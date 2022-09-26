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Масові мітинги в Дагестані проти мобілізації: "Це ми напали на Україну! Ні - війні". ВIДЕО
На мітингу в Дагестані під час розмови з поліцейським учасники акції доводили, що саме Росія напала на Україну, а не навпаки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент діалогу опублікований в соцмережах.
"Це ми напали на Україну! Ні - війні", - заявили протестувальники силовику.
Топ коментарі
+45 Oleksii Magas
показати весь коментар26.09.2022 15:03
+32 Вася Шевченко #371210
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+27 scanncode scanncode
показати весь коментар26.09.2022 15:15
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ты что - архангел Гавриил на входе в рай?
нам должно быть по... почему они не хотя воевать.
Они сейчас разваливают Россию - спасибо им за это, надо еще огоньку поддать.
я бы им оружие выслала. И патронов. Побольше.
Перш за все, повністю погоджуюся в частині: "Они сейчас разваливают Россию - спасибо им за это, надо еще огоньку поддать." з одним лише уточненням - "Россия" це де?
А різниця велика. За місяць вони стануть "жертвами режима" почнуть ******* у всіх демократичних ЗМІ. Ви чекаєте чогось адекватного від тих кого все влаштовувало 7 місяців!?
"Ефект овсяннікової" буде вже не зупинити. І для чого нам стадо "хароших русских"?
спасибо женщины...
мне по... почему они сейчас вышли, я им не судья.
нам на них тоже было насрать все эти годы. Уже лет 20 как в горах Дагестана есть боевики которые воюют против режима путина - ты об этом знал?п
почитай кавказ-центр.
нам на них было насрать -им на нас тоже.
Они сейчас наши ситуативные союзники - прекрасно.
как бы им калашей выслать...
эти две нации - самые боевые в России. С них может начаться ее распад
Украине их надо сейчас поддержать.
а идея чтоб они между собой начали воевать - не знаю ты ольгинец или дебил - но это конкретно крмлевский тезис.
их мечта кремлевская - стравить эти два народа.
жареным в Кремле завоняло с Кавказа, ох и завоняло..
кстати, облом - у чеченцев и дагов полное взаимопонимание сейчас. так сказать -как влюбленные на одной волне, против Кадырова и путина.
І що характерно: два комента, двічі "Россия". Може тобі ще й ***** то Путин? А може він тобі й президент?
и читать учись
https://www.kavkazcenter.com/russ/ https://www.kavkazcenter.com/russ/
Кому вы что объясняете? Вот если мужики учинят погромы - тогда на них обратят внимание, лучше ехать в маскву и громить упырей там. Без этого остаётся уклоняться изо всех сил, а в крайнем случае можно сдаться в плен ВСУ. Остальные варианты - пустая трата времени.
думаешь, многим удастся добраться до линии фронта чтобы сдаться в плен? наши думаешь убивают только тех кто близко подходит? как бы не так.
и кто их пустит в Москву - вы ребенок что ли?
все правильно делают. Самое лучшее - если республики начнут по одной отваливаться в Раше.
это то о чем мы все тут мечтали все эти годы - о развале России.
Неа, це тваринний жах неминучої смерті, який поборов страх перед мусорами...
Вам тоже было насрать на дагов, когда их москали все эти годы по горам гоняли и убивали за "терроризм".
вышли на митинги - и прекрасно.
"ах, как-то не так они разваливают россию"...
да насрать
пусть разваливают. нам с ними детей не крестить.
"Сміливі" рускі мужики сховались за спинами своїх баб.
Тому і ці барани теж підуть на убой, побузять і підуть на убой.
вам известно, что в 10 году они пытались устроить переворот в Махачкале? взорвали телевышку? освободили несколько поселков?
вас сильно волновало что все эти годы москали убивали любого подозрительного таким образом: окружали дом, расстреливали его из гранатометов - насрать кто там был внутри - и объявляли что подавили "гнездо террористов аль-каиды", окопавшейся в дагестане?
вот и им насрать.
разваливают россию - и прекрасно.
все в белых пальто. видимо, только и делают что думают о голодающих детях Африки и несчастных матерях погибших в 2000-м году чеченцев.
да насрать вам на них, было и есть.
- Наверное дрочат с утра до вечера, - предположила Демусика.