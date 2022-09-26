В Урюпінську чоловік під’їхав впритул до входу у військкомат і підпалив свій білий автомобіль "ВАЗ". ВIДЕО

В російському Урюпінську чоловік під’їхав на своєму автомобілі "ВАЗ" впритул до входу у військкомат та підпалив автівку і приміщення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, 35-річний технік з експлуатації приміщень магазину "Червоне та біле" Михайло Філатов припаркувався біля будівлі військового комісаріату на Жовтневій близько четвертої ранку. Із собою, за даними поліції, він мав не менше десяти пляшок із пальним.



Пожежа встигла поширитись на 100 квадратів, але ніхто не постраждав. Документація також ціла. Палія швидко затримали. Філатов зізнався, що своїм вчинком хотів показати ставлення до СВО.

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