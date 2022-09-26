Вдале полювання на російських "Тигрів": бійці ССО знищили екіпажі трьох танків та одну БМП. ВIДЕО
Воїни ССО України влаштували засідку на противника у лісовому масиві на Донеччині і знищили БМП і три танки "Тигр".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на фейсбук-сторінці Командування Сил спеціальних операцій.
"Воїни ССО України влаштували засідку на противника у лісовому масиві на Донеччині. Під час операції бойова група ССО спалила одну бойову машину росіян і повністю знищила екіпажі трьох "Тигрів". Після проведення засідки оператори ССО України без втрат приступили до виконання інших завдань", - ідеться в повідомленні.
Топ коментарі
+35 Александр Чуднивец #474549
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+15 Вася Шевченко #371210
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Вас золль ес бедойтен?
молодці- хлопці......