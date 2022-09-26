Командир роти ТРО Бахмута "Берлін": повернувся з Європи щоб захистити рідний Донбас. ВIДЕО

ТВО командира роти Бахмутської тероборони "Берлін" повернувся з Німеччини, аби захищати рідний Бахмут.

Як це, воювати поруч зі своїм домом? Чим мотивувати своїх бійців? І неймовірна історія виживання майже в повному оточенні, коли ворог вже дістався окопів. Про це та інше "Берлін" розповів в інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.

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