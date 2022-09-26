Мобілізований росіянин просить забезпечити дружину та трьох дітей дровами, доки він буде на війні: "Все остальное устраивает". ВIДЕО

Мобілізований росіянин просить забезпечити дружину дровами, оскільки в селищі, де він проживає, це єдиний спосіб опалення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Все інше мене влаштовує, все нормально", - каже мобілізований.

Також, за словами чоловіка, у нього троє маленьких дітей та дружина.

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