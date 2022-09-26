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В Урюпінську чоловік під’їхав впритул до входу у військкомат і підпалив свій білий автомобіль "ВАЗ". ВIДЕО

В російському Урюпінську чоловік під’їхав на своєму автомобілі "ВАЗ" впритул до входу у військкомат та підпалив автівку і приміщення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, 35-річний технік з експлуатації приміщень магазину "Червоне та біле" Михайло Філатов припаркувався біля будівлі військового комісаріату на Жовтневій близько четвертої ранку. Із собою, за даними поліції, він мав не менше десяти пляшок із пальним.

Пожежа встигла поширитись на 100 квадратів, але ніхто не постраждав. Документація також ціла. Палія швидко затримали. Філатов зізнався, що своїм вчинком хотів показати ставлення до СВО.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мобілізований росіянин застрелив воєнкома в Усть-Ілімському військкоматі Іркутської області. ВIДЕО

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підпал (673) військкомат (432)


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Топ коментарі
+25
Хороший флешмоб по всій кацапії, через кілька днів ***** заборонить виїзд з кацапії і флешмоб буде ще популярнішим
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26.09.2022 10:50
+20
Дым от бе-е-елых жигулей...
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26.09.2022 10:48
+20
За єто ему дадут пятеру. А за уклонение от мобилизации было бы 10.

Вообще преступность сейчас в россии вырастет!

За легкие преступления срок меньше, чем за уход от мобилизации!
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26.09.2022 10:55
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Дым от бе-е-елых жигулей...
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26.09.2022 10:48 Відповісти
хороша тенденція становиться массовою....
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26.09.2022 10:50 Відповісти
І не візьмуть в армію, і термін дадуть менший 10 років. А можно ще просто дати в морду поліцаю і ще є багато різних варіантів закосити
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26.09.2022 11:55 Відповісти
Ефективніше мочити воєнкомів.
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26.09.2022 10:50 Відповісти
Хороший флешмоб по всій кацапії, через кілька днів ***** заборонить виїзд з кацапії і флешмоб буде ще популярнішим
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26.09.2022 10:50 Відповісти
І це справжній FLASH-mob, треба додати, тобто доречно!
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26.09.2022 12:58 Відповісти
Турма - Україна - Нові жигулі жінці
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26.09.2022 10:51 Відповісти
Скоро поліцаї будуть звіріти та вбивати і протести перейдуть на інший рівень
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26.09.2022 10:52 Відповісти
За єто ему дадут пятеру. А за уклонение от мобилизации было бы 10.

Вообще преступность сейчас в россии вырастет!

За легкие преступления срок меньше, чем за уход от мобилизации!
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26.09.2022 10:55 Відповісти
Абсолютно не лучший вариант ухода от мобилизации, если учесть, что зэков там в любой момент могут организованно отправить на фронт, не сильно интересуясь их желанием.

Исторический факт: сам нарком Лаврентий Берия и Президиум Верховного Совета СССР трижды летом и осенью 1941 года принимали указы об амнистии осужденных, содержавшихся в системе ГУЛАГа. Заключенные прямо из лагерей отправлялись на фронт. Согласно этим указам, на передовую попали не менее 750 000 зэков, то есть почти 52 дивизии. По четвертому указу, последовавшему в начале 1942 года, на фронт были отправлены 157 000 зэков (известно, что 10% из них были распределены в штрафные роты, а остальные - в обычные линейные части).
Всего на фронте в ВОВ воевали 975 000 бывших заключенных.
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26.09.2022 12:45 Відповісти
Погано, що документація вціліла...
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26.09.2022 10:55 Відповісти
Навіщо кидати в одне місце стільки пляшок???
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26.09.2022 10:55 Відповісти
Щоб все згоріло до тла
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26.09.2022 10:59 Відповісти
Жаль що документація вціліла!
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26.09.2022 10:56 Відповісти
А шо ж таке? Чи за клавіатурою чи зомбоящиком хахлов набагато приємніше перемагати по сто разів за день?
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26.09.2022 10:58 Відповісти
Ідея хороша, реалізація ганебна.
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26.09.2022 10:58 Відповісти
Ого! 2 случая за день! Расстрел и поджог военкомата!

Им нужно обьединяться! Обьединяться в банды единомышленникам. По одному их так будут брать!

А так приехали бы менты - банда бы отстрелялась и убежала!
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26.09.2022 11:00 Відповісти
Не Бандьі а освободітєльноє двіжєніє. Банда засіла у Кремлі.
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26.09.2022 11:11 Відповісти
Дурачок.
Если хотел откосить от мобилизации, то нужно было разбить витрину магазина.
Статья полегче, срок меньше, штраф по ущербу меньше, да и машина была бы целая.
А так - загремит по статье терроризм и бабла будет должен, как земля колхозу.
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26.09.2022 11:01 Відповісти
Отношение к войне обычным хулиганством явно не продемонстрируешь, а только убежишь от проблемы. А так у этого хлопа совесть чиста будет, для Людей это важно.
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26.09.2022 11:08 Відповісти
Вся беда в том, что люди, для которых это важно забудут его через неделю. Его именем не назовут ничего. И мотать он будет лет 20, с конфискацией.

А в целом мне конечно понятна его мотивация, вот только жаль, что никто не оценит.
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26.09.2022 11:26 Відповісти
Я в том смысле что у него совесть чиста будет перед собой, а не кем-то другим. Чем конкретно этот человек руководствовался я не знаю,но знаю что все же есть на свинособакии Люди, но они в конкретном меньшенстве и потому их судьба незавидна - или плыть по течению как говно или умереть, сесть( или убежать кому повезет). Прискорбно, но с нашим майданом параллели не уместны, там это невозможно по причине конкретного меньшинства адекватного населения.
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26.09.2022 11:33 Відповісти
Розбита вітрина ніяк не звільнить від мобілізації. Навіть дурню це зрозуміло
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26.09.2022 12:12 Відповісти
Ну может если повестку уже получил, то и не освободит. А пока нет повестки - это выход.
Ну или пойти и дезертировать. Но не сразу по статье терроризм идти.
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26.09.2022 12:52 Відповісти
Всі живі,пожежу загасили."Здохли" лише жигулі.Краще б підсмажив робітників військомату,а так ефект майже нульовий.Вбивати путлерівських холуїв треба,а не в перфоменси грати.
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26.09.2022 11:03 Відповісти
Тільки треба так щоб Поліцаї путлера не знаходили того хто це робить!
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26.09.2022 11:09 Відповісти
Якби я мав ВАЗ, теж би підпалив.
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26.09.2022 11:10 Відповісти
Они, всё-таки, какие-то тупые.
Мобилизацию огласили по решению путлера, отменить это решение может только путлер, если собрать огромную демонстрацию с готовностью разнести всё на своём пути.
Если не можете собрать такую демонстрацию - бегите из страны.
Если не можете бежать из страны - мобилизуйтесь и сдавайтесь в плен.

Чем поможет пожар в военкомате? Чем поможет стрельба в военкомов? За уклонение от мобилизации дадут меньше, чем за убийство военкома. "Дебилы, ***".
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26.09.2022 11:23 Відповісти
А что даст уклонение?
И что даст убийство военкома - почувствуйте разницу.
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26.09.2022 11:31 Відповісти
Убийство военкома, поджог военкомата - тюремные сроки и невозможность устроиться на работу после освобождения. Даже если тысячи мобилизованных так загремят - остальные лишь испугаются противоречить вождю и послушно побредут на мобилизацию, да ещё и обвинят украинцев, что война из-за того, что Украина не сдаётся. Что хорошего от этого для Украины? Да ничего.

Если они сейчас не могут собрать миллионный митинг и свергнуть власть - многочисленные посадки в тюрьму только зашугают остальных.
Потому варианты такие - свержение власти сейчас, выезд из страны, уклонение от мобилизации - скрываться от повестки, подкупить военкома. Если ничего не получилось - прийти и сдаться в плен Украине.

Свергнуть власть у них не получится, они не готовы отбивать у мусоров своих товарищей, они громят военкоматы, будто это военкоматы решили мобилизовать россиян. Они идиоты, потому пусть уклоняются или сдаются в плен.
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26.09.2022 12:11 Відповісти
Демонстрации ? Путин разгонит любую.
А сгоревший военкомат - это резонанс на всю страну, это позиция !
И никаких потерь, если удалось убежать.
Если выйдет миллион - будет просто Тяньаньмэнь-2.
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26.09.2022 12:40 Відповісти
Примечание - разгонит любую мирную и нерешительную демонстрацию.
Нужно собираться огромной толпой, обносить склады оружия при мусарнях и в/ч по всей россии, вооружаться и драться с псами режима (не военкоматами, а силовиками - мусорами, армией).

А десяток сгоревших военкоматов - это просто "хулиганка", к которой их общество относится негативно, у них сразу аналогия с BLM и разбитыми витринами, о которых они писали, что это дикари распоясались. Если удалось бы собрать толпу против путлера - тогда уже не важно, что там думают пассивные ватники, но борьба одиночек с военкоматами никакую искру не разожжёт, наоборот, всё вскоре угаснет.
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26.09.2022 12:49 Відповісти
Тебя били дубинкой? Сидит жиропчик на диване и даёт советы.
Как это "обносить" склады оружия? Они охраняются!
Сгоревший военкомат - это не "хулиганка" - это открытое сопротивление !
И это повод крепко задуматься властям.
А про BLM в России и не слыхивали.
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26.09.2022 13:20 Відповісти
хйло понимает, что если в ответ на поджоги военкоматов он пойдёт на попятную - конец его авторитаризму, потому что обычные кацапские граждане начнут такими путями добиваться от власти нужных решений и хйло получит потенциальных майдановцев, чего он боится больше всего. Потому он даже мирные митинги разгоняет силой и потому поджоги принесут только репрессии для несогласных. Тебе же его пропагандонка сказала, что заднюю они давать не собираются, только это касается и внутренней политики тоже.

Поэтому, г-н ветеран борьбы с авторитарными режимами, свою виртуальную авторитетность оставь при себе. И на россии про BLM очень даже слыхивали те, кто умеет выйти в Интернет, и уверен, что на федеральных каналах о них тоже подробно рассказывали с нужными для путлера акцентами.
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26.09.2022 13:59 Відповісти
Военкоматы жгут от безнадёги - он же в тюрягу загремел на срок
аж пока путлера не скинут.
У людей сейчас выбор: смерть на фронте или тюрьма.
Товарищ выбрал тюрьму, но полезным для общества способом.
Путину на майданы ПЛЕВАТЬ.
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26.09.2022 15:08 Відповісти
Так жечь военкоматы надо для чего - для собственного морального удовлетворения, что ты за себя постоял, как мог, а не просто тебя посадили за уклонение от мобилизации?

Мне интересны действия, впоследствии которых мобилизацию отменят и всех, кто хочет вернуться, вернут по домам.
Я смотрю, как их толпа отдаёт "своих" псам режима и бездействует, и очень сомневаюсь, что вид сгоревших военкоматов поднимет их на силовое противостояние, раз даже вид их товарищей, которых бьют и уносят, как пакет мусора, не сподвиг их на физическую борьбу. Наоборот, у кого-то это отобьёт желание жечь, а у конченных ватников это вызовет лишь злорадство, дескать, так вам и надо, что вас посадили, надо родину защищать, а не хулиганить.

Мобилизацию объявили, чтобы дооккупировать Николаевскую, Запорожскую, Харьковскую области, возможно и Днепропетровскую, а последние телодвижения картофельного таракана намекают, что они могут совместно ударить по северной границе Украины. Для этих планов им нужно много сотен тысяч единиц мяса. Сожжённые военкоматы этому не воспрепятствуют, нужно, чтобы сама мобилизация провалилась, а ещё лучше - чтобы россияне подмели бункерную крысу и выбросили на помойку. Потому откос - да, сдача в плен - да, революция - о да, а жечь военкоматы - это безрезультатная иммитация хоть какой-то деятельности.
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26.09.2022 15:29 Відповісти
Мобилизацию не отменят, потому что кремлю на все "действия"
НАПЛЕВАТЬ - это вооружённая диктатура.
У людей есть выход - прятаться и уезжать, либо прятаться и жечь
военкоматы, отделения полиции, автобусы ОМОНа и так далее.
Партизанская война тоже война.
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27.09.2022 11:01 Відповісти
Матільда 2.0)
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26.09.2022 11:27 Відповісти
Надо было газовый баллон загрузить. Но молодец по любому. Конечно посадят. Но предполагаю что и выйдет скоро. Освободят с шумом. На это и рассчитывал. Лучше же чем в зиму на войну идти. Там уже где то и военкома грохнули! Если правда конечно. Кацапы закипают быстро, и не думают что будет. Это иногда логично.
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26.09.2022 11:35 Відповісти
Это даже ещё не начинали
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26.09.2022 11:36 Відповісти
****, які ж вони недолугі. Навіть маючи 10 пляшок з паливом кидати їх тупо в центр будівлі. Треба ж попередньо каменюками порозбивати шибки, а потім до кожної закинути по пляшці з однго краю до іншого та з 1-го поверху до другого. Мозок, за відсутністью такого, задіян не був.
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26.09.2022 11:50 Відповісти
поступОк
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26.09.2022 12:20 Відповісти
Ванька блин,та не то ж палить надо - военкомат плять,не свое имущество ) ниче не умеют ну ничего
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26.09.2022 12:45 Відповісти
Ещё один герой россии. Браво.
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26.09.2022 12:53 Відповісти
Завжди про рашку пишуть десь Урюпінськах,нуу во.
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26.09.2022 13:58 Відповісти
 
 