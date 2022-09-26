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Новини Відео Мобілізація в РФ
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Мобілізований росіянин просить забезпечити дружину та трьох дітей дровами, доки він буде на війні: "Все остальное устраивает". ВIДЕО

Мобілізований росіянин просить забезпечити дружину дровами, оскільки в селищі, де він проживає, це єдиний спосіб опалення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Все інше мене влаштовує, все нормально", - каже мобілізований.

Також, за словами чоловіка, у нього троє маленьких дітей та дружина.

Також читайте: Наразі на фронті немає щойно мобілізованих росіян, - ОК "Південь"

Автор: 

армія рф (17359) росія (65146) мобілізація (3054)


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Топ коментарі
+32
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26.09.2022 12:33
+23
Пусть еще гробик себе закажет.
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26.09.2022 12:32
+21
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26.09.2022 12:35
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Пусть еще гробик себе закажет.
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26.09.2022 12:32 Відповісти
Так він уже її замовив, просто не в слух
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26.09.2022 12:32 Відповісти
Да его в мешке привезут-им топить будут...
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26.09.2022 12:37 Відповісти
Гробик тоже можно на дровишки пустить...
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26.09.2022 12:38 Відповісти
Не буде ніякого "гробіка"! Те, що здичавілі собаки та лисиці не розтягнуть та ворони не склюють, селяни прямо на полі закопають, заорють, заборонують і все.
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26.09.2022 14:47 Відповісти
Тварь из нищей Засрашки идет *спасать* *рузкоязычных* в Украине в которой люди живут на порядок лучше
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26.09.2022 12:32 Відповісти
Ну так, то ж грех стяжательства. От него и спасать едут.
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26.09.2022 12:36 Відповісти
Дебілізований росссіянин щось просить просить у путлєра. Це вже анекдот.
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26.09.2022 12:32 Відповісти
Про оселедець, забув попросити...лаврова на тебе не має!
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26.09.2022 12:33 Відповісти
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26.09.2022 12:33 Відповісти
А звідкиля цей уривок?
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26.09.2022 13:23 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=***********
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26.09.2022 13:31 Відповісти
Дяка!
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27.09.2022 01:24 Відповісти
Становись на колени. Как вы привыкли
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26.09.2022 12:33 Відповісти
Очень скоро ты утилизируешься и твоей нищей бабе и ее ***** Ахмеду дадут тачку дров.
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26.09.2022 12:34 Відповісти
А прорубь для стирки жена сама прорубит?
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26.09.2022 12:34 Відповісти
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26.09.2022 12:35 Відповісти
кацап, сдохни за золотые унитазы господ и яхты "русской" элиты,
Ашотики позаботятся о твой жене, а детки твои станут наркоманами и алкашами.
Покойся с миром, в придорожной канаве в Украине.
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26.09.2022 12:48 Відповісти
Це дно ! Якби я був психіатром і хотів зробити прорив у світовій психіатрії , взяв би для дослідження два народи : кацапів та північних корейців , але є одна умова , брати їх потрібно з їхнього безпосереднього середовища проживаня - абсолютно дикими .
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26.09.2022 12:50 Відповісти
"......-абсолютно дикими " 👍🤝😂
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26.09.2022 19:02 Відповісти
***** Тебе обеспечит в крайнем случае 4м квадратных 25мм доски
на "деревянный бушлат".
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26.09.2022 12:51 Відповісти
і ше пару палок кинути поки його ********😄
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26.09.2022 12:52 Відповісти
а як він помре, хто їх буде забезпечувати дровами?
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26.09.2022 12:58 Відповісти
А де газ?? Чому дрова?🤔 Бомжкацапи задовбали всіх, мразота.
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26.09.2022 12:59 Відповісти
"Раб зостається рабом" Г. Пайпер
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26.09.2022 13:02 Відповісти
Что ж ты, гад, сам дрова не заготовил? Что, "а вдруг война, а я уставший"? Знал же, что придется за путина и гундяева идти подыхать! Тебе ж не зря разрешили валежник до 90 сантиметров собирать! Сволочь ты! Ладно самка, ее Махмуд согреет, а дети?
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26.09.2022 13:05 Відповісти
И, правда: осень уже, зима близко, где дрова? Меня мучают смутные сомнения: может он воевать идет, чтобы дрова не рубить, и, вообще, - не работать? Работа страшнее смерти?
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26.09.2022 14:21 Відповісти
От і я подумав, що у них в Кацапії вже зовсім холодно, а цей дикун навіть дров на зиму не заготовив. В мого батька в дровітнях ЗАВЖДИ був півторарічний запас дров, а ще було пару тон торфобрикетів.
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26.09.2022 14:51 Відповісти
Пропаганда чистой воды. Кто в это поверит ?
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26.09.2022 13:06 Відповісти
Чёрные пакеты ждут вас ребята или украинская земля.
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26.09.2022 13:09 Відповісти
Уже осень а ванька алкаш даже дров не заготовил на семейку.
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26.09.2022 13:11 Відповісти
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26.09.2022 13:13 Відповісти
сожгут гроб, в котором папка приедет, за ладу-кал-лину тоже можно дров накупить, не замерзнут, мы не жестокие
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26.09.2022 13:16 Відповісти
Без проблем...
""
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26.09.2022 13:18 Відповісти
Скільки часу кацапські пропагандони потратили, щоб цих двох для камер із запою вивести і поголити?
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26.09.2022 13:24 Відповісти
Жена, скорее всего, облегчённо вздохнула - сдыхалась придурка !
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26.09.2022 13:26 Відповісти
У кацапів так часто буває, що все хазяйство тягне кацапка, а одоробло тільки п*є та ще й б*є її.
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26.09.2022 14:53 Відповісти
Усьо остальноє сделает Ашот і Равшан з Джамсутом. Вони, з недалеких давен, ********** білу Ладу.
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26.09.2022 13:27 Відповісти
Як пропадеш без вісти, то "обіспечат" хрін з маслом.
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26.09.2022 13:50 Відповісти
да ладно убиваться по мелочам. совсем скоро его баба со своими личинками станет миллионщицей, сама сможет дров купить. а может и на белой ладе рассекать будет ))
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26.09.2022 13:54 Відповісти
Жену обеспечат *****...
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26.09.2022 13:55 Відповісти
«Мы все, русское племя, неспособны сами по себе ни к какому произвольному движению, ни к какому стремлению. Мы от природы слишком беспечны, ленивы, равнодушны, склонны ко сну, пока крайняя нужда не заставит нас поискать новых средств, пока какой-нибудь внешний удар не пробудит нас к действию, не воззовет к жизни наши богатые и разнообразные способности… Не наше дело - вот клич произведенный историей нашего управления, под стать нашей природной лени. Не наше дело! Так чье же?..» М. Погодин © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
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26.09.2022 13:56 Відповісти
холопи знахабніли. ану на вколюшки став коли щось у баріна просиш. геть бидло розпоясалося
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26.09.2022 13:59 Відповісти
Як же ж так, а ти чим до цього займався. Мабуть пиячив, а тепер хочеш на вітчизну покласти відповідальність.Не вийде.
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26.09.2022 14:15 Відповісти
бридким кацапам потрібно хатєть/думати кацапам не дано/ не про дрова а про пакети а їхнім самкам про бєлиє жігулі
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26.09.2022 14:23 Відповісти
Дрова не дрова, але кілька палок сусідні бомжі закинуть
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26.09.2022 14:26 Відповісти
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26.09.2022 14:27 Відповісти
Вересень закінчується, а у хазяїна ще дрова не заготовлені. Яка країна, такі і хазяї
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26.09.2022 14:50 Відповісти
Книгу К.А. Скальковського " https://www.litmir.me/bd/?b=271017 Мнения русских о самих себе " можна прочитати тут: https://www.litmir.me/br/?b=271017&p=1
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26.09.2022 14:59 Відповісти
Это он так просит чтоб ей ежедневно пару палок ставили. Чтоб не заплесневело. Резонно.
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26.09.2022 15:08 Відповісти
Засуньте Telegramm в zопу!
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26.09.2022 15:32 Відповісти
I'd say - Fuck Telegram
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26.09.2022 15:59 Відповісти
Если баба молодая китайцы обеспечат по полной програме , иди воюй, мешок не забуть прихватить.
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26.09.2022 20:52 Відповісти
 
 