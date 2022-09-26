Ален Делон зачитав уривок із "Заповіту" та з захопленням висловився про ЗСУ: "Якби я був на 50 років молодшим, то вступив би в армію України". ВIДЕО

86-річний легендарний французький актор Ален Делон поспілкувався з президентом Володимиром Зеленським та висловив своє захоплення українськими бійцями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Vogue.UA.

Найвідоміші люди з усього світу висловлюють свою підтримку Україні. Серед них – 86-річний французький актор Ален Делон. Днями легендарний актор поспілкувався з президентом Володимиром Зеленським, а також зачитав уривок із "Заповіту" Тараса Шевченка. Це стане частиною програми, присвяченій Україні, яку Ален Делон записав для французького каналу TV5 Monde.

В межах запису програми Ален Делон також поспілкувався з Володимиром Зеленським. Розмова відбулась онлайн 23 вересня, цим записом у stories поділився президент України.

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У фіналі розмови Ален Делон зізнався: "Якби я був би на 50 років молодшим, я вступив би в армію України", висловивши захопленням українськими Збройними силами та всім народом.

Нагадаємо, що перед цим актор отримав офіційне запрошення від Володимира Зеленського завітати в Україну. Ален Делон зізнався, що приїде до України. як тільки стан його здоров'я покращиться – адже два роки тому актор пережив інсульт.