Українські воїни захопили чотири ворожі РЛС для контрбатарейної боротьби. ВIДЕО

Бійці ЗСУ захопили одразу 4 РЛС для контрбатарейної боротьби під час контрнаступальних дій на одному з напрямків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео своїх трофеїв українські воїни опублікували у соцмережах.

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