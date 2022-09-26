Бійці Сил тероборони Івано-Франківщини захопили в полон росгвардійців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Бійці підрозділу 102 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Івано-Франківщини під час наступу на Харківщині захопили в полон військовослужбовців Росгвардії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють на Facebook-сторінці бригади.
У дописі зазначається, що окупанти потрапили в полон у результаті кількагодинних стрілецьких боїв під час наступальної операції ЗСУ на Харківщині.
За інформацією українських військових, росгвардійці чинили запеклий супротив, проте зазнали поразки. Полоненим надали необхідну медичну допомогу.
Топ коментарі
+34 Urs
показати весь коментар26.09.2022 14:32
+23 Vasya Kirpych #484960
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+18 Hanka Panyanka
показати весь коментар26.09.2022 14:34
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подивіться відео як вони наших у полон беруть, кричать та погрожують так що аж самі обсираються а не тільки наші.
поки ворог все не розкаже не може бути і мови про якесь послаблення чи добре поводження з полоненим.
це не курорт для них, вони знають що убивають наших, тож повинні відчувати що і ми знаємо.
Героям слава !!!
Я запутался. Генштаб почти в каждом сообщении говорит о "низком моральном духе орков", а тут "запеклий супротив" ...
Нам кто-то врет?