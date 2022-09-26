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"Мужики сами о себе позаботьтесь": в армії РФ інструктують мобілізованих щодо забезпечення необхідними речами. ВIДЕО
У мережі опублікували відео, як мобілізованих росіян інструктують щодо самостійного забезпечення себе всім необхідним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+61 Дмитро Піталов
показати весь коментар26.09.2022 20:40
+45 Olga Mansika
показати весь коментар26.09.2022 20:42
+33 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар26.09.2022 20:42
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Тампоны с доставкой и установкой. Без ограничений. Берите сколько влезет.
От просто не розумію НАВІЩО?
Цікаво як ці недомужики будуть запихати собі жіночі нампони у вхідний отвір рани 5,45?