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Українські воїни захопили чотири ворожі РЛС для контрбатарейної боротьби. ВIДЕО

Бійці ЗСУ захопили одразу 4 РЛС для контрбатарейної боротьби під час контрнаступальних дій на одному з напрямків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео своїх трофеїв українські воїни опублікували у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Понад десять одиниць бойової техніки затрофеїли бійці батальйону "Карпатська Січ" під час "планового перегрупування" армії РФ на Харківщині. ВIДЕО

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трофеї (185)


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Топ коментарі
+40
Нігуя собі -- оце улов.
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26.09.2022 16:52
+39
іноді виникає таке відчуття що кацапи білше лендлізять а ніж німечина і франція разом узяті......
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26.09.2022 16:54
+26
Forza, ЗСУ!
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26.09.2022 16:53
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Нігуя собі -- оце улов.
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26.09.2022 16:52 Відповісти
А німці, скотиняки, не дають нам техніку, бо типу, ніхто не дає. Дівітья, щоб вам повилазило! Нам навіть русофашисти допомогають, а ви сците. Беріть приклад!
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26.09.2022 18:17 Відповісти
Forza, ЗСУ!
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26.09.2022 16:53 Відповісти
ВПК ********* теперь работает на две стороны, а работягам-холопам платят меньше. Планы ***** становятся все более понятными.
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26.09.2022 16:54 Відповісти
Його плани виглядають дуже цікавими, таке враження, що він землі кацапії продав-подарував китаю, а зараз хоче їх звільнити від організмів, які населяють ці площі
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26.09.2022 17:25 Відповісти
Дємілітарізация і дєнацифікація кацапав ідьот па плану...
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26.09.2022 16:54 Відповісти
іноді виникає таке відчуття що кацапи білше лендлізять а ніж німечина і франція разом узяті......
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26.09.2022 16:54 Відповісти
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26.09.2022 16:56 Відповісти
ну так по факту оно так и есть)
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26.09.2022 16:56 Відповісти
Не будь той помощи, не было бы и этого РашаЛендлиза
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26.09.2022 21:43 Відповісти
А где наши кольчуги епть ?
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26.09.2022 16:56 Відповісти
... працюють "Кольчуги".
Слухайте Леоніда Ціхановського, і питань не буде.
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26.09.2022 17:27 Відповісти
тоді ми б мали знати коли кацап перднув...
і не прозявлювати ракети чи безпілотники.
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26.09.2022 22:14 Відповісти
Дякую, ЗСУ! Гарна робота!
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26.09.2022 16:57 Відповісти
Славні ЗСУ лендлізять собі самостійно!
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26.09.2022 16:57 Відповісти
Кацапи не можуть не мавпувати у викривленний спосіб. Як Захід передає техніку Україні, так ось кацапи теж
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26.09.2022 16:58 Відповісти
Опт це завжди круто!
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26.09.2022 16:59 Відповісти
так виглядає наші файно посувають московитів якщо такі рибки ловляться
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26.09.2022 17:00 Відповісти
Ну з почином- перша партія часково мобілізованих доїхали в пункт призначення станціїї 200- чекаєм офф підтвердження
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26.09.2022 17:01 Відповісти
тупое кацапье даже РЛС не способно продать. А ведь хватило бы денег построить домик где-нибудь в усть-зажопинске после обмена, и еще бы на драндулет хватило бы.
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26.09.2022 17:02 Відповісти
Та мабуть тікали так, що наші десь поблизу і їх лапті познаходять.
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26.09.2022 18:14 Відповісти
привіт, Юра.
Лапті вони перевзувать на більш пристойне взуття, як тільки заходять на нашу територію - або грабують, або мародерять.
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26.09.2022 19:44 Відповісти
Красунчики, бережи вас Господь
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26.09.2022 17:07 Відповісти
Цікаво, де це? Сьогодні москалі почали плакати, що наші хлопці вийшли на кордон Луганщини в районі Миролюбівки і Чернещини. Це 25 кілометрів від Сватового.
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26.09.2022 17:18 Відповісти
Дружелюбівка, а не Миролюбівка.
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26.09.2022 17:23 Відповісти
Вибачаюсь, допустив помилку.
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26.09.2022 20:08 Відповісти
тоді намічається жест доброї волі з Борової...
і можливо аж до Жеребця...
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26.09.2022 22:27 Відповісти
Не, ну это ни в какие ворота не лезет. Какой-то неправильный ленд-лиз получается 😃 Про запчасти забыли......
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26.09.2022 17:18 Відповісти
Куме? А Ви чули - при «Укроборомпромі» відкривають новий філіал і наймають спеціалістів-ремонтників Називається «УкрВоєншрот» Будуть розбирать підбиту трофейну російську військову техніку для створення ремкомплектів для техніки ЗСУ та поповнення їх новими бойовими одиницями...
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26.09.2022 17:39 Відповісти
Більше схоже на АЗК - артиллерійський звукометричний комплекс... Теж може застосовуватись для контрбатарейної боротьби, хороший ще тим, що він нічого не випромінює і його засікти засобами радіолокаційної розвідки практично не можливо... Один недолік, що він не такий точний, як той же "Зоопарк", але на господарстві все згодиться
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26.09.2022 17:20 Відповісти
Сподiваюсь кацапи добре кивають п"ятами, раз кидають технiку i не встигають ii вiдвести.
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26.09.2022 17:45 Відповісти
Наші хлопці просто геніальні!
Вони винахідливі,креативні,безстрашні!
Молимось за вас,допомагаєм армії,наближуєм нашу перемогу.
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26.09.2022 19:20 Відповісти
справжні українські воїни
все в господарстві згодиться як у справного господаря
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26.09.2022 19:35 Відповісти
Глянув на кадрах на ті апаратні На базі зіл-131 чи урал-375 і ніби пренісся на 32 роки назад. Може цей мотлох з кацапського мобресурсу?
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26.09.2022 19:54 Відповісти
Більш схоже на РЕБИ,або машини звязку.Контрбатарейні радари мають інший вигляд.
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26.09.2022 22:34 Відповісти
 
 