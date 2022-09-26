Масові мітинги в Дагестані проти мобілізації: "Це ми напали на Україну! Ні - війні". ВIДЕО

На мітингу в Дагестані під час розмови з поліцейським учасники акції доводили, що саме Росія напала на Україну, а не навпаки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент діалогу опублікований в соцмережах.

"Це ми напали на Україну! Ні - війні", - заявили протестувальники силовику.

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