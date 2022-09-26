Ален Делон зачитав уривок із "Заповіту" та з захопленням висловився про ЗСУ: "Якби я був на 50 років молодшим, то вступив би в армію України". ВIДЕО
86-річний легендарний французький актор Ален Делон поспілкувався з президентом Володимиром Зеленським та висловив своє захоплення українськими бійцями.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Vogue.UA.
Найвідоміші люди з усього світу висловлюють свою підтримку Україні. Серед них – 86-річний французький актор Ален Делон. Днями легендарний актор поспілкувався з президентом Володимиром Зеленським, а також зачитав уривок із "Заповіту" Тараса Шевченка. Це стане частиною програми, присвяченій Україні, яку Ален Делон записав для французького каналу TV5 Monde.
В межах запису програми Ален Делон також поспілкувався з Володимиром Зеленським. Розмова відбулась онлайн 23 вересня, цим записом у stories поділився президент України.
У фіналі розмови Ален Делон зізнався: "Якби я був би на 50 років молодшим, я вступив би в армію України", висловивши захопленням українськими Збройними силами та всім народом.
Нагадаємо, що перед цим актор отримав офіційне запрошення від Володимира Зеленського завітати в Україну. Ален Делон зізнався, що приїде до України. як тільки стан його здоров'я покращиться – адже два роки тому актор пережив інсульт.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а міг промовчати і тихо дожити.... це говорить про те що у людини є характер незважаючи на вік....
А тут якісь акторішки лізуть...
що відповів йому Зе , який відкосив від арміі чотирижди ? 😕
Як на мене, то і Жерар, і Ален - старі круки які шукають якийсь зиск - чи матеріальний, чи прмазатись до чієїсь слави (наприклад слави ЗСУ і українського народу, який здивував своєю стійкістю навіть сам себе).
Алену Делону нема потреби примазуватись до нічиєї слави. Він може будь з ким нею поділитися.
Що, власне, він і зробив, прочитавши заповіт і ставши на сторону України.
Покиньте вже спамити - ви свій висер про Делона розмножили щонайменше 5 разів.
Чи багато з молодого покоління знає Алена Делона, Марчелло Мастрояні,...?
За який такий "висер" у кишеню Делон їздив по Росії і підтримував на виборах генерала Лєбєдя. З переконань це робив?
Це питання, які не потребують відповіді.
Ален Делон не пьє одеколон та боярку..
Це вам не депардє
Респект !
Нажаль зараз лідер України не Порох, а Боневтік.