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Порошенко про мобілізацію в РФ: Це кампанія зі збільшення кількості "м’яса". ВIДЕО

Петро Порошенко під час поїздки на Харківщину заявив, що мобілізація в Росії врешті-решт призведе до краху путінського режиму.

Слова Порошенка цитуає пресслужба "Європейської солідарності", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні дуже складні часи. Бо фейкові процеси, які вони називають "референдумами", лише загострюють ситуацію з агресією, додатково розв’язують агресору руки", - сказав Порошенко під час зустрічі з бійцями Сил Спеціальних Операцій, яким він передав дрони, генератори та іншу техніку.

"Мобілізація, яку вони оголосили, це не просто ознака краху першого етапу агресії - для того, щоб не дати тим російським контрактникам, в яких спливає термін, втікати з фронту. На сьогодні вони могли втратити більше 40% свого особового складу", – констатує Порошенко.

"Ця мобілізація має відношення не до військової справи, а до сільського господарства. Мобілізація - це така "м’ясна кампанія" по збільшенню кількості "м’яса", яке має надійти з Росії", - говорить Порошенко.

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"Для нас це – випробування, і сьогодні ми всі маємо об’єднатися, щоб дати відсіч ворогу. Якщо коротко казати, то з початку оголошення кремлівським ідіотом мобілізації це означає, що війна прийшла в Росію. Раніше вони сиділи на диванах і давали доручення, яким чином вбивати українців, демонструючи диванно-телевізійний патріотизм. На сьогоднішній день вони точно відчули, що таке війна, що таке сльози, що таке втрата рідних, батьків, синів. Вони сьогодні вже не можуть не виходити на протести. Це початок кінця рашистського режиму", - переконаний п’ятий президент.

Автор: 

Порошенко Петро (15173) росія (65146) мобілізація (3054)


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Топ коментарі
+10
Що цікаво, Порох навіть в свій день народження вдома не сидить (тим більше, не відпочиває в Буковелі) а як волонтер розвозить "подарунки" бригадам ЗСУ. На цей раз тим військовим частинам повіз, які воюють на Харківському (сподіваємось, невдовзі на Луганськом) фронті.
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26.09.2022 15:48
+10
https://t.me/PresidentPoroshenko/4030 Петро Порошенко , сьогодні (за ссиллю - фото): "Щасливий, що у цей день я саме тут - зі справжніми українцями! Їхніх облич не видно, імен, позивних і завдань озвучувати не можна. Але повірте - ці хлопці, військовослужбовці ССО, щодня роблять дуже боляче ворогам. Сьогодні вони на одному з найважливіших напрямків фронту - на Східному. А ми тут - щоби підсилити їх і трохи підсолодити життя. Привезли воїнам Аутели для розвідки, метеостанції і генератори.
Робимо все, щоб в орків підгорало!"
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26.09.2022 15:54
+7
Позволю себе поправить Порошенко!
Не "мясо", а "биомасса".....
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26.09.2022 15:38
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Его забагацько,не хватает извести посыпать пропавшее.
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26.09.2022 15:38 Відповісти
ти ревнуєш, що про ***** тут менше інфи подають?
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26.09.2022 15:45 Відповісти
Позволю себе поправить Порошенко!
Не "мясо", а "биомасса".....
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26.09.2022 15:38 Відповісти
калова маса
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26.09.2022 15:40 Відповісти
Был "огненный вал", теперь идёт "мясной".
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26.09.2022 15:40 Відповісти
В кацапії десятиліттями майонез був як м"ясо.Тепер м"ясьця на усю рашку буде в достатку.
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26.09.2022 15:41 Відповісти
Що цікаво, Порох навіть в свій день народження вдома не сидить (тим більше, не відпочиває в Буковелі) а як волонтер розвозить "подарунки" бригадам ЗСУ. На цей раз тим військовим частинам повіз, які воюють на Харківському (сподіваємось, невдовзі на Луганськом) фронті.
показати весь коментар
26.09.2022 15:48 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/4030 Петро Порошенко , сьогодні (за ссиллю - фото): "Щасливий, що у цей день я саме тут - зі справжніми українцями! Їхніх облич не видно, імен, позивних і завдань озвучувати не можна. Але повірте - ці хлопці, військовослужбовці ССО, щодня роблять дуже боляче ворогам. Сьогодні вони на одному з найважливіших напрямків фронту - на Східному. А ми тут - щоби підсилити їх і трохи підсолодити життя. Привезли воїнам Аутели для розвідки, метеостанції і генератори.
Робимо все, щоб в орків підгорало!"
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26.09.2022 15:54 Відповісти
Щось не до оптимізму від їх мобілізації. Навіть якщо їх втрати будуть 1 до 10 і вони пригонять 300 000 на забій, наші втрати неминучі. А далі наступна хвиля яка матиме таку ж саму ефективність... І так до того моменту поки ********* не покладе вбитими 300 000. Як відомо з історії (війна з Японією - 450 тисяч, Фінська - 350 тисяч) кацапи помічають втрати лише тоді коли ці втрати перевищують 300 000 вбитими і вулиці заповнюють інваліди... Де ж стільки патронів і снарядів дістати? І це як мінімум 3 хвилі мобіків. Конвейер смерті... А якщо затримка з поставками бк?
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26.09.2022 15:56 Відповісти
а чо, знову з VPN? Заблокований дом. ІР?
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26.09.2022 16:22 Відповісти
Порошенко сказал, то что должен был сказать бойцам ВСУ. Все правильно, даже если это не правда.
Порошенко привез реальную и необходимую материальную помощь. Даже если это в целях самопиара, это не обнуляет реальность и необходимость этой помощи.
Понравилось, что он одет по-гражданке, а не "а-ля пиксель от кутюр".
Много слов? Ну так он политик. А как вы хотели ...

Что печалит? Много Зеленского, немного Порошенко ... и больше никого (от слова "совсем").
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26.09.2022 16:25 Відповісти
 
 