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Мешканець Рязані публічно підпалив себе, щоб не йти на війну. ВIДЕО 18+
Мешканець російської Рязані облився займистою рідиною та підпалив себе, щоб уникнути мобілізації на фронт.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, самопідпал зафіксували камери спостереження. Очевидці запевняють, що чоловік підпалив себе, вигукнувши слова "Я не хочу на фронт". Росіянин вижив і перебуває у лікарні.
Топ коментарі
+35 Bobcat #501910
показати весь коментар26.09.2022 15:39
+35 Sergiy Popov #537136
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+31 Vlad #532713
показати весь коментар26.09.2022 15:39
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Той обосцянець ***** шугане до людей не виходить й своїх боїться.
"Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан пригласили россиян на строительные работы."
Палити треба:
Военкомати, Електро станції, розбирати ж/д покриття, руйнувати дороги, й Політичні поліцаїв ***** а потім йти на Москву звільнятися від диктатора вбивці - сина сатани *****путина!
Вам таке поняття, як "мордва", відоме?
Но чем самоподжигаться - лучше уже жечь военкоматы!
какой-такой "народ победитель"?.. высосаный из пальца, телевизора или ещё откуда?
то краще воєнкома, або мента ..обнув
слабі люди, млять