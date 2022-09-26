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В Урюпінську чоловік під’їхав впритул до входу у військкомат і підпалив свій білий автомобіль "ВАЗ". ВIДЕО
В російському Урюпінську чоловік під’їхав на своєму автомобілі "ВАЗ" впритул до входу у військкомат та підпалив автівку і приміщення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, 35-річний технік з експлуатації приміщень магазину "Червоне та біле" Михайло Філатов припаркувався біля будівлі військового комісаріату на Жовтневій близько четвертої ранку. Із собою, за даними поліції, він мав не менше десяти пляшок із пальним.
Пожежа встигла поширитись на 100 квадратів, але ніхто не постраждав. Документація також ціла. Палія швидко затримали. Філатов зізнався, що своїм вчинком хотів показати ставлення до СВО.
Топ коментарі
+25 Right Right #460828
показати весь коментар26.09.2022 10:50
+20 Михаил Дужик #512165
показати весь коментар26.09.2022 10:48
+20 Дмитро Карпенко
показати весь коментар26.09.2022 10:55
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Вообще преступность сейчас в россии вырастет!
За легкие преступления срок меньше, чем за уход от мобилизации!
Исторический факт: сам нарком Лаврентий Берия и Президиум Верховного Совета СССР трижды летом и осенью 1941 года принимали указы об амнистии осужденных, содержавшихся в системе ГУЛАГа. Заключенные прямо из лагерей отправлялись на фронт. Согласно этим указам, на передовую попали не менее 750 000 зэков, то есть почти 52 дивизии. По четвертому указу, последовавшему в начале 1942 года, на фронт были отправлены 157 000 зэков (известно, что 10% из них были распределены в штрафные роты, а остальные - в обычные линейные части).
Всего на фронте в ВОВ воевали 975 000 бывших заключенных.
Им нужно обьединяться! Обьединяться в банды единомышленникам. По одному их так будут брать!
А так приехали бы менты - банда бы отстрелялась и убежала!
Если хотел откосить от мобилизации, то нужно было разбить витрину магазина.
Статья полегче, срок меньше, штраф по ущербу меньше, да и машина была бы целая.
А так - загремит по статье терроризм и бабла будет должен, как земля колхозу.
А в целом мне конечно понятна его мотивация, вот только жаль, что никто не оценит.
Ну или пойти и дезертировать. Но не сразу по статье терроризм идти.
Мобилизацию огласили по решению путлера, отменить это решение может только путлер, если собрать огромную демонстрацию с готовностью разнести всё на своём пути.
Если не можете собрать такую демонстрацию - бегите из страны.
Если не можете бежать из страны - мобилизуйтесь и сдавайтесь в плен.
Чем поможет пожар в военкомате? Чем поможет стрельба в военкомов? За уклонение от мобилизации дадут меньше, чем за убийство военкома. "Дебилы, ***".
И что даст убийство военкома - почувствуйте разницу.
Если они сейчас не могут собрать миллионный митинг и свергнуть власть - многочисленные посадки в тюрьму только зашугают остальных.
Потому варианты такие - свержение власти сейчас, выезд из страны, уклонение от мобилизации - скрываться от повестки, подкупить военкома. Если ничего не получилось - прийти и сдаться в плен Украине.
Свергнуть власть у них не получится, они не готовы отбивать у мусоров своих товарищей, они громят военкоматы, будто это военкоматы решили мобилизовать россиян. Они идиоты, потому пусть уклоняются или сдаются в плен.
А сгоревший военкомат - это резонанс на всю страну, это позиция !
И никаких потерь, если удалось убежать.
Если выйдет миллион - будет просто Тяньаньмэнь-2.
Нужно собираться огромной толпой, обносить склады оружия при мусарнях и в/ч по всей россии, вооружаться и драться с псами режима (не военкоматами, а силовиками - мусорами, армией).
А десяток сгоревших военкоматов - это просто "хулиганка", к которой их общество относится негативно, у них сразу аналогия с BLM и разбитыми витринами, о которых они писали, что это дикари распоясались. Если удалось бы собрать толпу против путлера - тогда уже не важно, что там думают пассивные ватники, но борьба одиночек с военкоматами никакую искру не разожжёт, наоборот, всё вскоре угаснет.
Как это "обносить" склады оружия? Они охраняются!
Сгоревший военкомат - это не "хулиганка" - это открытое сопротивление !
И это повод крепко задуматься властям.
А про BLM в России и не слыхивали.
Поэтому, г-н ветеран борьбы с авторитарными режимами, свою виртуальную авторитетность оставь при себе. И на россии про BLM очень даже слыхивали те, кто умеет выйти в Интернет, и уверен, что на федеральных каналах о них тоже подробно рассказывали с нужными для путлера акцентами.
аж пока путлера не скинут.
У людей сейчас выбор: смерть на фронте или тюрьма.
Товарищ выбрал тюрьму, но полезным для общества способом.
Путину на майданы ПЛЕВАТЬ.
Мне интересны действия, впоследствии которых мобилизацию отменят и всех, кто хочет вернуться, вернут по домам.
Я смотрю, как их толпа отдаёт "своих" псам режима и бездействует, и очень сомневаюсь, что вид сгоревших военкоматов поднимет их на силовое противостояние, раз даже вид их товарищей, которых бьют и уносят, как пакет мусора, не сподвиг их на физическую борьбу. Наоборот, у кого-то это отобьёт желание жечь, а у конченных ватников это вызовет лишь злорадство, дескать, так вам и надо, что вас посадили, надо родину защищать, а не хулиганить.
Мобилизацию объявили, чтобы дооккупировать Николаевскую, Запорожскую, Харьковскую области, возможно и Днепропетровскую, а последние телодвижения картофельного таракана намекают, что они могут совместно ударить по северной границе Украины. Для этих планов им нужно много сотен тысяч единиц мяса. Сожжённые военкоматы этому не воспрепятствуют, нужно, чтобы сама мобилизация провалилась, а ещё лучше - чтобы россияне подмели бункерную крысу и выбросили на помойку. Потому откос - да, сдача в плен - да, революция - о да, а жечь военкоматы - это безрезультатная иммитация хоть какой-то деятельности.
НАПЛЕВАТЬ - это вооружённая диктатура.
У людей есть выход - прятаться и уезжать, либо прятаться и жечь
военкоматы, отделения полиции, автобусы ОМОНа и так далее.
Партизанская война тоже война.