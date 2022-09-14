"Мобілізовані "ДНР" не витримали тиску", - депутат Держдуми назвав причини розгрому російської армії під Балаклією. ВIДЕО

Росіяни звинуватили у розгромі російської армії під Балаклії мобілізованих з "ДНР".

Відповідну заяву зробив у ефірі пропагандистського шоу Володимира Соловйова депутат Держдуми, колишній генерал Андрій Гурульов, пише блогер Necro Mancer, передає Цензор.НЕТ.

"Там не тільки наші ЗС, а й мобілізовані "ДНР". Вони не витримали натиску. Вони б могли його витримати, поки війська згрупувалися б", - заявив Гурульов.

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