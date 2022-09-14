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18 001 59

"Мобілізовані "ДНР" не витримали тиску", - депутат Держдуми назвав причини розгрому російської армії під Балаклією. ВIДЕО

Росіяни звинуватили у розгромі російської армії під Балаклії мобілізованих з "ДНР".

Відповідну заяву зробив у ефірі пропагандистського шоу Володимира Соловйова депутат Держдуми, колишній генерал Андрій Гурульов, пише блогер Necro Mancer, передає Цензор.НЕТ.

"Там не тільки наші ЗС, а й мобілізовані "ДНР". Вони не витримали натиску. Вони б могли його витримати, поки війська згрупувалися б", - заявив Гурульов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ підняли український прапор над визволеною від окупантів Балаклією. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) Балаклія (274)


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Топ коментарі
+38
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14.09.2022 18:02
+34
Эти гении до сих пор воюют Вторую Мировую....
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14.09.2022 18:04
+34
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14.09.2022 18:12
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14.09.2022 18:02 Відповісти
ну не витримали так не витримали,че бухтеть то
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14.09.2022 18:04 Відповісти
Эти гении до сих пор воюют Вторую Мировую....
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14.09.2022 18:04 Відповісти
им так вдолбили победобесие, что параллельная реальность смешалась с совковыми фильмами, липкой слюной пропагандонов и дерьмом, в котором живут без изменений еще с 1945 года...
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14.09.2022 18:08 Відповісти
Ну, ****, фиксированные позиции Рапир, для безопасности накрытые двумя накатами бревен - это еще немцы в 41-м научились раскатывать в пыль.
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14.09.2022 18:11 Відповісти
пу ПТРК Штурм лут
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14.09.2022 18:51 Відповісти
...імєні кіностудії "мосфільм"
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14.09.2022 19:13 Відповісти
Ну это теперь будет стандартная отмазка. Судя по всему кацапская армия полностью состоит из "мобилизованых днр".)
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14.09.2022 18:05 Відповісти
горбчики принесли звістку - начебто... під Олєшками русня добре получа по орешкам ))) (горішки не римуються)))
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14.09.2022 18:05 Відповісти
Хто з вас іще не посміявся? Самі руські не вірять,пародії на верховних пишуть і показують
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14.09.2022 18:06 Відповісти
"Мобілізовані "ДНР" не витримали тиску"
==========
атмосферного?
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14.09.2022 18:06 Відповісти
Кишечного...
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14.09.2022 18:08 Відповісти
лишнехромосомного
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14.09.2022 19:14 Відповісти
жаба и гадюка будут гнать друг на друга! Зачёт!)))!
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14.09.2022 18:07 Відповісти
Там вже стріляються. Кацапи під час нашого штурму побачили, що інші кацапи біжать і сказали, що то сєпари з динири. Виявилось, що насправді то були кацапи з Калінінградської області, але сєпари образились і почали воювати. В лугандонії зараз страшні часи настали. Можна брати.
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14.09.2022 18:12 Відповісти
А хто драпав з під Ізюму , теж денееровці ?
Чия там дислокувалась - ціла загальновійськова армія , теж денееровців ? .
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14.09.2022 18:09 Відповісти
Логічно подумати а ви РУССКИЕ комусь потрібні?
Чому чоловіки з Донбасу повинні гинути за інтереси Путіна? На що сподівався Путін на те що він виграє війну мобілізувавши українське населення і таким повалити владу.
А чоловікам з Донбасу абсолютно ВСЕРІВНО -вони рятували своє житті а не інтереси Путіна.
ХОЧА НА ХАРКІВЩИНІ ТАМ ДУЖЕ БАГА ОКУПАНТІВ САМЕ З РОСІЇ і нехай не брешуть що їх хтось здав.
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14.09.2022 18:10 Відповісти
чоловіки даунбаса які мали 8 років на те щоб виїхати в неокуповану Україну і нормально сприймали рюзкємір - хай дохнуть від наших куль.
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14.09.2022 19:06 Відповісти
Что-то у жида яшки кедми хайло дюже смурное! А как пел,как пел
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14.09.2022 18:10 Відповісти
Під Сталінградом німці також винуватили румунів та італійців
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14.09.2022 18:11 Відповісти
Шо бы там ни было, кацапы , перед началом войны, не мали клепки просчитать все риски. И здесь ничего нет удивительного. Бо водка пей грязи валяйся , закусывая индийскими консервированными бычьими пенисами, нам преподнесет еще и не такие сюрпризы. Каароч, кацапы гурьбой на одного - герои. Но тот один , заторцуй кацапу браво в дюндель, остальные разбегутся.
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14.09.2022 19:21 Відповісти
Скоріш за все вони порахували єрмакові дані, обіцянки
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14.09.2022 19:23 Відповісти
- Куме! А знаєте - Рабинович з Медведчуком і Кивою пообіцяли Путіну що після приходу російської армії в Україну їх українці на руках носитимуть!
- Ага! На руках! Вперед ногами! І до першої гілляки!

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14.09.2022 20:12 Відповісти
Стадо дебілів придумало собі віртуальну реальність з фашистами, танковими кліньями, зародіну засталіна. І, ****, живуть в ній...
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14.09.2022 18:11 Відповісти
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14.09.2022 18:12 Відповісти
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14.09.2022 18:22 Відповісти
Поболее, чем 2 эскадрильи
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14.09.2022 20:18 Відповісти
в днр мобилизованые размножаются как черви - делением и всю линию фронта держат, иначе складываются впечатление, что войска рф только кашу для них варят и ленд-лиз для нас подвозят
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14.09.2022 18:15 Відповісти
https://www.facebook.com/sergei.loiko?__cft__[0]=AZUYoiNWwQ6DDfAeb0XeI_v8vvUKzCV_RzMGtPARGNwQ0ZmAXsy75HyM6yUlGFftHmFLq5SZoZ_lc6OfOHF3db0Imq1DHAXChBvGhCejuWbGVGyP53auFZJD4dCXTpYoARKjp20qa_7vG9Zu_xJWURQuW8rBMXNPjdbuOUJtlVJF9A&__tn__=-UC%2CP-R Сергеи Лоико

https://www.facebook.com/sergei.loiko/posts/pfbid02gCDrXG2mJ49TgCqCLs9CwRBwKJ4eFMiB3YiQsqSCfJTvCvBMSPrrJHaXoHYc35d9l?__cft__[0]=AZUYoiNWwQ6DDfAeb0XeI_v8vvUKzCV_RzMGtPARGNwQ0ZmAXsy75HyM6yUlGFftHmFLq5SZoZ_lc6OfOHF3db0Imq1DHAXChBvGhCejuWbGVGyP53auFZJD4dCXTpYoARKjp20qa_7vG9Zu_xJWURQuW8rBMXNPjdbuOUJtlVJF9A&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч

ПОЧЕМУ ПУТИН БОИТСЯ ОБЪЯВЛЯТЬ ВСЕОБЩУЮ МОБИЛИЗАЦИЮ?

Путинская армия, та самая "вторая армия мира", оказалась грандиозной позднесовковой потемкинской деревней.

В том, насколько российское вооружение и техника, от танков до самолетов и кораблей, оказались ущербными и уязвимыми в реальной боевой обстановке сегодняшнего дня, весь мир имел возможность воочию убедиться за последние 6 месяцев.

Качество личного состава вообще катастрофическое, особенно теперь, когда немногочисленные элитные силы выбиты войной, и их приходится на ходу заменять бомжами, алкоголиками, заключенными и теми жителями мужского пола в ЛДНР, кто не успел вовремя спрятаться.

В этой ситуации многочисленные эксперты и пропагандисты настоятельно советуют Путину провести всеобщую мобилизацию.

Путин преступник и безумец, но даже он понимает, что всеобщая мобилизация станет настоящим голосованием, реальным опросом населения, честным рефередумом о доверии президенту, и никакие памфиловы, вциомы и директора школ здесь не помогут.

Всеобщая мобилизация обернется грандиозным фиаско, когда две трети страны подадутся в бега, но даже одну оставшуюся треть самых тупых и безропотных лузеров нечем будет вооружить, некому будет обучать военному делу, и даже не во что будет обмундировать, потому что, как говорится "всё уже украдено до нас".

Ну и кроме того, при таком объявлении Путину нужно будет публично признать свое поражение в Специальной Военной Операции, а проигрывать он не умеет.

За полгода войны Путин оказался практически без боеспособной армии, и новую взять негде.

Поэтому и рвётся фронт, как истлевшие портки, то там то тут. И дальше будет еще хуже.

Все, на что способен сегодня Кремль, это продолжать обстреливать украинские города допотопными ракетами и пугать весь мир ядерной войной, надеясь на спасительные переговоры.

С Путиным у власти эта агония продлится максимум до весны.

При его устранении война закончится в тот же день.

Последний вариант устраивает Украину, Россию и весь мир больше всего.

Воюем дальше, терпим и ждем.
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14.09.2022 18:15 Відповісти
Железный случай.
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14.09.2022 19:26 Відповісти
к сож , реальная правда ... но думаю все решиться в 23 году.
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15.09.2022 10:16 Відповісти
Pod Iziumom byli samaja udarnaja u kacapov grupirovka,no pocemu sbezali pervymi ecio na velosipedax,ostavic tolko tankov kak minimum 100 stuk,eto primerno 10% sto u nix jest.
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14.09.2022 18:17 Відповісти
Это всё Ленин виноват..
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14.09.2022 18:19 Відповісти
Ой.
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14.09.2022 18:19 Відповісти
ta na ee i rjuzke kozli neposmotrjat....o chem eta shljuha tam mechtaet
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14.09.2022 18:26 Відповісти
Фу, blya-ya-ya! Тебя двумя палками взять противно, а ту да же! 💩
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14.09.2022 18:35 Відповісти
Кто на такую свинью позарится?

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14.09.2022 19:37 Відповісти
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14.09.2022 19:38 Відповісти
Нафиг вы эту льоху запостили...
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14.09.2022 19:58 Відповісти
Блок НАТО (по её мнению)
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14.09.2022 21:24 Відповісти
Получил паспорт РФ - стал бомжом: история коллаборанта из Волчанска

"Жители Волчанского района Харьковской области, которые в первых рядах подали документы на получение гражданства, уже могут порадоваться их получению. Торжественная церемония по вручению документов РФ прошла в ДК в городе Волчанск". "Не верится, конечно. Очень волнительно. Ждали, аж мурашки по коже. Прям второй день рождения. Мы не должны жить отдельно с Россией, мы один народ", - эмоционально заявляет один из участников "шоу".


Однако не прошло и недели, как те же лица зафиксированы уже в российском материале о встрече беженцев, которые прибывают в РФ с территории Харьковской области. Теперь уже "счастливый обладатель" российского паспорта имеет не столь радостный вид. Все, что ожидает впереди, - это неясное будущее бомжа.
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14.09.2022 18:21 Відповісти
Старе *******
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14.09.2022 18:37 Відповісти
Несколько лет назад была реклама Nesquik, выпей ещё стакан и скажи что это выпил зайчик. Так и москали, это не мы, виноваты дэнээры.
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14.09.2022 18:26 Відповісти
Стоп, так до цього казали , що відступ - це стратегія така. Навіть школярі знають, якщо вже шось пи.діти, так одне й те саме треба.
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14.09.2022 18:29 Відповісти
Так їхній же головковерх тільки но розповідав що мобікі воюють краще за військових рф. Виходить що, якщо вони не витримали тиску, то що тоді думати про решту.
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14.09.2022 18:43 Відповісти
А перед тим хіба не путін їх хвалив, мовляв, воюють ліпше за русскіх кадровиків? Чи це було заохочення баранів до страти?
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14.09.2022 18:47 Відповісти
Так ось воно що, там расєйськіх войск не було, там були дебіли із "ДНР"? Та ні, брехливі кацапи, там були і "ДНР" і ваші сцикуни, які бігли скоріше за коня. Обісрали всі стежки по яких бігли, де вони хоч зупинилися, чи поперли в бік Уралу по звичці, як завжди?
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14.09.2022 18:51 Відповісти
Таманская дивизия такая вполне себе из Рашки....
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14.09.2022 18:52 Відповісти
А кадирка-дон каже,що відступ другої армії світу-то фейк і ...
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14.09.2022 18:54 Відповісти
Россияне обвинили в разгроме российской армии под Балаклеей мобилизованных из "ДНР".

Знову невiстка...
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14.09.2022 19:00 Відповісти
Дивно. Не витримаци донецькі мобіки, а драпали, кидаючи зброю та техніку, росіяни.

Тобто, поки мобіки гинули, росіяни драпали.
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14.09.2022 19:08 Відповісти
Саме так, і це вони розпродали паливо з мокшанських танків, і бравим руснявським солдатам довелося втікати на велосипедах
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14.09.2022 19:18 Відповісти
Цеж треба які ці "мабілізованиє линиришники" самі побігли, ще й кожному кацапському супер-пупер-гіпер воЄну в галіфе насрали...
Слабає звєно - ненатренований сфінктер...
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14.09.2022 19:26 Відповісти
А це вже цікаво.Щось мені підказує,що коли Україна почне визволяти лугандон,то рашисти,на своєму кордоні почнуть стріляти по цим "мобікам" та їх сім'ям,коли ті захочуть виїхати з ордло.
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14.09.2022 19:50 Відповісти
Це вже яка по рахунку версія "сохранєнія літца пуйла"?
Договорняк
жєст доброй волі
труслівіє днровці
далі буде
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14.09.2022 20:07 Відповісти
А...! Так это не русские витязи съе*ались, это днровцы струхнули. Дуриков донецких рашики имеют как хотят. Уже и в прямом эфире на тв.
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14.09.2022 20:25 Відповісти
Нет, это не генерал!
Это МИНЕТ-МАРШАЛ диванных войск
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14.09.2022 21:22 Відповісти
Шось він трохи ********* на "бравих 🐐🐑🐖🐀мобіків" з💩 денере... Може він хотів сказати шо ті мобіки таки "втримали тиск"😖 - та тільки 😱"атріцатєльна"!😁 І так само "атріцательна наступалі бистрим шагам па усєм лініям фронта"(аж до бєлгорода)! 🤣 І ше деякі з тих мобіків атріцатільно аздаравілісь💀 - аж на мінус 200%! А ті яким не зовсім пощастило - тільки на мінус 300! Так шо в них тепер "пабєда" - тільки шо зовсім атріцатєльная!😂
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14.09.2022 21:54 Відповісти
иди пили брёвна, теоретик.
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14.09.2022 21:57 Відповісти
 
 