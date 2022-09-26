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Мешканець Рязані публічно підпалив себе, щоб не йти на війну. ВIДЕО 18+

Мешканець російської Рязані облився займистою рідиною та підпалив себе, щоб уникнути мобілізації на фронт.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, самопідпал зафіксували камери спостереження. Очевидці запевняють, що чоловік підпалив себе, вигукнувши слова "Я не хочу на фронт". Росіянин вижив і перебуває у лікарні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У ФСБ нарахували понад 260 тис. чоловіків, які втекли з Росії через мобілізацію

Автор: 

підпал (673) Рязань (15)


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Топ коментарі
+35
А треба було воєнкома
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26.09.2022 15:39
+35
лучше бы военкомат сжег-и сам жив остался бы и людей кучу спас
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26.09.2022 15:40
+31
Лучше бы своего фюрера подпалил..
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26.09.2022 15:39
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Какое бесполезное самоубийство …
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26.09.2022 15:38 Відповісти
Так кацап живий залишився, ще й ходе на свої копитах
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26.09.2022 16:13 Відповісти
тем более
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26.09.2022 16:30 Відповісти
Це спочатку. Він скоріше за все не виживе.
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26.09.2022 18:51 Відповісти
Лучше бы своего фюрера подпалил..
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26.09.2022 15:39 Відповісти
А де він його побачить?
Той обосцянець ***** шугане до людей не виходить й своїх боїться.
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26.09.2022 15:47 Відповісти
А треба було воєнкома
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26.09.2022 15:39 Відповісти
Це тільки в нас так. А раби так не вміють.
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26.09.2022 16:00 Відповісти
Один знайшовся десь в іркутьску. Завалив воєнкома, зараз в реанімації. Причому, повістка була не йому, а його другу. Молодець!
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26.09.2022 16:18 Відповісти
Так може етнічний українець, хто ж його зна.
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26.09.2022 18:54 Відповісти
Судячи з прізвища, то скоріш за все жидо-бандерівець.
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27.09.2022 07:03 Відповісти
лучше бы военкомат сжег-и сам жив остался бы и людей кучу спас
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26.09.2022 15:40 Відповісти
Краще б, але мінус один кацап теж норм.
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26.09.2022 15:41 Відповісти
"Росіянин вижив і перебуває у лікарні" - Текст новости не читаете?
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26.09.2022 15:45 Відповісти
Может он захотел славы жареного бурята не выходя из дома, выезжая с родных ******?
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26.09.2022 15:50 Відповісти
Это сложное логическое построение. Кацапы, ввиду врожденного ***********, не могут так сложно мыслить.
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26.09.2022 15:43 Відповісти
Плохие у Вас дела,товарищ призывник...
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26.09.2022 15:52 Відповісти
А у кого они сейчас хорошие?)
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26.09.2022 16:04 Відповісти
Какой прекрасный пример для кацапов и прочих отбросов человечества с мерзким названием "россияне".
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26.09.2022 15:40 Відповісти
смердючі бридкі кацапи а по суті - чурбани
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26.09.2022 19:46 Відповісти
абсолютно бессмысленно, но хоть -1...
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26.09.2022 15:42 Відповісти
дурко... вмер ні за що.... зробив це хоч би в кабінеті нач. військомату...
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26.09.2022 15:43 Відповісти
Є інші варіанти!
"Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан пригласили россиян на строительные работы."
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26.09.2022 15:43 Відповісти
Na takie sloznie rabotu roSSijan nevazmut... Tolko dvornikami potjanut za tarelku supa
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26.09.2022 16:00 Відповісти
Реакція оточуючих навколо безцінна: ніхто навіть пальцем не поворухнув
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26.09.2022 15:44 Відповісти
Не каждый носит с собой одеяло, огнетушитель и ящик с песком
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26.09.2022 15:51 Відповісти
Ну можно же хоть поснимать на телефон
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26.09.2022 16:01 Відповісти
если украинские войска попрутся на Москву - тоже может так быть.
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26.09.2022 16:51 Відповісти
да патаму что кацапскоє чурбаньйо своіх нє бросаєт
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26.09.2022 19:48 Відповісти
МЕНТОВ ВАЛИТЕ , военкомов , и др , зачем бесполезно дохнуть , выбор у вас не большой , или на войне убьют, или в тюрьме забьют до смерти, так может лучше уйти достойно .
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26.09.2022 15:46 Відповісти
А треба було підпалити військомат разом із собою
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26.09.2022 15:47 Відповісти
Починається відлік 299 999
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26.09.2022 15:48 Відповісти
Дурні кацапи!
Палити треба:
Военкомати, Електро станції, розбирати ж/д покриття, руйнувати дороги, й Політичні поліцаїв ***** а потім йти на Москву звільнятися від диктатора вбивці - сина сатани *****путина!
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26.09.2022 15:49 Відповісти
#палити Поліцаїв
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26.09.2022 15:50 Відповісти
надо было самоподжигаться там где зевак побольше. сразу бы к нему все ринулись. поселфиться.
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26.09.2022 15:56 Відповісти
А насєлюкі-саплємєннікі как абична стаялі і сматрєлі...
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26.09.2022 16:01 Відповісти
платочкі в руках тєрєбят...
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26.09.2022 16:08 Відповісти
Как то он профессионально всё сделал, есть ощущение что не первій раз..
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26.09.2022 16:03 Відповісти
А піпл навіть не поворухнувся, побачивши самопала
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26.09.2022 16:12 Відповісти
а город падумал "Динамо" бежит..
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26.09.2022 16:18 Відповісти
Може краще палити військомат, а не себе? Самопожертви для режиму нічого не значать.
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26.09.2022 16:09 Відповісти
У спостерігачів - відморожені нерви.
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26.09.2022 16:39 Відповісти
Ти ба, живуче яке?
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26.09.2022 16:40 Відповісти
не смотря на усилия правительства СССР и рф (несколько военных училищ, выпускники которых все время гибнут), в Рязанской области осталось жить некоторое количество настоящих этнических русских (голубоглазых светловолосых крепких с правильными чертами лица и фигурой), а не орков (смесь русских с азиатами). Видимо настоящие русские бунтуют, понимая, что отправляют на войну с близким славянским этносом, где, к тому же, шансы выжить 0
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26.09.2022 16:46 Відповісти
Перепрошую, "настоящіх ентічєскіх" чиїх??

Вам таке поняття, як "мордва", відоме?
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26.09.2022 17:12 Відповісти
в Рязани русские еще живут, для примера возьмите фото ныне покойного Есенина, уроженец Рязани это настоящий русский
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26.09.2022 17:18 Відповісти
Справжніх руських(словян) ще І.Грозний в В.Новгороді вирізав.
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26.09.2022 19:22 Відповісти
Вот именно.
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26.09.2022 19:26 Відповісти
Русские там были, да вышли все. Исчезли как скифы, в монгольскую навалу.
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26.09.2022 22:14 Відповісти
А кто такие русские, стесняюсь спросить? По Рязани особенно интересно, само название пошло от народа Ерзя, славяне, а как же ))))
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26.09.2022 19:25 Відповісти
Это такой странный народ, которого никто никогда не видел. Возможно они уже в то время занимались колл-центрами по выманиванию денег из населения.Потом, награбив, закрылись в Кремле, а сейчас всё решают через пресс-секретарей. Виртуальная нация.
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26.09.2022 22:16 Відповісти
ну что ж, горелый, опыт имеется, значит - в танк.
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26.09.2022 16:49 Відповісти
В одной из недавних тем я доказывал, что поджоги военкоматов неэффективны и нужно драться с псами режима или мирно косить от армии.
Но чем самоподжигаться - лучше уже жечь военкоматы!
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26.09.2022 17:20 Відповісти
Каким нужно быть дебилом покалечить себя назло врагу. Лучше бы военкома сжег. Пользы больше было бы.
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26.09.2022 17:29 Відповісти
Не совсем правильно. Это обращает внимание и заставляет других занятся очень тяжелой работой - думать.
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26.09.2022 20:05 Відповісти
хйло и его банда лично убивают своих холопов..
какой-такой "народ победитель"?.. высосаный из пальца, телевизора или ещё откуда?
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26.09.2022 17:37 Відповісти
А вЯлічниє і духовниє стоят рядом і думают о ***** ясноліком
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26.09.2022 18:34 Відповісти
Нафіга себе??? Ну шо за дебіл? Вирішив померти в муках, то візьми ружбайку, запас патронів, зайди в военкомат і відправся в Валгалу по кістках переможених воєнкомів. Нахєра себе палити?
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26.09.2022 18:47 Відповісти
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26.09.2022 19:15 Відповісти
Ну что тут сказать... Как уже давно было сказано: какая страна, такой и теракт. Немного перефразировав можно сказать: какая страна, такой и протест...
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26.09.2022 19:35 Відповісти
Хорошо. Но мало.
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26.09.2022 19:59 Відповісти
Реакцию окружающих заметили? Им пофиг. По моему руцкий мир лешили души, остались только скрепы.
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26.09.2022 20:18 Відповісти
один куй інвалід і тюрма
то краще воєнкома, або мента ..обнув
слабі люди, млять
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26.09.2022 20:22 Відповісти
А у нас в Рязани... мобики с бензинами!
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26.09.2022 23:18 Відповісти
ну прямо Прометей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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27.09.2022 13:46 Відповісти
 
 