Мешканець Рязані публічно підпалив себе, щоб не йти на війну. ВIДЕО 18+

Мешканець російської Рязані облився займистою рідиною та підпалив себе, щоб уникнути мобілізації на фронт.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, самопідпал зафіксували камери спостереження. Очевидці запевняють, що чоловік підпалив себе, вигукнувши слова "Я не хочу на фронт". Росіянин вижив і перебуває у лікарні.

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