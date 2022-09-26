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Відмовників башкирського батальйону ЗС РФ імені Шаймуратова покарали обмеженням допуску в туалет. ВIДЕО
Росіян з башкирського батальйону ЗС РФ імені Шаймуратова, які відмовляються йти воювати в Україну, покарали обмеженням допуску в туалет там погрожують залишити без їжі та води.
Про це на відео розповів один з відмовників, передає Цензор.НЕТ.
"Після вчорашнього відео нас попередили, що умови будуть ще гірші. Від сьогодні вже скоротили походи до туалету. Обіцяли не давати ні води, ні їжі", - скаржиться на відео один з відмовників.
Топ коментарі
+44 Валентин Коваль
показати весь коментар26.09.2022 21:56
+33 Алекс Скела
показати весь коментар26.09.2022 21:57
+29 Сергей Поляков #508436
показати весь коментар26.09.2022 22:05
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Ф_ашизм
Всюдихід, мабуть зняли зі зберігання, проїде там, де інші застрягнуть. Ще називають "лаптежником" через великі шини.
Но пока что под себя.
не, ехать тупо. а вот палить все местные военкоматы - прекрасная идея.
у них все базы бумажные, х найдешь потом концы.
учит он ученых.
бесите вы меня - и ольгинцы и дебилы, кто хает европу.
В европе все хорошо. не нам их учить. не они выбирали клоуна президентом и не они тянули как только можно чтобы не вступать в НАТО.
поделись, как называюцца?
@ostenbaken1004
·
https://twitter.com/ostenbaken1004/status/1574429684712067072 3 ч
Дагестанцы атакуют инсту Хабиба.
Умоляют высказаться, встать на защиту народа.
Но молчит герой.
Это же не концерт Крида.
По ***** не отвлекается воин.
"Папах много, а мужчин мало"
ви не хочете дохнути за царя *******
не зробили переворот дома то сріть в штани
тепліше спати.....
- Ладно! Мы согласны! Но дайте еду!
А им в ответ:
- Ну, наконец-то, вы сделали правильный выбор! Сейчас к вам придёт военком!
Открывается дверь к ним в камеру и туда входит военком.
- Е Д А ! ! ! (Голодные, как звери, призывники набрасываются на военкома, разрывают его на части и тут же съедают.)
Через мгновение к самому смышлёному из них приходит озарение:
- Ребята! Там же ещё много Е Д Ы ! ! ! ...
( Военкомат ещё стоит, но сотрудников там больше нет... Оказалось, что они - это добрая Е Д А ! )