УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4887 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
8 204 19

Війська РФ обстріляли опору мосту поблизу Енергодара та видали це за "знищення морського десанту ЗСУ". ВIДЕО

Міністерство оборони РФ "відзначилося" черговим фейком.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти опублікували відео "знищення морського десанту ЗСУ екіпажами вертольотів Ка-52" в районі ЗАЕС.

Однак, насправді росіяни влучили в опору мосту поблизу Енергодара.

Цей міст весною 1943-го почали будувати німці, а в лютому наступного року його підірвали. Від споруди залишилися лише дві опори, одна із яких і стала "жертвою" російської армії.

Також читайте: Росія поширює фейк про міфічний конфлікт між військовим і політичним керівництвом України, щоб розсварити українців, - Маляр

Війська РФ обстріляли опору мосту поблизу Енергодара та видали це за знищення морського десанту ЗСУ 01
Війська РФ обстріляли опору мосту поблизу Енергодара та видали це за знищення морського десанту ЗСУ 02
Війська РФ обстріляли опору мосту поблизу Енергодара та видали це за знищення морського десанту ЗСУ 03

Війська РФ обстріляли опору мосту поблизу Енергодара та видали це за знищення морського десанту ЗСУ 04

Автор: 

армія рф (17359) Запорізька область (3601) Міноборони рф (705) фейк (744)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+30
Десант. На, курва, баржах. Состряпано дебилами для стада дебилов левым задним копытом.
показати весь коментар
14.09.2022 17:41
+21
Які ж вони кончені...
показати весь коментар
14.09.2022 17:42
+19
Дебіли, бл...
показати весь коментар
14.09.2022 17:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дебіли, бл...
показати весь коментар
14.09.2022 17:39 Відповісти
Їх навіть не насторожило шо "унічтоженая" баржа пливе собі далі як ні в чом небувало...
показати весь коментар
14.09.2022 17:49 Відповісти
Пробачте,не знаю до чого, але ця новина нагадала одразу
пiсню "Купила мама коника" 😁
https://www.youtube.com/watch?v=qETSZObtW_k
показати весь коментар
14.09.2022 18:41 Відповісти
Десант. На, курва, баржах. Состряпано дебилами для стада дебилов левым задним копытом.
показати весь коментар
14.09.2022 17:41 Відповісти
Які ж вони кончені...
показати весь коментар
14.09.2022 17:42 Відповісти
ту опору ще німці будували в другу світову)
показати весь коментар
14.09.2022 17:43 Відповісти
Это страшная месть Шольцу .
показати весь коментар
14.09.2022 17:46 Відповісти
Земля , Боже допомагайте нищити кацапів -вони не повинні отруювати світ
показати весь коментар
14.09.2022 17:49 Відповісти
Одне тупе влупило по опорі, інше доложило шо унічтожілі десант, а третє розказало в телевізорі про вєлікую пабєду аналоговнєт. Х
би Оруел таке придумав..
показати весь коментар
14.09.2022 17:56 Відповісти
Для орків головне заспокоїти громадян Росії у своєму провалі
А провали в них ще будуть
Як тоді друга армія в світі заспокоїть своїх громадян?
Ми непереможні але ми перегруповуємося І ЗАЛИШАЄМО ВСЮ ТЕХНІКУ .
Коли громадяни Росії зрозуміють і якій країні вони живуть ставлення до влади буде інакшим
показати весь коментар
14.09.2022 18:02 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2022 18:10 Відповісти
Уявляєте який облом в пропагандистів, «баржа» не затонула. Прийдеться з крейсера стріляти ракетами, щоб уже напевно.
показати весь коментар
14.09.2022 18:12 Відповісти
Ба́ржа (также используется Баржа́) - плоскодонное грузовое судно, с упрощёнными обводами корпуса, оснащённое или не оснащённое двигателем (преимущественно несамоходное), которое используется для перевозки грузов по воде, и других целей.

Иногда баржами называют также тихоходные грузовые суда с упрощёнными обводами. Как правило, слово «баржа» обозначает судно без двигателя; для перемещения баржи используют буксир.

Высаживать десант с дрейфующей в море баржи без буксира могут только рабссияне в их больной фантазии. Поэтому для тупорылых и опора моста сойдет за баржу, которая после попадания разлетается на кучу бетонных обломков и столб пыли...
показати весь коментар
14.09.2022 18:15 Відповісти
Нєє, я звісно вірю в ЗСУ, але - ми шо, вміємо на бетонних опрах мостів плавати?
показати весь коментар
14.09.2022 19:21 Відповісти
"В начале октября 1943 года мост был готов.
Он имел 2 больших каменных быка, на противоположных берегах Днепра.
Через плавни были переброшены 8 пролётов.
Мост был сделан из тавровых балок, на которые был положен деревянный настил.
Такая конструкция позволяла быстро заменять повреждённые советской авиацией детали моста.

Советская авиация неоднократно делала налёты на никопольский мост.
Но немцы его восстанавливали, и по нему постоянным потоком шли раненые с плацдарма и отступающие части.

Мост был окончательно подорван немецкими сапёрами 7 февраля 1944-го.
Память о мосте через Днепр в Никополе, который пытались построить немецкие оккупанты, сохранилась до наших дней - это две мостовые опоры, железобетонные быки.
Один на правом берегу использовали при строительстве пивного бара «Три наката», второй «торчит» в водах Каховского «моря» возле Каменки-Днепровской."
показати весь коментар
14.09.2022 19:32 Відповісти
Середня глибина Каховського водосховища складає 8,5 м; максимальна - 24,0 м.
Над водою видно тільки верхівку опори, тому споруда ця досить солідна.
показати весь коментар
14.09.2022 19:41 Відповісти
В Энергодаре морской десант? Хорошо хоть не космическая пехота.
показати весь коментар
14.09.2022 19:43 Відповісти
Вони фанерний рейхстаг брали, а тут якийсь десант.
показати весь коментар
14.09.2022 20:54 Відповісти
Они воюют против МОРСКОГО десанта, а Днепр-не МОРЕ
показати весь коментар
14.09.2022 21:34 Відповісти
 
 