ВИБОРИ В ІТАЛІЇ І ПУТІН. Чи отримає Росія нового союзника в Римі? | Без цензури на Цензор.НЕТ. ВIДЕО
В Італії - третій економіці ЄС - щойно відбулися вибори. Їх виграла ультраправа партія "Брати Італії" Джорджії Мелоні, а також "Ліга" Маттео Сальвіні та "Forza Italia" Сильвіо Берлусконі. Джорджія Мелоні ще нещодавно симпатизувала Росії та Путіну. Але в останні місяці стала великим прихильником України.
То, чи отримає Путін союзника у вигляді Італії? Все, що треба знати українцям про вибори в Італії – в інтервʼю міжнарордної оглядачки та голови "Ліги антитрасту" Агії Загребельської Богдану Буткевичу в "Без цензури" на Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+3 Senator #518037
показати весь коментар26.09.2022 20:39
+2 Сергей Шкуропат #515741
показати весь коментар26.09.2022 20:46
+2 Олександр Васильєв #516348
показати весь коментар26.09.2022 20:46
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
♥️...
А даже если и попытается взять с места барьер, то в один прекрасный день, в ее кабинет зайдут серьезные люди, которые обычно не бегают по площадям. Они ей беспристрастно но четко втолкуют что она на площадях могла орать все что угодно. Но отцы основатели современной Италии не для того строили эту страну, чтобы пришла какая то курица с улицы и все вот так просто расклевала.
Не спешите делать выводы, популисты как правило очень быстро сникают. Как только увязают в дебрях реалполитики и экономики.
будь які ультра дуже принципово міняють вектор своєї політики, куди вітер дме