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18 071 44

Масові мітинги в Дагестані проти мобілізації: "Це ми напали на Україну! Ні - війні". ВIДЕО

На мітингу в Дагестані під час розмови з поліцейським учасники акції доводили, що саме Росія напала на Україну, а не навпаки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент діалогу опублікований в соцмережах.

"Це ми напали на Україну! Ні - війні", - заявили протестувальники силовику.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Дагестані протестують проти мобілізації: Поліція стріляє у повітря. ВIДЕО

Автор: 

Дагестан (77) протест (2398)


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Топ коментарі
+45
7 місяців все було Ок, аж ось мобілізація прийшла й одразу "розвиднілося"
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26.09.2022 15:03
+32
от эта непобедимая и костью ***** в горле Украина... взяла и напала на срасиию...
спасибо женщины...
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26.09.2022 15:04
+27
получається дагестанські орчихи більш хоробрі, ніж московські хом"ячки
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26.09.2022 15:15
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7 місяців все було Ок, аж ось мобілізація прийшла й одразу "розвиднілося"
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26.09.2022 15:03 Відповісти
получається дагестанські орчихи більш хоробрі, ніж московські хом"ячки
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26.09.2022 15:15 Відповісти
Просто им мужик нужен в доме а не лада калина
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26.09.2022 15:33 Відповісти
потому что дагестанцы - мужчины, а не алкашня рашистская.
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26.09.2022 17:11 Відповісти
Підтримую, кацапські самки сикухи.
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26.09.2022 22:20 Відповісти
а тебе какая разница почему они сейчас протестуют?
ты что - архангел Гавриил на входе в рай?
нам должно быть по... почему они не хотя воевать.
Они сейчас разваливают Россию - спасибо им за это, надо еще огоньку поддать.
я бы им оружие выслала. И патронов. Побольше.
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26.09.2022 17:10 Відповісти
Знову "Какая разница?". Як же *********** ...

Перш за все, повністю погоджуюся в частині: "Они сейчас разваливают Россию - спасибо им за это, надо еще огоньку поддать." з одним лише уточненням - "Россия" це де?

А різниця велика. За місяць вони стануть "жертвами режима" почнуть ******* у всіх демократичних ЗМІ. Ви чекаєте чогось адекватного від тих кого все влаштовувало 7 місяців!?
"Ефект овсяннікової" буде вже не зупинити. І для чого нам стадо "хароших русских"?
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26.09.2022 17:41 Відповісти
от эта непобедимая и костью ***** в горле Украина... взяла и напала на срасиию...
спасибо женщины...
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26.09.2022 15:04 Відповісти
Та вони всі це знали і знають, хоч і озвучують брєд про нато, кордони ссср. Вон все знають, просто зараз торкнулось власної шкури
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26.09.2022 15:05 Відповісти
и что теперь? нам не радоваться тому что даги Россию разваливают?
мне по... почему они сейчас вышли, я им не судья.
нам на них тоже было насрать все эти годы. Уже лет 20 как в горах Дагестана есть боевики которые воюют против режима путина - ты об этом знал?п
почитай кавказ-центр.
нам на них было насрать -им на нас тоже.
Они сейчас наши ситуативные союзники - прекрасно.
как бы им калашей выслать...
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26.09.2022 17:13 Відповісти
Уже хорошо
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26.09.2022 15:05 Відповісти
Хто перший почне скандувати: "путін х-ло"?
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26.09.2022 15:56 Відповісти
Быстрее бы уже начали воевать с Чечней за Кизлярский район.
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26.09.2022 15:06 Відповісти
пусть лучше поберегут силы для войны с чекистами......
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26.09.2022 15:12 Відповісти
ах ты падла, ты хочешь чтобы чеченцы с дагестанцами воевали против друг друга? ах ты кацап ты паскудный
эти две нации - самые боевые в России. С них может начаться ее распад
Украине их надо сейчас поддержать.
а идея чтоб они между собой начали воевать - не знаю ты ольгинец или дебил - но это конкретно крмлевский тезис.
их мечта кремлевская - стравить эти два народа.
жареным в Кремле завоняло с Кавказа, ох и завоняло..
кстати, облом - у чеченцев и дагов полное взаимопонимание сейчас. так сказать -как влюбленные на одной волне, против Кадырова и путина.
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26.09.2022 17:15 Відповісти
ты просто дура. Пока они здесь убивают нас. Пусть займутся своими территориальными претензиями, а меня не*бёт, какими пачками этот протест дагестанских мобиков будет убивать друг друга. Откровенно говоря, даже если якуты начнут воевать с тунгусами, то мне как-то *****.
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26.09.2022 17:23 Відповісти
Дорогенька! Звідки ти така агресивна?

І що характерно: два комента, двічі "Россия". Може тобі ще й ***** то Путин? А може він тобі й президент?
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26.09.2022 18:17 Відповісти
В Чечні були чеченці,коли вони ще з Росією воювали. Ті, що зараз там живуть, ще більші раби, ніж раби путіна в росії. Кадирівців чеченцями інші чеченці , ті , хто виїхав з Чечні, не називає.
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27.09.2022 00:00 Відповісти
Ні, хай заодно воюють з чекістами...
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26.09.2022 19:59 Відповісти
НЕ **** , СДОХНУТ ВСЕ !!!!!
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26.09.2022 15:06 Відповісти
шото джигитов не видно. или они у женщин под юбками решили отсидеться?
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26.09.2022 15:07 Відповісти
точно и лецгинку некому слобать
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26.09.2022 15:08 Відповісти
ротик прикрой.
и читать учись
https://www.kavkazcenter.com/russ/ https://www.kavkazcenter.com/russ/
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26.09.2022 17:17 Відповісти
и где ты там по ссылке мужиков увидела? абы ото ляпнуть
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26.09.2022 17:29 Відповісти
а. я понял. там бабы бузят, а все мужики в ментах и их разгоняют)))
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26.09.2022 17:31 Відповісти
Это такая наивность или рабская сущность или что?
Кому вы что объясняете? Вот если мужики учинят погромы - тогда на них обратят внимание, лучше ехать в маскву и громить упырей там. Без этого остаётся уклоняться изо всех сил, а в крайнем случае можно сдаться в плен ВСУ. Остальные варианты - пустая трата времени.
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26.09.2022 15:10 Відповісти
по-моему это ты наивный.
думаешь, многим удастся добраться до линии фронта чтобы сдаться в плен? наши думаешь убивают только тех кто близко подходит? как бы не так.
и кто их пустит в Москву - вы ребенок что ли?
все правильно делают. Самое лучшее - если республики начнут по одной отваливаться в Раше.
это то о чем мы все тут мечтали все эти годы - о развале России.
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26.09.2022 17:18 Відповісти
Вот так бы смотрел и смотрел. Какой у ребят план хороший был сначала
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26.09.2022 15:16 Відповісти
Гадаэте це "совість"?
Неа, це тваринний жах неминучої смерті, який поборов страх перед мусорами...
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26.09.2022 15:16 Відповісти
мне насрать - совесть или нет, я уже выше говорила - мы не архангелы у ворот рая.
Вам тоже было насрать на дагов, когда их москали все эти годы по горам гоняли и убивали за "терроризм".
вышли на митинги - и прекрасно.
"ах, как-то не так они разваливают россию"...
да насрать
пусть разваливают. нам с ними детей не крестить.
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26.09.2022 17:20 Відповісти
А ну давайте,кацапи,гучніше,массовіше і по всіх містах без виключення. Шкода,що тільки зараз заговорили. Могли б врятувати стільки життів.
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26.09.2022 15:19 Відповісти
По ходу у их женщин смелости больше, чем у мужиков . . .
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26.09.2022 15:33 Відповісти
Тому що баб не мобілізують.
"Сміливі" рускі мужики сховались за спинами своїх баб.
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26.09.2022 15:43 Відповісти
где вы там русских увидели. Русские как бараны пошли на убой.
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26.09.2022 17:21 Відповісти
Як-то кажуть "Глаз узкій - значіт русскій". В рашці всі рускі - русскій бурят, русскій татарин, русскій дагестанець, русскій якут.... Бо "русскій" це прикметник. Всі кого завойовує рашка стать "рускіми".
Тому і ці барани теж підуть на убой, побузять і підуть на убой.
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27.09.2022 07:43 Відповісти
А мужики якраз для Тік-Току знімають😉
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26.09.2022 16:47 Відповісти
С 2014 года их всё устраивало. Такая же биомасса как и вся россия, только сейчас коснулось конкретно их, вот и вышли.
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26.09.2022 15:39 Відповісти
вас лично в 1999, 2000-м, 2010-м годах тоже устраивало, когда кремлевская банла убивала дагестанцев.
вам известно, что в 10 году они пытались устроить переворот в Махачкале? взорвали телевышку? освободили несколько поселков?
вас сильно волновало что все эти годы москали убивали любого подозрительного таким образом: окружали дом, расстреливали его из гранатометов - насрать кто там был внутри - и объявляли что подавили "гнездо террористов аль-каиды", окопавшейся в дагестане?
вот и им насрать.
разваливают россию - и прекрасно.
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26.09.2022 17:23 Відповісти
Коли почали надходити чорні пакетики так відразу - Нет войне.
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26.09.2022 15:40 Відповісти
Прозріння? Ні. Просто не хочуть щоб їх чоловіки повертались додому в пакетах.
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26.09.2022 15:42 Відповісти
в комментах как всегда - толпы дебилов и ольгинцев.
все в белых пальто. видимо, только и делают что думают о голодающих детях Африки и несчастных матерях погибших в 2000-м году чеченцев.
да насрать вам на них, было и есть.
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26.09.2022 17:25 Відповісти
Дагестанские женщины оказались умнее чем бункерный гном.
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26.09.2022 17:51 Відповісти
Молодцы женщины! Боритесь за своих мужчин, не отправляйте их на смерть ! Вашим мужчинам в Украине не место, ваши мужчины должны быть у себя дома , на своей дагестанской земле...
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26.09.2022 18:13 Відповісти
Удивляет другое, в Иране, Дагестане, да и в самой Москве протестуют в основном женщины, а "мужчины" шо делают?
- Наверное дрочат с утра до вечера, - предположила Демусика.
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26.09.2022 20:40 Відповісти
 
 