также он рекомендует спрятать свои автомобили:
Владельцам авто следует заранее обезопасить свой транспорт.
Ведь может так случиться, что эвакуироваться на нем будут "освободители".
Sharp`s
плацдарм на лівому березі там давно..
проблема там найбільша-іригаційні канали,що використовуються рашистами як окопи..
это-СРУСКИЙ МИРЪ
Держись, терпила, ты же о таком мечтал
В ближайшее время и тебе найдётся полка в подобном рефрежираторе
РЖД участвует в мобилизации
Перекладаю: русня смердить немилосердно!
Телом немытым, говном, перегаром,
Гарью удушливой, гнилью, угаром,
Тленом и кровью, плешивым мессией...
Что так воняет? Конечно, россия.
воняет только трупами ваш "скрепный" руский дух