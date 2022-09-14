Українські ССО показали, як за кілька секунд знищили кулеметний розрахунок російських окупантів. ВIДЕО

Сили спеціальних операцій опублікували відео знищення кулеметного розрахунку ворога з протитанкової установки.

Відповідне відео розміщено у телеграм-каналі ССО, передає Цензор.НЕТ.

"Не повернеться додому російський кулеметний розрахунок, що надто дошкуляв бійцям Сил оборони на одному із напрямків.



Оператори ССО України з протитанкової установки знищили ворожих бійців. Для цього знадобилося кілька секунд і один влучний постріл, зроблений фахівцем. Увесь процес утилізації противника потрапив на камеру дрона-розвідника воїнів ССО", - йдеться в описі відео.

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