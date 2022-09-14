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Українські ССО показали, як за кілька секунд знищили кулеметний розрахунок російських окупантів. ВIДЕО

Сили спеціальних операцій опублікували відео знищення кулеметного розрахунку ворога з протитанкової установки.

Відповідне відео розміщено у телеграм-каналі ССО, передає Цензор.НЕТ.

"Не повернеться додому російський кулеметний розрахунок, що надто дошкуляв бійцям Сил оборони на одному із напрямків.

Оператори ССО України з протитанкової установки знищили ворожих бійців. Для цього знадобилося кілька секунд і один влучний постріл, зроблений фахівцем. Увесь процес утилізації противника потрапив на камеру дрона-розвідника воїнів ССО", - йдеться в описі відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Орлан", "Акація" та танк: ССО захопили російську військову техніку на Харківщині. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17359) ліквідація (3918) знищення (7227) ССО (519)


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Топ коментарі
+34
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14.09.2022 21:18
+32
Слава ЗСУ!

Слава Україні!

Слава нації!

Смерть ворогам!
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14.09.2022 21:18
+23
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14.09.2022 21:52
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Слава ЗСУ!

Слава Україні!

Слава нації!

Смерть ворогам!
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14.09.2022 21:18 Відповісти
Слава Україні, Слава нації , смерть вонючей Орко-**********
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14.09.2022 22:10 Відповісти
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14.09.2022 21:18 Відповісти
Гарна робота-виконавцям респект...
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14.09.2022 21:23 Відповісти
Що за музика на фоні?
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14.09.2022 21:23 Відповісти
Дивлячись у кого... у кулеметного розрахунку - Кабзон.
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14.09.2022 21:35 Відповісти
Отличная музыка! Супер! Кто знает, кто исполнитель? И название..
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14.09.2022 21:38 Відповісти
запускаеш музыку, запускаеш гуглевский ***** Search и черз секунд 5 от выдаёт
https://www.youtube.com/watch?v=jizBjDVoSP0
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14.09.2022 22:13 Відповісти
О! Cейчас попробуем, Thanks! )
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14.09.2022 22:15 Відповісти
на смартфон удобно ***** Search поставить. ищет быстро, выдаёт кучу ссылок и всегда под рукой. универсальная метода ))
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14.09.2022 22:18 Відповісти
А в кривого танця - DJ Zavala
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14.09.2022 21:44 Відповісти
Есть! https://www.youtube.com/watch?v=-sr8VjBQ4xk/ youtube.com/watch?v=-sr8VjBQ4xk/
Thanks! )
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14.09.2022 21:56 Відповісти
Відчуй силу нескореного Маріуполя! Зараз жителі окупованого Маріуполя прямо у центрі міста співають Гімн України. Вони чекають на ЗСУ. Віримо, що скоро над містом знову замайорить синьо-жовтий прапор!https://t.me/mariupolrada/11034
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14.09.2022 21:24 Відповісти
Бува шкодую, що в оп, немає крупноколіберного кулемета...
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14.09.2022 21:31 Відповісти
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14.09.2022 21:52 Відповісти
Не чипляйтеся до призначених героїв
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14.09.2022 22:59 Відповісти
передасти хренові... два.
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14.09.2022 23:32 Відповісти
Ай молодці!
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14.09.2022 21:33 Відповісти
После перегруппировки в Харьковской области определились 3 основных спонсора по лендлизу для бывших киевских партнеров- Кантемировская дивизия внесла посильный вклад в унификацию танкового парка и подарила Т-80 различных модификаций на полторы роты + почти дивизион Мсты-С (11 обычных и 1 образца 2012 года, например у ВСУ было 2 дивизиона Мста-С на 24 февраля) + БМПхи, таманские мотострелки задарили компактно 5 БМП-2, 2х 149 КШМки, одна КШМка на мотолыге и два танка. 26 полк из Мулино задарил 6хТ-72Б3М. Итоги пока подводятся.
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14.09.2022 21:38 Відповісти
і набоїв і снарядів...ой лишенько...
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14.09.2022 21:41 Відповісти
Харьков-Изюмская наступательная операция была примером реализации доктрины молниеносной войны в ее классическом трактовании - центральной движущей силой процесса стали не железо и объемы огневой мощи, а люди; их инициатива, интеллект, выучка, агрессивность и мотивация - словом, все те добродетели, которые в свое время воспитывали ведущие военные школы.
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14.09.2022 21:50 Відповісти
Та ніби справних танків 20 шт і по совкових штатахь це дві танкові роти. Пам"ятаю в неділю бачив фото як наші переганяли мінімум 5 танків на трасі Ізюм- Харків.Мабуть гнали в Харків на тех обслугу подалі в лінії фронту. Аби тепер боєкомплект був.
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14.09.2022 22:03 Відповісти
Зв Стугни чи що?
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14.09.2022 21:38 Відповісти
Просто до пекла!
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14.09.2022 21:39 Відповісти
очевидное и вполне вероятное)))
////
Російські канали повідомляли, що 14.09 о 17:05 надійшла інформація про падіння невідомого літального апарату в районі села Кендже-Кулак Туркменського округу Ставропольського краю, росії. За даними ЗМІ, 5 осіб, у тому числі одну дитину, поранено. Деякі канали (здебільшого російські) робили припущення, що впав радянський БПЛА Ту-141, намагаючись як завжди звинувачувати Україну.

OSINT-дослідники міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm уважно розглянули уламки на опублікованих фото і з високим ступенем вірогідності ідентифікували, що "невідомий літальний апарат", який впав на Кендже-Кулак - це російська надзвукова універсальна протикорабельна ракета середнього радіусу дії П-800 «Оникс».
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14.09.2022 21:43 Відповісти
це російська надзвукова універсальна протикорабельна ракета середнього радіусу дії П-800 «Оникс».
Ви забули доповнити- "високоточна".
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14.09.2022 22:59 Відповісти
дууууже високоточна ))))
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14.09.2022 23:02 Відповісти
Красєво.
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14.09.2022 21:50 Відповісти
Дуже файно.
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14.09.2022 21:51 Відповісти
земля бетоном,пида...гниды...
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14.09.2022 21:56 Відповісти
Дрони - очі з позиції Бога.
Допомагаймо ЗСУ!
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14.09.2022 22:02 Відповісти
Гляньте яка реакція грузинів на контрнаступ ЗСУ. Від 13:41 до 13:52
https://www.youtube.com/watch?v=GfmMvMx4r2I
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14.09.2022 23:38 Відповісти
 
 