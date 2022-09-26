14 339 54
Мобілізований росіянин просить забезпечити дружину та трьох дітей дровами, доки він буде на війні: "Все остальное устраивает". ВIДЕО
Мобілізований росіянин просить забезпечити дружину дровами, оскільки в селищі, де він проживає, це єдиний спосіб опалення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Все інше мене влаштовує, все нормально", - каже мобілізований.
Також, за словами чоловіка, у нього троє маленьких дітей та дружина.
Топ коментарі
+32 Олександр Дніпро
показати весь коментар26.09.2022 12:33
+23 Alex Tiger
показати весь коментар26.09.2022 12:32
+21 Топ Ган
показати весь коментар26.09.2022 12:35
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ашотики позаботятся о твой жене, а детки твои станут наркоманами и алкашами.
Покойся с миром, в придорожной канаве в Украине.
на "деревянный бушлат".
""