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Командир роти ТРО Бахмута "Берлін": повернувся з Європи щоб захистити рідний Донбас. ВIДЕО

ТВО командира роти Бахмутської тероборони "Берлін" повернувся з Німеччини, аби захищати рідний Бахмут.

Як це, воювати поруч зі своїм домом? Чим мотивувати своїх бійців? І неймовірна історія виживання майже в повному оточенні, коли ворог вже дістався окопів. Про це та інше "Берлін" розповів в інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.

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Автор: 

Бутусов Юрій (3589)


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А 95 квартал втекли з України щоб не захищати рідний Кривбас
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26.09.2022 14:39 Відповісти
з медальками...
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26.09.2022 17:28 Відповісти
вони мають свого ротного, який відае накази до бою десь в Барселоні чи на Танарифф
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27.09.2022 16:50 Відповісти
Генштаб, допоможіть Бахмуту. Там зараз реально пекло.
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26.09.2022 14:46 Відповісти
Який "радной" й який "бамбац", якщо це - образа двох областей України?! Хто й коли навішав цє херь на тіло України?! Невиліковна ДУРКА! Мова їм нірадная, фізична карта їм патріотизмус - "Ні совісті, ні честі, ні родіни, ні флага!"©
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26.09.2022 14:49 Відповісти
Бережи Вас Боже.
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26.09.2022 15:05 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЯМ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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26.09.2022 16:09 Відповісти
 
 