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Вдале полювання на російських "Тигрів": бійці ССО знищили екіпажі трьох танків та одну БМП. ВIДЕО

Воїни ССО України влаштували засідку на противника у лісовому масиві на Донеччині і знищили БМП і три танки "Тигр".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на фейсбук-сторінці Командування Сил спеціальних операцій.

"Воїни ССО України влаштували засідку на противника у лісовому масиві на Донеччині. Під час операції бойова група ССО спалила одну бойову машину росіян і повністю знищила екіпажі трьох "Тигрів". Після проведення засідки оператори ССО України без втрат приступили до виконання інших завдань", - ідеться в повідомленні.

Також читайте: ЗСУ захопили новітню російську станцію радіоелектронної боротьби "Борисоглебськ-2"

Автор: 

танк (2067) знищення (7227) техніка (1826) ССО (519)


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Топ коментарі
+35
Тихо прийшли-побешкетували-тихо пішли...Респект...
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26.09.2022 20:57
+25
оце "без втрат" - найголовніше за все!
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26.09.2022 20:56
+15
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26.09.2022 21:25
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Млин, как же я хочу Малюк...
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26.09.2022 20:56 Відповісти
А я вот Вулкан хочу, что-то общее- оба "хотим"). Кроме спецов ни у кого не видел.
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26.09.2022 21:14 Відповісти
Наверное для этого нужно вернуться из Штатов в Украину и вступить в ВСУ?
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27.09.2022 01:08 Відповісти
оце "без втрат" - найголовніше за все!
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26.09.2022 20:56 Відповісти
Тихо прийшли-побешкетували-тихо пішли...Респект...
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26.09.2022 20:57 Відповісти
Разогрели тушенку
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26.09.2022 20:59 Відповісти
Російські танки "Тигр"?
Вас золль ес бедойтен?
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26.09.2022 20:59 Відповісти
Це танк Т-95
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26.09.2022 21:47 Відповісти
результативне сафарі на кацапів....

молодці- хлопці......
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26.09.2022 21:00 Відповісти
Блин.....танки жалко.
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26.09.2022 21:01 Відповісти
"Шайтан труба" в умілих руках навела вагомі аргументи для продовження могилізації орків .
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26.09.2022 21:03 Відповісти
Полювання на худобу... так наче і не можна, но нужно..
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26.09.2022 21:04 Відповісти
Ох, красені-лицарі, давіть чмонь
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26.09.2022 21:14 Відповісти
Три танки Тигр?
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26.09.2022 21:17 Відповісти
Т-95
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26.09.2022 22:18 Відповісти
то ще від німців в рашці Тигри залишились?
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26.09.2022 21:18 Відповісти
Іншого варіанту немає.
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26.09.2022 21:23 Відповісти
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26.09.2022 21:25 Відповісти
Карабаса в студію !!!
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26.09.2022 21:37 Відповісти
Лиманские леса
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26.09.2022 21:48 Відповісти
Тигр-це броньваний автомобіль орків,а не танк. Автор цієї статті зовсім безграмотний в технічних питаннях.
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26.09.2022 22:24 Відповісти
Жалко трубы бросили. Если два таких сварить, то класный столбик для забора получица, в стиле милитари. (сожаление)
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27.09.2022 07:55 Відповісти
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27.09.2022 08:13 Відповісти
А "Трудовые резервы бегут? - Все бегут. Физкультпривет, дядя!" (с) 👍
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07.10.2022 20:46 Відповісти
 
 