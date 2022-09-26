Стрілянина в школі Іжевська: 13 загиблих, серед них семеро дітей (оновлено). ВIДЕО
В школі 88 російського Іжевська невідомий вчинив стрілянину.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі повідомляють про 9 постраждалих. Є інформація, що стрільця вбито.
Згодом російські Telegram-канали повідомили, що загинули п'ятеро дітей, двоє охоронців та двоє вчителів. Постраждало понад 20 осіб За попередніми даними, стрілок мав два травматичні пістолети, перероблені під стрілянину бойовими патронами. Його особу поки що не встановлено.
В Удмуртії оголошено триденний траур, повідомляють російські ЗМІ. За останніми даними, 13 осіб загинуло, серед них семеро дітей. Ще 21 особа отримала поранення. З них 14 - діти.
Топ коментарі
+33 Mykhailo Stepanov
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Реєстрація:26.09.2022 - діти гинуть в Україні, іксперд новонароджений Йди за рюзьким кораблем...
Ах! Ах! Діти, 6 діточок вбили! Ай! Ай! Лапоть ти зношений.
"В поле" (с) Бендерівське смузі
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У який спосіб, хто саме (фсб, кадирівці, зеки, відморозки, ..) - не важливо. Чим білше, тим краще
(с.) Х*йло
Вирішів не йти на могілізацію,а забрати з собою побільше житів.
Теж варіант. І так,і так смерть,так хоч буде вдома героєм з цілим тілом,ніж на війні невідомою поживою фауни.
Критичний ідіот той , хто думає , що цю ненавість якось можно каналізовувати .
Вона завжди діє в усі сторони ....
В 1914 році , коли микола другий оголосив війну то було таке :
"Кричали жєнщини ура
І в воздух ліфчікі бросалі"
Стільки тоді було любові до усього імперського . Висші аристократки пійшли "по руках" "рюзкага воїнстфа"
А в 1917 вже багнетами заколювали генералів , які звали в окопи .... А потім й не тільки самого Миколку вбили , але усіх його дітей , лікаря й поварів .
***** погано вчить історію . Дуже погано !
Війни імперіалісткі зруйнували 5 імперій .... Й в комуно-москальска це лише анохронізм часу !
Я не здивуюсь , якщо до батька цього стрільця прийшла повістка й був скандал в домі ...
Це спортсменам трохи легше . Особливо з аеробічних видів спорту , де нагруження невеликі , але тривалі . Ось такі добре маневрують міняють позицію з сменьшують верогідність враження ... А усякі торчки , алканафти , психопати лягають від першого пострілу міни ...
Я б не дуже іронізував на рахунок могілізації на московії бо навіть гарматне м"ясо має особливість перед фаршуванням спробувати когось вбити . Й чим більше фаршу призовоть тим більше будуть втрати й наших вояк . Так не пропорційно ... може в 30 ... 50 разів меньше , але погодьтеся -- в цьому мало іронії !
Але тим більш не варто зі стратегічної точки зору перебільшувати значення цього гарматного м"яса .
Чекотило був 192 ростом . Тобто гігант . Але вбивав виключно дітей ,навіть не підлітків , дуже маленьких й в переважній більшості дівчаток ...
На фронтах воно би в штанці зробило й втікло з передку .
Ніякої зловтіхи з приводу мобілізації на расєї не маю. Бо усвідомлюю, що ці сотні тисяч кацапів прийдуть вбивати нас. І навіть якщо у них погана підготовка і озброєння, їх все рівно дуже багато і до того, як їх повбивають, вони можуть встигнути когось вбити.
Хороший маленький кацапьонок - то дохлий кацапьонок!
Ну, їхні ЗМІ .ru про загиблих у Бучі, на весь світ клеїли дурня! Типу ми наскладали сотні моникенів!
Хвилина мовчання...
Тож чому б їм не звязати це з Нац_Ы, Змом?
Ось і причина згуртувати стадо проти "загнивающего запода"
(Голь, на выдумку хитра)