Стрілянина в школі Іжевська: 13 загиблих, серед них семеро дітей (оновлено). ВIДЕО

В школі 88 російського Іжевська невідомий вчинив стрілянину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі повідомляють про 9 постраждалих. Є інформація, що стрільця вбито.

Згодом російські Telegram-канали повідомили, що загинули п'ятеро дітей, двоє охоронців та двоє вчителів. Постраждало понад 20 осіб За попередніми даними, стрілок мав два травматичні пістолети, перероблені під стрілянину бойовими патронами. Його особу поки що не встановлено.

В Удмуртії оголошено триденний траур, повідомляють російські ЗМІ. За останніми даними, 13 осіб загинуло, серед них семеро дітей. Ще 21 особа отримала поранення. З них 14 - діти.

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