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16 061 65

Стрілянина в школі Іжевська: 13 загиблих, серед них семеро дітей (оновлено). ВIДЕО

В школі 88 російського Іжевська невідомий вчинив стрілянину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі повідомляють про 9 постраждалих. Є інформація, що стрільця вбито.

Згодом російські Telegram-канали повідомили, що загинули п'ятеро дітей, двоє охоронців та двоє вчителів. Постраждало понад 20 осіб За попередніми даними, стрілок мав два травматичні пістолети, перероблені під стрілянину бойовими патронами. Його особу поки що не встановлено.

В Удмуртії оголошено триденний траур, повідомляють російські ЗМІ. За останніми даними, 13 осіб загинуло, серед них семеро дітей. Ще 21 особа отримала поранення. З них 14 - діти. 

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Автор: 

росія (65146) стрілянина (1779) школа (2209)


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Топ коментарі
+33
расія палай, вибухай, здохні!
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26.09.2022 11:12
+25
это плохо...лучше в военкоматах и призывных пунктах
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26.09.2022 11:10
+23
Руснявні дебіли... Спочатку своїх дітей змалечку одягають у військову форму на "парадних шабашах", показові вистави з приставлянням пістолета до скроні дитини, а потім дивуються "А шо случилось?". А це наслідки дебілоідного виховання)))) А далі по "класику" - бабку сокирою по голові.
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26.09.2022 11:16
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это плохо...лучше в военкоматах и призывных пунктах
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26.09.2022 11:10 Відповісти
Тобі не догодиш...
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26.09.2022 11:12 Відповісти
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26.09.2022 12:34 Відповісти
это очередная тупая фсб-шная спец операция по отвлечению кацапов от мобилизации - убийство в школах это почерк кремля и лично путина
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26.09.2022 16:19 Відповісти
Так уже...одного военкома подстрелили)
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26.09.2022 11:14 Відповісти
та нехай стриляють , можна ще перед школами їхніми на асвальті написати Дети
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26.09.2022 11:16 Відповісти
Самые не защищённые объекты-это детские сады,школы и больницы...
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26.09.2022 12:29 Відповісти
Повторю свій пост "на всіх воєнкомів не вистарчить) можна ще активістів що агітують іти в армію і всяку шолупонь зZ і колорадкою добавити до списку.."
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26.09.2022 11:17 Відповісти
Що плохо? Що перестреляли виплядків, що через декілька років підуть нас стріляти? Там нема дітей чи дорослих, там усі однакові.
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26.09.2022 11:23 Відповісти
Ти реально тупий чи придурюєшься? Діти загинули.
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26.09.2022 12:12 Відповісти


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Я читаю: 0

Реєстрація:26.09.2022 - діти гинуть в Україні, іксперд новонароджений Йди за рюзьким кораблем...
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26.09.2022 12:23 Відповісти
А ти не тупий?! Тебе не хвилює ТИСЯЧА + дітей які загинули від рук тих дітей які там навчалися 1-10 років тому? Чверть мільйона + дітей вивезений на рашу тільки за 6 місяців не хвилює?! А за 8+ років війни скільки тільки українских дітей загинуло вид рук тих дітей?
Ах! Ах! Діти, 6 діточок вбили! Ай! Ай! Лапоть ти зношений.
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26.09.2022 12:28 Відповісти
это не дети... это кацапы
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26.09.2022 12:35 Відповісти
Та ти шо, ще траур оголоси на усю країну, кацап!
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26.09.2022 13:24 Відповісти
це так би мовити: прєвєнтівная акція ліквідації потенціальних добровольцев
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26.09.2022 12:03 Відповісти
А про "Вишню", в Кємерово нагадати?! Там теж були "діти". Як раз ті, що зараз вбивають, гвалтують в Україні.
"В поле" (с) Бендерівське смузі
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26.09.2022 12:11 Відповісти
А детишки то сидят испуганные в школе,а что вы хотели-могилизация...частичная!
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26.09.2022 12:33 Відповісти
Ты по свому прав ну а у стрелка свои доводы и мотивы. Он видимо хотел уменьшить число будущих руссофашистов. Но он всю тайну унес с собой поэтому одни догадки и гипотезы. Но факт что сейчас в роисии свирепствует неофашизм подпитываемый властями...
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26.09.2022 13:19 Відповісти
расія палай, вибухай, здохні!
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26.09.2022 11:12 Відповісти
Це у стилі x-ла. Налякати баранів терактами.
Оголосять про український слід
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26.09.2022 11:14 Відповісти
Визитку Яроша? Хотя Ярош не актуален. Сейчас в тренде Залужный
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26.09.2022 11:57 Відповісти
Oni dosixpor nastolko bojatsa "vizitki Jarosa", chto daze Latvija ruskojazichnie ljubiteli roSSijan tresutca ot evo imeni... A ot Azova srutca shtani...
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26.09.2022 12:42 Відповісти
Не заперечую. Чим більше здохне на раїсі, тим менше утилізувати в Україні.
У який спосіб, хто саме (фсб, кадирівці, зеки, відморозки, ..) - не важливо. Чим білше, тим краще
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26.09.2022 12:48 Відповісти
Ооооо! Началось! Началось в россии!!
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26.09.2022 11:14 Відповісти
ета ана єщьо і ні начіналі...
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26.09.2022 11:17 Відповісти
Его хотели мобилизовать?
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26.09.2022 12:25 Відповісти
Патріот.
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26.09.2022 11:16 Відповісти
Он спаситель расейских детей от будущей мобилизации,целых 5 штук говорят спас...
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26.09.2022 12:27 Відповісти
"орчата учатся стрелять..."
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26.09.2022 11:16 Відповісти
"орчата вчаться розлагаться ..." ))
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26.09.2022 11:30 Відповісти
И путин такой маладой и юный медведев впереди...
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26.09.2022 12:35 Відповісти
Руснявні дебіли... Спочатку своїх дітей змалечку одягають у військову форму на "парадних шабашах", показові вистави з приставлянням пістолета до скроні дитини, а потім дивуються "А шо случилось?". А це наслідки дебілоідного виховання)))) А далі по "класику" - бабку сокирою по голові.
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26.09.2022 11:16 Відповісти
Мобілізація?
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26.09.2022 11:18 Відповісти
Очередная вскрытая консерва ФСБ. Они этих "террористов" ведут как кураторы в телеграме, в нужное время активируют (деньги за пару дней дают на покупку оружия и патронов, например). Все эти скулшутинг на России происходят для отвлечения повестки и внимания людей на другое. В данном случае отвлечь от тотального провала с могилизацией. Сейчас все пропагандисты на России будут именно этот случай обсасывать, чтобы перегрузить людей информпотоком, чтобы те вообще думать уже не могли.
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26.09.2022 11:18 Відповісти
То вони тренуються
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26.09.2022 11:19 Відповісти
Что посеешь , то и пожнешь .
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26.09.2022 11:19 Відповісти
Візитку Бандери і портрет Яроша вже знайшли ?
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26.09.2022 11:22 Відповісти
Їхні діти -- це потенційні вбивці наших дітей. Тож побажаймо їм прицільної стрілянини !
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26.09.2022 11:23 Відповісти
Ну судя по тому что на рашке обучали детей воевать теперь даже школы могут считаться военными целями. Или гитлерюгент взбунтовался
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26.09.2022 11:24 Відповісти
кто то пел в школе гимн украины
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26.09.2022 11:28 Відповісти
"І ета ми єщьо всєрйоз нічєго нє начіналі!"
(с.) Х*йло
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26.09.2022 11:31 Відповісти
Самознищення кацапів повинно набирати обертів.
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26.09.2022 11:32 Відповісти
Это даже ещё не начинали
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26.09.2022 11:32 Відповісти
куму то папка сувенир привез с Украины.
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26.09.2022 11:35 Відповісти
Відвідволікають від чогось увагу.
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26.09.2022 11:54 Відповісти
шо несетсяяяя... шо несетсяяяяя....
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26.09.2022 11:54 Відповісти
побольше стрелянины, побольше хаоса, побольше неразберихи, побольше взаимоненависти у кацапов... пусть стреляют и убивают друг друга!
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26.09.2022 11:57 Відповісти
Сподіваюсь він стріляв по хлопцям ?
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26.09.2022 12:06 Відповісти
kantora ustraivajet cirk , nada zhe kak ta mogilizaciu pritushitj ....no v principe vso ravno kak ruskie padihajut , i v kakom vozraste .
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26.09.2022 12:10 Відповісти
То такі вояки на расєє! З беззбройними,жінками і дітьми вони воювати вміють!
Вирішів не йти на могілізацію,а забрати з собою побільше житів.
Теж варіант. І так,і так смерть,так хоч буде вдома героєм з цілим тілом,ніж на війні невідомою поживою фауни.
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26.09.2022 12:15 Відповісти
Дуже природне явище , коли з усіх празок генерується месиджі війни й ненависті .

Критичний ідіот той , хто думає , що цю ненавість якось можно каналізовувати .
Вона завжди діє в усі сторони ....

В 1914 році , коли микола другий оголосив війну то було таке :
"Кричали жєнщини ура
І в воздух ліфчікі бросалі"

Стільки тоді було любові до усього імперського . Висші аристократки пійшли "по руках" "рюзкага воїнстфа"
А в 1917 вже багнетами заколювали генералів , які звали в окопи .... А потім й не тільки самого Миколку вбили , але усіх його дітей , лікаря й поварів .

***** погано вчить історію . Дуже погано !
Війни імперіалісткі зруйнували 5 імперій .... Й в комуно-москальска це лише анохронізм часу !
Я не здивуюсь , якщо до батька цього стрільця прийшла повістка й був скандал в домі ...
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26.09.2022 12:25 Відповісти
Стрільця вілправлять до України воювати. "Кровью смивать віну за прєступлєніє"
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26.09.2022 13:49 Відповісти
На передку , осбливо арті , але й мінометам абсолютно "покуй" яким ти був видатним стрільцем по неозброєним сусідам .
Це спортсменам трохи легше . Особливо з аеробічних видів спорту , де нагруження невеликі , але тривалі . Ось такі добре маневрують міняють позицію з сменьшують верогідність враження ... А усякі торчки , алканафти , психопати лягають від першого пострілу міни ...

Я б не дуже іронізував на рахунок могілізації на московії бо навіть гарматне м"ясо має особливість перед фаршуванням спробувати когось вбити . Й чим більше фаршу призовоть тим більше будуть втрати й наших вояк . Так не пропорційно ... може в 30 ... 50 разів меньше , але погодьтеся -- в цьому мало іронії !

Але тим більш не варто зі стратегічної точки зору перебільшувати значення цього гарматного м"яса .
Чекотило був 192 ростом . Тобто гігант . Але вбивав виключно дітей ,навіть не підлітків , дуже маленьких й в переважній більшості дівчаток ...
На фронтах воно би в штанці зробило й втікло з передку .
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26.09.2022 14:36 Відповісти
100% згоден з Вами. Я в коментарі висливив думку, що того стрільця засудять до ув'язнення, а потім відправлять вбивати українців.
Ніякої зловтіхи з приводу мобілізації на расєї не маю. Бо усвідомлюю, що ці сотні тисяч кацапів прийдуть вбивати нас. І навіть якщо у них погана підготовка і озброєння, їх все рівно дуже багато і до того, як їх повбивають, вони можуть встигнути когось вбити.
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26.09.2022 14:48 Відповісти
Карма она такая. За погибших детей Украины отвечать придется всей кацапне , ПОГОЛОВНО.
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26.09.2022 12:30 Відповісти
Не будем скорбить
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26.09.2022 12:33 Відповісти
Дітей звісно шкода, але як тільки їм стуке 18 вони візьмуть в руки автомат, так що так, горіть мокшанські болота.
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26.09.2022 12:59 Відповісти
Це вам за радість після Вінниці, *******.

Хороший маленький кацапьонок - то дохлий кацапьонок!
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26.09.2022 13:06 Відповісти
операція прикриття-відволікання?
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26.09.2022 13:19 Відповісти
В некоторых темах комментаторам лучше переходить исключительно на российский язык общения.
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26.09.2022 13:23 Відповісти
Початок великої смути на Раісії?
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26.09.2022 13:31 Відповісти
С детства маршируют с автоматами вот от пуль и погибли!Как это символично!!!!!!!!!!!!
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26.09.2022 14:18 Відповісти
...ей страшно,,-а что собой станет когда услышишь рев приближающегося самолёта с бомбами,или свист снаряда?
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26.09.2022 14:22 Відповісти
У кого виникла думка, що ця акція може бути сфабрикована???
Ну, їхні ЗМІ .ru про загиблих у Бучі, на весь світ клеїли дурня! Типу ми наскладали сотні моникенів!
Хвилина мовчання...
Тож чому б їм не звязати це з Нац_Ы, Змом?
Ось і причина згуртувати стадо проти "загнивающего запода"

(Голь, на выдумку хитра)
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27.09.2022 10:30 Відповісти
 
 