ВИБОРИ В ІТАЛІЇ І ПУТІН. Чи отримає Росія нового союзника в Римі? | Без цензури на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

В Італії - третій економіці ЄС - щойно відбулися вибори. Їх виграла ультраправа партія "Брати Італії" Джорджії Мелоні, а також "Ліга" Маттео Сальвіні та "Forza Italia" Сильвіо Берлусконі. Джорджія Мелоні ще нещодавно симпатизувала Росії та Путіну. Але в останні місяці стала великим прихильником України.

То, чи отримає Путін союзника у вигляді Італії? Все, що треба знати українцям про вибори в Італії – в інтервʼю міжнарордної оглядачки та голови "Ліги антитрасту" Агії Загребельської Богдану Буткевичу в "Без цензури" на Цензор.НЕТ.

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