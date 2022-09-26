Відмовників башкирського батальйону ЗС РФ імені Шаймуратова покарали обмеженням допуску в туалет. ВIДЕО

Росіян з башкирського батальйону ЗС РФ імені Шаймуратова, які відмовляються йти воювати в Україну, покарали обмеженням допуску в туалет там погрожують залишити без їжі та води.

Про це на відео розповів один з відмовників, передає Цензор.НЕТ.

"Після вчорашнього відео нас попередили, що умови будуть ще гірші. Від сьогодні вже скоротили походи до туалету. Обіцяли не давати ні води, ні їжі", - скаржиться на відео один з відмовників.

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