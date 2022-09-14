Українські ССО показали, як за кілька секунд знищили кулеметний розрахунок російських окупантів. ВIДЕО
Сили спеціальних операцій опублікували відео знищення кулеметного розрахунку ворога з протитанкової установки.
Відповідне відео розміщено у телеграм-каналі ССО, передає Цензор.НЕТ.
"Не повернеться додому російський кулеметний розрахунок, що надто дошкуляв бійцям Сил оборони на одному із напрямків.
Оператори ССО України з протитанкової установки знищили ворожих бійців. Для цього знадобилося кілька секунд і один влучний постріл, зроблений фахівцем. Увесь процес утилізації противника потрапив на камеру дрона-розвідника воїнів ССО", - йдеться в описі відео.
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https://www.youtube.com/watch?v=jizBjDVoSP0
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Російські канали повідомляли, що 14.09 о 17:05 надійшла інформація про падіння невідомого літального апарату в районі села Кендже-Кулак Туркменського округу Ставропольського краю, росії. За даними ЗМІ, 5 осіб, у тому числі одну дитину, поранено. Деякі канали (здебільшого російські) робили припущення, що впав радянський БПЛА Ту-141, намагаючись як завжди звинувачувати Україну.
OSINT-дослідники міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm уважно розглянули уламки на опублікованих фото і з високим ступенем вірогідності ідентифікували, що "невідомий літальний апарат", який впав на Кендже-Кулак - це російська надзвукова універсальна протикорабельна ракета середнього радіусу дії П-800 «Оникс».
Ви забули доповнити- "високоточна".
пида...гниды...
Допомагаймо ЗСУ!
https://www.youtube.com/watch?v=GfmMvMx4r2I