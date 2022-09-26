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Окупанти звітують про 77% явки на "референдумі", а самі з бюлетенями ганяються за "виборцями", - Андрющенко. ВIДЕО

Росіяни твердять, що в окупованому Маріуполі на псевдореферендумі нібито вже проголосували понад 77% населення.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Передостанній день циркореферендуму. Донецькі гауляйтери звітують про явку понад 77 відсотка, хоча чому одразу не 102 - таємниця", - написав він у телеграмі.

Андрющенко опублікував відео, на якому окупант ходить вулицями, розшукуючи охочих долучитися до "голосування".

"Саме "вільне волевиявлення" виглядає так. Пошук і примушення. Носій урни автоматом прозоро натякає про наслідки відмови", - додав радник мера.

Також дивіться: Окупанти організували "референдум" біля ЗАЕС: завезена масовка голосувала під виглядом працівників станції, - Енергоатом. ФОТО

Автор: 

Маріуполь (3230) Андрющенко Петро (694) псевдореферендум (192)


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Топ коментарі
+5
‼️‼️Запам'ятайте їх!

Співучасниками фейкових референдумів,які рососія проводить на окуп. територіях України стали Білорусь,Сирія,Єгипет,Бразилія,Венесуела,Уругвай,Того і Півд-Африканська Республіка.
Представники цих країн стали іноземними "спостерігачами"
Гадаю, дипвідношенням - ВСЕ !😠
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26.09.2022 11:21
+4
Та москалі намалюють любий результат.
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26.09.2022 11:17
+4
цікаво 77% чого?
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26.09.2022 11:25
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Та москалі намалюють любий результат.
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26.09.2022 11:17 Відповісти
‼️‼️Запам'ятайте їх!

Співучасниками фейкових референдумів,які рососія проводить на окуп. територіях України стали Білорусь,Сирія,Єгипет,Бразилія,Венесуела,Уругвай,Того і Півд-Африканська Республіка.
Представники цих країн стали іноземними "спостерігачами"
Гадаю, дипвідношенням - ВСЕ !😠
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26.09.2022 11:21 Відповісти
Цікаво, нащо це Єгипту, Бразілії, Урагваю та ПАР.
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26.09.2022 11:29 Відповісти
Вони про це не знають.
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26.09.2022 11:38 Відповісти
В основном на референдум набирает организация Красный Крест. Через нее идут деньги (от кацапов) и набираются люди для этого участия. По сути это не медицинская организация, а очень крупная консерва с тотальным ФСБшным контролем. Примерно как рпц с япончиком. Через КК можно просто сказать, что за девушку платит, тот ее и танцует. В современном мире нужна либо тотальная зачистках этих мертвых организаций-импотентов, кто только срет и ничего не делает, либо статья в бюджетных расходах на подкуп очередных чертей. И нам придется платить, к сожалению, мы в центре Европы, а не изолированы как США или даже как Кацапия.
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26.09.2022 11:38 Відповісти
цікаво 77% чого?
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26.09.2022 11:25 Відповісти
77% від 143%
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26.09.2022 12:20 Відповісти
а у них что солдаті оккупационной армии проводят референдум и с урнами ходят?
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26.09.2022 11:28 Відповісти
Это вы еще котойков и собачек не спросили, так ваще под 110% нарисуете!!!
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26.09.2022 11:35 Відповісти
Можливо і усі 148%, з урахуванням Венесуели і Єритреі і Сіріі з Лівією…. 🤣🤣🤣🤣💩💩💀💀💀
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26.09.2022 11:43 Відповісти
Обраний мер не правий в тому , що 77% нереально зібрати . Андрющенко легко іронізувати , бо в його руках документація по місту . Він знає кількість жителів (хоча яка була до "визволення" мариупільців від життя як такого) . Знає скільки зазвичай ходило на вибори , а скільки ігнорувало навіть в мирний час .

А ці жалогідні "визволителі від життя" навіть світлого уявлення не мають як що тут називається , де у місті приблизно що розташованно ... А коли ти гаулятер властного кабітету й в тебе в приміщення приблизно 10 сортирів , на кожному очку по замугауляйтера й й прийшло за папірцем для дупу (він же бюлетень) 7.7 дуп з 10 , то ось вам й "явка"...

Ну ось який попит з подібних субстанцій ?!
Воно ж ніколи в житті не бачило справжні вибори , не бачило що таке незалежне опитування ...
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26.09.2022 12:13 Відповісти
кому ви, ****, чухаєте, підари
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26.09.2022 12:22 Відповісти
Краще іноземні спостерігачі країн які беруть в псевдо-референдумі, дізналися краще, скільке людей кацапи вбили за останні 30 років. Південному Кавказі, Північнному Кавказі, Малі, Сирії, Лівії й в інших країнах.
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26.09.2022 13:20 Відповісти
 
 