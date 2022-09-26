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ВИБОРИ В ІТАЛІЇ І ПУТІН. Чи отримає Росія нового союзника в Римі? | Без цензури на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

В Італії - третій економіці ЄС - щойно відбулися вибори. Їх виграла ультраправа партія "Брати Італії" Джорджії Мелоні, а також "Ліга" Маттео Сальвіні та "Forza Italia" Сильвіо Берлусконі. Джорджія Мелоні ще нещодавно симпатизувала Росії та Путіну. Але в останні місяці стала великим прихильником України.

То, чи отримає Путін союзника у вигляді Італії? Все, що треба знати українцям про вибори в Італії – в інтервʼю міжнарордної оглядачки та голови "Ліги антитрасту" Агії Загребельської Богдану Буткевичу в "Без цензури" на Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Берлусконі Сільвіо (34) вибори (6689) Італія (1573) путін володимир (23811) Загребельська Агія (118) Сальвіні Маттео (9) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+3
На содержание Сильвио Берлускони и его фуфлометов путлер потратил 20 ярдов долларов...должок однако...
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26.09.2022 20:39
+2
Макаронники, как колбасники и лягушатники всегда ************ обслугой сруцькимира в ЕС были. Наши друзья и союзники Польша, страны Балтии, Британия и США.
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26.09.2022 20:46
+2
ультраправа прокладка буде любити того, кого зараз вигідно
будь які ультра дуже принципово міняють вектор своєї політики, куди вітер дме
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26.09.2022 20:46
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Фашисты Италии Бенито Муссолини пришли к власти в 1922 году...,теперь Джорджа Мелони повторит подвиг Дуче...кстати с ней в Коалиции будет большой друг путлера Сильвио Берлускони...хотя...будущая премьерша Италии Джорджа Мелони..говорит что любит Украину... всем сердцем
♥️...
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26.09.2022 20:36 Відповісти
Ага, прям любит. Я понимаю, когда люди говорят про поддержку Украины, ибо это естественно, но с чего вдруг она так вдруг полюбила Украину? На вранье похоже.
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26.09.2022 20:47 Відповісти
Ты наверное в Ютьюбе не бываете..а там много чего интересного..про быдло из ЕС...в том числе и из Италии...
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26.09.2022 20:53 Відповісти
На деле она такого никогда не сказала. Урсула их предупредила. Ну а Сальвини... свои же партийцы мрiють скинути. О 85-летнем Берлуске никто не говорит.
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26.09.2022 22:50 Відповісти
дурочка, тупая популисткая курица умеющая только лозунги вопить на площадях. Погодите, она еще не села в кресло премьер министра, как сядет и поймет что придется браться и делать то за что еще вчера критиковала своих оппонентов, что надо что то делать реально, быстро сдуется.
А даже если и попытается взять с места барьер, то в один прекрасный день, в ее кабинет зайдут серьезные люди, которые обычно не бегают по площадям. Они ей беспристрастно но четко втолкуют что она на площадях могла орать все что угодно. Но отцы основатели современной Италии не для того строили эту страну, чтобы пришла какая то курица с улицы и все вот так просто расклевала.
Не спешите делать выводы, популисты как правило очень быстро сникают. Как только увязают в дебрях реалполитики и экономики.
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26.09.2022 21:01 Відповісти
а як же довбо-****** орбан?
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26.09.2022 21:37 Відповісти
кончатся у кремля нефтедоллары, кончится и довбо-****** орбан
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26.09.2022 21:48 Відповісти
Не получит. Берлускони можно назвать кем угодно. Но дураком он никогда не был.
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26.09.2022 20:36 Відповісти
Та да, неск дней назад заявил, что ***** хотело сменить киевское правительство на "порядочное" - мертветчука с овощем... Берлуске 29/09 стукнет 86! Воно фсегда было про*****вцем, как и сальвини.
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26.09.2022 23:14 Відповісти
На содержание Сильвио Берлускони и его фуфлометов путлер потратил 20 ярдов долларов...должок однако...
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26.09.2022 20:39 Відповісти
Берлуска разбогател далеко перед ******.
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26.09.2022 23:16 Відповісти
Макаронники, как колбасники и лягушатники всегда ************ обслугой сруцькимира в ЕС были. Наши друзья и союзники Польша, страны Балтии, Британия и США.
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26.09.2022 20:46 Відповісти
ультраправа прокладка буде любити того, кого зараз вигідно
будь які ультра дуже принципово міняють вектор своєї політики, куди вітер дме
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26.09.2022 20:46 Відповісти
Подавляюча більшість простих італяшок поливає лайном Україну-тут вони показали своє фашистьське нутро: в ютюб і фб - тільки ненависні комменти. 2-3 комменти за 7 місяців зустрів позитивно-нейтральні і то то були італійці мабуть з Сша чи Німеччини
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26.09.2022 20:56 Відповісти
Салуппо Пруттіні привітно маше рукою з Італії пітунові.
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26.09.2022 20:56 Відповісти
Фишка в том что Украина в Тренде...хоть а Британии хоть в США.. поэтому Джорджа Мелони полюбит Украину до мозгов и костей... Лиз Трасс научит...🤣
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26.09.2022 20:56 Відповісти
Когда то в Сссре дохлом любили итальянского террориста Пальмиро Тольятти.. даже в его честь назвали город на РабZee...🤣
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26.09.2022 21:03 Відповісти
 
 