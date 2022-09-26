Українські воїни захопили чотири ворожі РЛС для контрбатарейної боротьби. ВIДЕО
Бійці ЗСУ захопили одразу 4 РЛС для контрбатарейної боротьби під час контрнаступальних дій на одному з напрямків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео своїх трофеїв українські воїни опублікували у соцмережах.
Топ коментарі
+40 Валентин Коваль
показати весь коментар26.09.2022 16:52
+39 Артм Воронцов
показати весь коментар26.09.2022 16:54
+26 Алекс Ростиков
показати весь коментар26.09.2022 16:53
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слухайте Леоніда Ціхановського, і питань не буде.
і не прозявлювати ракети чи безпілотники.
Лапті вони перевзувать на більш пристойне взуття, як тільки заходять на нашу територію - або грабують, або мародерять.
і можливо аж до Жеребця...
Вони винахідливі,креативні,безстрашні!
Молимось за вас,допомагаєм армії,наближуєм нашу перемогу.
все в господарстві згодиться як у справного господаря