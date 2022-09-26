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Миколаївські десантники зірвали наступ окупантів: знищили 1 ворожий танк, 2 БМП, 2 ІМР-2 та 1 МТ-ЛБ разом з екіпажами. ВIДЕО

Воїни інженерно-саперного підрозділу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ Збройних Сил України розповідають, як завдяки грамотно встановленим мінно-вибуховим загородженням, на одній із ділянок був зірваний наступ підрозділу противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресцентрі ДШВ.

"Загалом, було знищено п’ять одиниць бойової та спеціальної техніки російських окупантів: танк, дві бойові машини піхоти, інженерну машину розгородження ІМР-2 та бронетранспортер МТ-ЛБ разом з екіпажами та особовим складом. До знищення бронетехніки техніки противника та його десанту також приєдналися воїни протитанкового підрозділу та артилерії Миколаївської бригади ДШВ ЗС України, які провели остаточну "демілітаризацію" ворожого підрозділу", - йдеться у повідомленні.

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Обісрались кацапи, тому і смрад.
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26.09.2022 14:52 Відповісти
саме гарне кіно
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26.09.2022 16:49 Відповісти
Герої наші, бережи вас Господь та Матінка Богородиця
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26.09.2022 15:02 Відповісти
Так гарно душі з люка вилітають ...
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26.09.2022 15:08 Відповісти
Файно хлопці! Насипьте їм ще!!!
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26.09.2022 15:35 Відповісти
Интересно, а рашка подпишет указ о том, что дохнуть в Украине нельзя. Кто сдох - 10 кичи. ввз - замкни круг - подпиши.
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26.09.2022 16:22 Відповісти
Гарно вспахані поля. Коли ж на них можна буде вирощувати врожай?
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26.09.2022 17:26 Відповісти
Чего ж "не вышло"? Вышло. По два метра они захватили.
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27.09.2022 01:04 Відповісти
 
 