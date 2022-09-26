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Морські піхотинці минулої доби знищили ворожий танк, 6 БМП, радіолокаційну станцію та автомобіль з боєприпасами, - ВМС. ВIДЕО

25 вересня, військові частини та підрозділі Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

 Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС України.

Як зазначається, протягом минулої доби морські піхотинці знищили 5 чоловік живої сили, вантажний автомобіль та автомобіль з особовим складом.

"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили танк, 6 БМП, бойову броньовану машину, радіолокаційну станцію та важкий автомобільний транспорт з боєприпасами. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Морські піхотинці минулої доби знищили 2 ворожі гармати з обслугою та боєкомплектом, гаубицю "Акація" та склад з автобронетехнікою, - ВМС

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армія рф (17359) ВМС (1384) втрати (4396)


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26.09.2022 14:04 Відповісти
Файно
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26.09.2022 16:52 Відповісти
Шуму много, шерсти мало, сказал черт подстригши кошку. Нужно кидать немножко в другое место, чтобы нанести максимальный ущерб ВОГом автомобилю. А так, будет водителю ветер в морду дуть без стекла, только и всего.
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26.09.2022 18:53 Відповісти
 
 