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Наступ ЗСУ на Луганщину / Чи вдасться ядерний шантаж Росії? День 215 БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

215-й день Народної війни України. Сьогодні в "Без цензури наживо" на Цензор.НЕТ Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич проаналізують останні новини і зорієнтують вас у хвилях інформації.

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Автор: 

цензура (363) Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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26.09.2022 21:37 Відповісти
ядерний шантаж вже вдається: шольц всрався остаточно, орбан прямо зацвів буйним цвітом, відкрито погрожує всій Європі, а у відповідь ніхто стурбованих навіть не кавкнув. єрдоган розповідає про "треба домовлятися, але на нових умовах *****".
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26.09.2022 21:53 Відповісти
Та вони всю дорогу так себе поводять. Не переймайся.
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26.09.2022 22:35 Відповісти
 
 