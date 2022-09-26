"Мужики сами о себе позаботьтесь": в армії РФ інструктують мобілізованих щодо забезпечення необхідними речами. ВIДЕО

У мережі опублікували відео, як мобілізованих росіян інструктують щодо самостійного забезпечення себе всім необхідним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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