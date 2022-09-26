Миколаївські десантники зірвали наступ окупантів: знищили 1 ворожий танк, 2 БМП, 2 ІМР-2 та 1 МТ-ЛБ разом з екіпажами. ВIДЕО
Воїни інженерно-саперного підрозділу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ Збройних Сил України розповідають, як завдяки грамотно встановленим мінно-вибуховим загородженням, на одній із ділянок був зірваний наступ підрозділу противника.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресцентрі ДШВ.
"Загалом, було знищено п’ять одиниць бойової та спеціальної техніки російських окупантів: танк, дві бойові машини піхоти, інженерну машину розгородження ІМР-2 та бронетранспортер МТ-ЛБ разом з екіпажами та особовим складом. До знищення бронетехніки техніки противника та його десанту також приєдналися воїни протитанкового підрозділу та артилерії Миколаївської бригади ДШВ ЗС України, які провели остаточну "демілітаризацію" ворожого підрозділу", - йдеться у повідомленні.
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