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Новини Відео Мобілізація в РФ
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"Мужики сами о себе позаботьтесь": в армії РФ інструктують мобілізованих щодо забезпечення необхідними речами. ВIДЕО

У мережі опублікували відео, як мобілізованих росіян інструктують щодо самостійного забезпечення себе всім необхідним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни, яких ще не мобілізували, вже дзвонять в Україну та запитують, як здатися, - ГУР

Автор: 

армія рф (17359) росія (65146) мобілізація (3054)


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Топ коментарі
+61
Сразу кульки. остальное херня...
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26.09.2022 20:40
+45
На кацапії критичні дні."Втарая армия" йде "захватывать хахлов" з жіночими тампонами і прокладками.Скиньте хто-небудь це відео переляканому Шольцу,може дійде ,кого він боїться
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26.09.2022 20:42
+33
И даже сейчас это тупое стадо не понимает, шо оно - просто одноразовое мясо.
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26.09.2022 20:42
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Позорище... 😲
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26.09.2022 21:41 Відповісти
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09.01.2023 21:20 Відповісти
Принцип орды...
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26.09.2022 21:43 Відповісти
Ні, ну дійсно, хай не розраховують на українську допомогу. Від нас кулі, бомби та 1х2, та глибина 1,5грунту та й того може не бути, самі, самі.
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26.09.2022 21:44 Відповісти
ну, орда ж ордою.. якщо ще у кого сумніви
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26.09.2022 21:48 Відповісти
Послушал. Те москали не заподозрили, в качестве кого их отправляют на войну?
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26.09.2022 21:50 Відповісти
Скільки ж років цій "мадам" що вона ще з чеченської війни цей досвід винесла?
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26.09.2022 21:52 Відповісти
Рузьке мобидло їде воювати тампонами і прокладками.
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26.09.2022 21:52 Відповісти
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Тампоны с доставкой и установкой. Без ограничений. Берите сколько влезет.
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27.09.2022 09:59 Відповісти
І мертві будуть ховати своїх мерців...
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26.09.2022 22:03 Відповісти
Схоже Суцільна патологія Наскільки потрібно бути кацапом,аби до кумпола прийшла дурь мільйонної армії ? Падіж,буде невимовний. Аби,прокричати мільйонна могилізація.
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26.09.2022 22:27 Відповісти
Чесно, не розумію що вони планують робити, з армією в 1,2 мільйона козломордих.
От просто не розумію НАВІЩО?
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26.09.2022 22:30 Відповісти
Скрєпи(с), діди ваєвалі,рецепьі пабед. Всьо по прописьям. Вони здатні,лише тупо повторювати в різних варіантах минуле. Це,як заїзжена платівка. Діди вгробили лише на Букринському плацдармі 400тис особового складу,бажають перевершити досягнення. 1,2 млн вони нездатні потягнути. Наразі нездатні й 100т. полноцінних кацапів потягти. Весною сморід стоятиме неймовірний
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26.09.2022 22:38 Відповісти
Точно, живут с повернутыми назад головами. Надо их орлу на гербе головы назад развернуть.
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27.09.2022 07:50 Відповісти
***, дайте им семок по карманам и все ок!
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26.09.2022 22:10 Відповісти
Ви чули:- все своє ... Насіння здобуватимуть в бою
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26.09.2022 22:28 Відповісти
Довелось переглядати двічі, бо перший раз не повірив своїм очам і вухам
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26.09.2022 22:12 Відповісти
Я,зразу очманів
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26.09.2022 22:29 Відповісти
Здихайте придурки,як знаєте !!! Й вони здохнуть. Інструктаж безцінний
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26.09.2022 22:17 Відповісти
Бевзі надумали мільйонну толпу нагнати. 9 з десяти здохнуть сходу. Болячки,їжа,холод,алкоголь,з'ясування стосунків. В лищившихся різний розклад
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26.09.2022 22:22 Відповісти
"Мальчишки" пришли бабла поднять, а она им про Лопирамид от срачки.
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26.09.2022 22:22 Відповісти
Кожен повинен сплести собі дві пари лаптєй.
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26.09.2022 22:38 Відповісти
Не позаздриш долі расєйской баби...а ні тобі ні мужика ні тампона з такою мобілізацією
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26.09.2022 22:55 Відповісти
Взвод прокладочников)
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26.09.2022 22:58 Відповісти
Шмара забыла им про пакеты сказать ! А больше им ничего и не понадобится ... ! )))
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26.09.2022 23:27 Відповісти
Кацапський "сратнік", бронежилет типу, якого цим обсосам точно не дістанеться, пробивається 5,45х39 з чорненьким кінчиком кулі і звичаною червоною полоскою навкруг кулі-гільзи. 5,45 - жіночий тампон. Діаметр. Вибачте, але ця лярва занадто переоцінює свою дірку.
Цікаво як ці недомужики будуть запихати собі жіночі нампони у вхідний отвір рани 5,45?
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26.09.2022 23:28 Відповісти
Тампоны разные бывают.

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27.09.2022 10:03 Відповісти
Їй-Богу, я б з задоволенням подивився, як сраний кацап, обсикаючи собі гомілки від болю, буде запихати це собі у раньовий канал.
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27.09.2022 13:12 Відповісти
Опущенный народ рабов.
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26.09.2022 23:32 Відповісти
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