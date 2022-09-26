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Бійці Сил тероборони Івано-Франківщини захопили в полон росгвардійців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Бійці підрозділу 102 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Івано-Франківщини під час наступу на Харківщині захопили в полон військовослужбовців Росгвардії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють на  Facebook-сторінці бригади.

У дописі зазначається, що окупанти потрапили в полон у результаті кількагодинних стрілецьких боїв під час наступальної операції ЗСУ на Харківщині.

За інформацією українських військових, росгвардійці чинили запеклий супротив, проте зазнали поразки. Полоненим надали необхідну медичну допомогу.

Бійці Сил тероборони Івано-Франківщини захопили в полон росгвардійців 01

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Бійці Сил тероборони Івано-Франківщини захопили в полон росгвардійців 02

Автор: 

полон (1561) Івано-Франківська область (950) Росгвардія (99) тероборона (386)


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Топ коментарі
+34
тупые кацавские долбоёбы. Нет что бы сесть на бетер, и с наволочкой на антенне приехать за деньгами, а потом спокойно себе ожидать обмена...
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26.09.2022 14:32
+23
Да, воевать с реальным противником оказалось сложнее чем кацапских терпил на митингах дубасить.
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26.09.2022 14:39
+18
росгвардія це ті "космонавти", які б'ють жінок та тягають за ноги людей в автозаки? якщо вони, треба було б прикопати у лісосмузі, та, на жаль, нам потрібна сировина для обміну...
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26.09.2022 14:34
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тупые кацавские долбоёбы. Нет что бы сесть на бетер, и с наволочкой на антенне приехать за деньгами, а потом спокойно себе ожидать обмена...
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26.09.2022 14:32 Відповісти
але файно! вітаю,котики!👍😻
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26.09.2022 14:34 Відповісти
росгвардія це ті "космонавти", які б'ють жінок та тягають за ноги людей в автозаки? якщо вони, треба було б прикопати у лісосмузі, та, на жаль, нам потрібна сировина для обміну...
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26.09.2022 14:34 Відповісти
Да, воевать с реальным противником оказалось сложнее чем кацапских терпил на митингах дубасить.
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26.09.2022 14:39 Відповісти
На бутылку их. Чтобы рашистские мобики выдели что их в Украине ждет даже не геройская смерть а смерть позорного опущенца
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26.09.2022 14:35 Відповісти
Цих назад потрібно віддати, вони ж росгвардійці своїх же рузьких *******
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26.09.2022 14:48 Відповісти
А россияне сами просят - росгвардейцев в плен не брать. Это же конченые которые и над своим народом издевается.
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26.09.2022 14:40 Відповісти
Издеваются над кацапами?так это же кошерно
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26.09.2022 21:35 Відповісти
Якщо це ті хто я думаю то краще не показувати лиця, нехай знімають верхній одяг, бинт можна було ****** водою, обсмалити трохи бороду запальничкую, щоб потім не було питань, особливо якщо з технікою.
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26.09.2022 14:45 Відповісти
тех, кто сдается с техникой - не показывают. К тому же - их "складируют" отдельно.
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26.09.2022 14:49 Відповісти
Что,"космонавты", знания по разгону мирного населения, в бою с украинскими воинами не достаточно?
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26.09.2022 14:46 Відповісти
Добивать ублюдків.
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26.09.2022 14:48 Відповісти
Росгвардія це кати вони катують наших полонених і працюють в катівнях які создають в окупованих містах для цього їх сюди і присилають їх надо жорстко дуже жорстко допитувати і ******* бо це нелюді, хоча в парше всі нелюді
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26.09.2022 19:00 Відповісти
не бійтеся, хлопці, станьте трошки відпочиньте.....

*****.

подивіться відео як вони наших у полон беруть, кричать та погрожують так що аж самі обсираються а не тільки наші.

поки ворог все не розкаже не може бути і мови про якесь послаблення чи добре поводження з полоненим.

це не курорт для них, вони знають що убивають наших, тож повинні відчувати що і ми знаємо.
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26.09.2022 14:56 Відповісти
Бережи та допомагай вам Господь, хлопчики
Героям слава !!!
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26.09.2022 14:59 Відповісти
У них вигляд, як у бомжів, і це росгвардія. А шо ж тоді з мобіками буде?
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26.09.2022 15:00 Відповісти
Йой ! А шо сі стало ? Ниц сі не розуміют по українську ? А ше кажут, шо ми адінарот !
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26.09.2022 15:00 Відповісти
Очкурик му на шию, та в калабаню !!!
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26.09.2022 15:03 Відповісти
Якось воно так, та не так. Вони нелюди-народ плюгавий, але наші хлопці в полоні. Тому обмін. Вони знову на передку, але вже не будуть ризикувати і точно підуть здаватися навіть пристріливши того хто буде чинити перепону здачі. (моя думка).
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26.09.2022 15:20 Відповісти
Представляю их душевное состояние ниже спины, когда они услышали акцент!
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26.09.2022 15:15 Відповісти
я тільки хотіла сказати а ще як взнали що то Івано -Франківщина
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26.09.2022 18:35 Відповісти
Почему шотландцы идут в бой под звуки волынки, а наши войны с Карпат не делают этого под звуки трембиты? От этих звуков кацапы не то что кирпичами бы срали - у них открывался бы дар 3-D печати!
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26.09.2022 15:44 Відповісти
Волинка це дуже стародавня кельтська дудка з міхом, яка була поширена по всій Європі. Український та польський варіант волинки називається коза або дуда. Вона дещо відрізняється від шотландської.
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26.09.2022 16:06 Відповісти
А ще https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B0 «ґайда»
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26.09.2022 23:49 Відповісти
" ... росгвардійці чинили запеклий супротив ..."
Я запутался. Генштаб почти в каждом сообщении говорит о "низком моральном духе орков", а тут "запеклий супротив" ...
Нам кто-то врет?
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26.09.2022 15:45 Відповісти
Проведіть їх просто до найближчьої гілляки. Де їм саме місце.
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26.09.2022 15:57 Відповісти
що наші цим хочуть показати? що вони справжні воїни,лицарі? русня це не оцінить.невже нашим не відома доля наших полонених? це ж кацапські карателі,вони повинні були тероризувати населення а їх кинули в бій і вони скисли! ну повезуть їх в санаторій,відгодують,долбо***б Золкін візьме в ни інтерв"ю де вони похвалять Україну,обміняють і вони знову підуть нас убивати. відвести в кущі,пристрелити і прикопати цю погань!
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26.09.2022 17:13 Відповісти
Просто наші в душі мають людяність і навіть війна і їх жорстокість наших людей цього не позбавляє
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26.09.2022 18:36 Відповісти
смердючі кацапські чурбани
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26.09.2022 19:28 Відповісти
Бандерівці з Франківська рулять !
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26.09.2022 21:53 Відповісти
 
 