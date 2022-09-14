Війська РФ обстріляли опору мосту поблизу Енергодара та видали це за "знищення морського десанту ЗСУ". ВIДЕО

Міністерство оборони РФ "відзначилося" черговим фейком.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти опублікували відео "знищення морського десанту ЗСУ екіпажами вертольотів Ка-52" в районі ЗАЕС.

Однак, насправді росіяни влучили в опору мосту поблизу Енергодара.

Цей міст весною 1943-го почали будувати німці, а в лютому наступного року його підірвали. Від споруди залишилися лише дві опори, одна із яких і стала "жертвою" російської армії.

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