УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10872 відвідувача онлайн
Новини Відео Підтримка Україні
12 922 62

Ален Делон зачитав уривок із "Заповіту" та з захопленням висловився про ЗСУ: "Якби я був на 50 років молодшим, то вступив би в армію України". ВIДЕО

86-річний легендарний французький актор Ален Делон поспілкувався з президентом Володимиром Зеленським та висловив своє захоплення українськими бійцями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Vogue.UA.

Найвідоміші люди з усього світу висловлюють свою підтримку Україні. Серед них – 86-річний французький актор Ален Делон. Днями легендарний актор поспілкувався з президентом Володимиром Зеленським, а також зачитав уривок із "Заповіту" Тараса Шевченка. Це стане частиною програми, присвяченій Україні, яку Ален Делон записав для французького каналу TV5 Monde.

В межах запису програми Ален Делон також поспілкувався з Володимиром Зеленським. Розмова відбулась онлайн 23 вересня, цим записом у stories поділився президент України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голлівудський актор Бен Стіллер приїхав до Макарова. ВIДЕО

У фіналі розмови Ален Делон зізнався: "Якби я був би на 50 років молодшим, я вступив би в армію України", висловивши захопленням українськими Збройними силами та всім народом.

Нагадаємо, що перед цим актор отримав офіційне запрошення від Володимира Зеленського завітати в Україну. Ален Делон зізнався, що приїде до України. як тільки стан його здоров'я покращиться – адже два роки тому актор пережив інсульт.

актор (143) заповіт (10) Зеленський Володимир (23815) Франція (3060) підтримка (603)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+34
вчинок, аплодую.....

а міг промовчати і тихо дожити.... це говорить про те що у людини є характер незважаючи на вік....
показати весь коментар
26.09.2022 11:41
+22
Тем более опыт службы у Алена Делона есть . Челентано тоже служил , их настоящие талантливые актеры не гнушаются выполнить свой долг перед страной , а наши небожители типа Потапа, Зеленского, Лысого - таланта ноль , но служить не пойдут, творческие натуры, *****.
показати весь коментар
26.09.2022 11:57
+20
Ален Делон - це легенда французького кіно і чудовий актор , якого знає весь світ заявив , що пішов би воювати за нашу краіну , а мені цікаво ,
що відповів йому Зе , який відкосив від арміі чотирижди ? 😕
показати весь коментар
26.09.2022 11:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ален Делон не п'є одеколон....я також була б в ЗСУ, але роки....але допомагаю чим можу
показати весь коментар
26.09.2022 11:39 Відповісти
показати весь коментар
26.09.2022 12:21 Відповісти
рус сдавайся...
показати весь коментар
26.09.2022 12:22 Відповісти
кто не понял про одеколон, в 90х была песня описывающая реалии русского мира и желание вырываться из этого ада хотя бы в мечтах: https://www.youtube.com/watch?v=aEWBQrvqJxA
показати весь коментар
26.09.2022 12:50 Відповісти
Это молодняк не понял...
показати весь коментар
26.09.2022 19:19 Відповісти
вчинок, аплодую.....

а міг промовчати і тихо дожити.... це говорить про те що у людини є характер незважаючи на вік....
показати весь коментар
26.09.2022 11:41 Відповісти
Краще погугліть, кого Ален Делон підтримував у Росії. А потім погугліть, хто такий генерал Лєбєдь. Хфранцузи дуже ******* гроші, або просто примазатись до чиєїсь слави (маю на увазі ЗСУ).
показати весь коментар
27.09.2022 02:48 Відповісти
Верховний головнокомандувач ЗЄ такий зайнятий війною, що нема коли змінити мілітарі на нормальний костюм.
А тут якісь акторішки лізуть...
показати весь коментар
26.09.2022 11:41 Відповісти
Les paras... Merci beacoup!
показати весь коментар
26.09.2022 11:43 Відповісти
Приятно слышать. Французы часто не знают, где находится Украина, они живут своей жизнью Франции и все, ну и Африку хорошо знают. И у французов как бы и прогрессивный налог для богатых (очень большой, притом наивный, те же гугл или эпл последние 10 лет платили копеечные налоги от своей прибыли, да и Илон Маск тоже на уровне 1-1.5% налогов заплатил от дохода за счет всех этих капитализаций и действий с акциями, и вместо них гребут просто с актеров бабки), так что это Депардье и другие просто ради бабла на все это пошли.
показати весь коментар
26.09.2022 11:43 Відповісти
Ох і ******* кацапи лайно підкинути)
показати весь коментар
26.09.2022 11:48 Відповісти
Респект!
показати весь коментар
26.09.2022 11:43 Відповісти
Ален Делон - це легенда французького кіно і чудовий актор , якого знає весь світ заявив , що пішов би воювати за нашу краіну , а мені цікаво ,
що відповів йому Зе , який відкосив від арміі чотирижди ? 😕
показати весь коментар
26.09.2022 11:46 Відповісти
Проте лише один із тих, хто бігали від армії, дякуючи 73% ушльопків став ВЕРХОВНИМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩІМ!
показати весь коментар
26.09.2022 12:11 Відповісти
Схоже, що ти довго в ній був і тільки відкинувся з армії 19.09. щоб розповісти, як косять мільйони українців.
показати весь коментар
26.09.2022 12:12 Відповісти
До того він не просто "відкосив", а ще й познущався над Україною при цьому. Можна пошарудіти в мережі і знайти те відео, де вся квартальна кагальна шобла гиготить над його "гумором".
показати весь коментар
26.09.2022 15:24 Відповісти
А я просто віддам шану великому акторові, якого люблю давно.
показати весь коментар
26.09.2022 11:52 Відповісти
Тем более опыт службы у Алена Делона есть . Челентано тоже служил , их настоящие талантливые актеры не гнушаются выполнить свой долг перед страной , а наши небожители типа Потапа, Зеленского, Лысого - таланта ноль , но служить не пойдут, творческие натуры, *****.
показати весь коментар
26.09.2022 11:57 Відповісти
Додя, тише будь. Я сейчас все брошу и начну рассказывать тебе, мутному пурицу с недельной регистрацией, свою биографию. Я свое отдал ВМФ СССР в 80-е. Какие бы условия не были , косить, покупать белый билет и прочие откосы - не украшают мужчину. И насчет швабры и мытья казармы, кубрика, гальюна и т.д . По твоему разумению это кто должен на службе делать ? Уборщицу нанимать?
показати весь коментар
26.09.2022 12:20 Відповісти
Приємно, коли людина-легенда з роками не просто не розчаровує, а викликає ще більший захват, особливо на тлі дрібних клоунів і пристосуванців.
показати весь коментар
26.09.2022 12:00 Відповісти
Краще погугліть, кого Ален Делон підтримував у Росії. А потім погугліть, хто такий генерал Лєбєдь. Хфранцузи дуже ******* гроші.
показати весь коментар
27.09.2022 02:43 Відповісти
Хіба я питав вас, що мені робити? Чи вам нема чого сказати, а кортить, аж зуби зводить?
показати весь коментар
27.09.2022 10:08 Відповісти
Любителі "Найвеличнішого" також не ******* аналізувати і живуть лише тим, чим їх годують відосікі. А також вони часто бувають хамовитими
показати весь коментар
27.09.2022 15:25 Відповісти
Якщо вам треба поплакатися комусь у жилетку, то ви помилилися сайтом.
показати весь коментар
28.09.2022 14:31 Відповісти
Хіба я питав вас, на якій інтернет-сторінці я можу поплакати у чиюсь камізельку
показати весь коментар
29.09.2022 04:36 Відповісти
Саме так, ви лили сльози, скаржилися на утиски і розмазували шмарклі по обличчю під моїм коментарем.
показати весь коментар
29.09.2022 13:40 Відповісти
Делон-самий гарний чоловік 20століття,шей правильний і має смак.
показати весь коментар
26.09.2022 12:00 Відповісти
Це вам не Жрал да Пірдєл з рук ***** .
показати весь коментар
26.09.2022 12:04 Відповісти
Краще погугліть, кого Ален Делон підтримував у Росії. А потім погугліть, хто такий генерал Лєбєдь. Хфранцузи дуже ******* гроші. А з чиїх рук - байдуже.
показати весь коментар
27.09.2022 02:44 Відповісти
Жерар колись їздив до Ющенка (поки той ще не був популярний), хотів зіграти Тараса Бульбу і купити виноградники в Криму. Ющенко носився із ним, як з писаною торбою. Потім Жерар їздив до Путіна і навіть до Кадирова. Але, все-таки, тому старому алкоголіку і колись гарному актору таки вистачило клепки не підтримати війну Росії проти України.

Як на мене, то і Жерар, і Ален - старі круки які шукають якийсь зиск - чи матеріальний, чи прмазатись до чієїсь слави (наприклад слави ЗСУ і українського народу, який здивував своєю стійкістю навіть сам себе).
показати весь коментар
27.09.2022 03:07 Відповісти
@

Алену Делону нема потреби примазуватись до нічиєї слави. Він може будь з ким нею поділитися.
Що, власне, він і зробив, прочитавши заповіт і ставши на сторону України.

Покиньте вже спамити - ви свій висер про Делона розмножили щонайменше 5 разів.
показати весь коментар
23.12.2022 22:37 Відповісти
Спамний висер - то ви.

Чи багато з молодого покоління знає Алена Делона, Марчелло Мастрояні,...?

За який такий "висер" у кишеню Делон їздив по Росії і підтримував на виборах генерала Лєбєдя. З переконань це робив?

Це питання, які не потребують відповіді.
показати весь коментар
24.12.2022 01:53 Відповісти
А то ещё недавно промелькнула новость, что Делон собирался ехать в Швейцарию - вроде бы там эвтаназия разрешена.
показати весь коментар
26.09.2022 12:04 Відповісти
Он сейчас и живет в Швейцарии. Насчет эвтаназии это была утка, просто он устал от людской суеты
показати весь коментар
26.09.2022 12:09 Відповісти
Но вроде жена его воспользовалась этой "услугой"
показати весь коментар
26.09.2022 12:11 Відповісти
Ну вродє це твій інформатор ?
показати весь коментар
27.09.2022 02:38 Відповісти
звісно
Ален Делон не пьє одеколон та боярку..
Це вам не депардє
показати весь коментар
26.09.2022 12:06 Відповісти
Легенда...і ще й "з яйцями"💪
показати весь коментар
26.09.2022 12:09 Відповісти
Не те що срань типу Депардьє
показати весь коментар
26.09.2022 12:09 Відповісти
А міг би як Депардье.. Той випадок, коли набогато страрше, але набогато розумнійше
показати весь коментар
26.09.2022 12:13 Відповісти
Зорро против zомби.
показати весь коментар
26.09.2022 12:14 Відповісти
Скільки хороших акторів, музикантів і т.п. підтримують нас! А оркостан - кілька лишенців від мистецтва, від яких і раніше блювати хотілось... Уже тільки по цьому можна судити - на чиїй стороні правда.
показати весь коментар
26.09.2022 12:15 Відповісти
"Ален Делон не пьет одеколон"
показати весь коментар
26.09.2022 12:24 Відповісти
Так это и козе понятно.
показати весь коментар
26.09.2022 23:45 Відповісти
Ален це справжній чоловік!
показати весь коментар
26.09.2022 12:29 Відповісти
Пиар ему не нужен, а заявить свою позицию - это правильно.
Респект !
показати весь коментар
26.09.2022 12:32 Відповісти
що тут скажеш-красень і легенда.Він сам служив у Індокитаї,причому сам записався,а у кінематограф попав після того,як один режисер чи продюсер помітив його у кафе за роботою офіціанта. Ну і тут вже згадали,що живе у Швейцарії,причому аж з 1984 року, оскільки у Франції податок для багатих просто кінський. Дякуємо за підтримку,Ален.
показати весь коментар
26.09.2022 12:33 Відповісти
Ален Делон має і повністю спонсирує декілька притулків для безхатніх тварин. Він просто чудова людина в цілому. Він вчинками це підтверджує.
показати весь коментар
26.09.2022 12:40 Відповісти
Molodec.Etot aktior na mnogo raz izvesni Evrope, cem vse kacapskije aktiori vmeste vziati
показати весь коментар
26.09.2022 12:47 Відповісти
жодного кацапського актора не знають уже в Перемишлі
показати весь коментар
26.09.2022 13:42 Відповісти
Чёткий чел.
показати весь коментар
26.09.2022 13:02 Відповісти
красунчик назавжди
показати весь коментар
26.09.2022 13:09 Відповісти
«Шукачі пригод» з Аленом Делоном у головній ролі - мій перший фільм який,я побачив в далекому дитинстві.
показати весь коментар
26.09.2022 13:32 Відповісти
Хтось розуміє французську, що саме він каже?
показати весь коментар
26.09.2022 14:20 Відповісти
А взагалі, я вже бачив цю новину багато де, всюди пишуть "Ален Делон підтримав Україну", і тільки ТСН пише, що "Ален Делон підтримав Зеленського". Ну, щоб вже всі зрозуміли, на кого працює ця помойка.
показати весь коментар
26.09.2022 14:22 Відповісти
Їм би логотип змінити на Г + Г - це буде чесно перед всією Україною.
показати весь коментар
27.09.2022 02:36 Відповісти
Делон це вже перевірена класіка, як актор і як людина на відміну від іншого актора, ну як актора, коміка скоріше.
Нажаль зараз лідер України не Порох, а Боневтік.
показати весь коментар
27.09.2022 02:34 Відповісти
 
 