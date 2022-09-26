УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10478 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна Мобілізація в РФ
23 392 70

Відмовників башкирського батальйону ЗС РФ імені Шаймуратова покарали обмеженням допуску в туалет. ВIДЕО

Росіян з башкирського батальйону ЗС РФ імені Шаймуратова, які відмовляються йти воювати в Україну, покарали обмеженням допуску в туалет там погрожують залишити без їжі та води.

Про це на відео розповів один з відмовників, передає Цензор.НЕТ.

"Після вчорашнього відео нас попередили, що умови будуть ще гірші. Від сьогодні вже скоротили походи до туалету. Обіцяли не давати ні води, ні їжі", - скаржиться на відео один з відмовників.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Мужики сами о себе позаботьтесь": в армії РФ інструктують мобілізованих щодо забезпечення необхідними речами. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) росія (65146) мобілізація (3054)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+44
Насрати -- під дверима.
показати весь коментар
26.09.2022 21:56
+33
Больной уже ходит.
Но пока что под себя.
показати весь коментар
26.09.2022 21:57
+29
Тот случай, когда "призывник" знает хотя бы математику
показати весь коментар
26.09.2022 22:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Насрати -- під дверима.
показати весь коментар
26.09.2022 21:56 Відповісти
Лучше сидеть в говне - чем лежать в могиле бгг))
показати весь коментар
26.09.2022 22:16 Відповісти
ДИды срали, можем повторить
показати весь коментар
26.09.2022 22:31 Відповісти
Справжні башкири-нащадки Салавата Юлаєва котрий херачив русню. А це -шайтани обісрані над якими кацапи знущаються як хочуть.
показати весь коментар
26.09.2022 22:57 Відповісти
бей своих чтоб чужие боялись...
показати весь коментар
26.09.2022 21:57 Відповісти
Р_ уский

Ф_ашизм
показати весь коментар
26.09.2022 22:13 Відповісти
показати весь коментар
26.09.2022 22:13 Відповісти
Masini ZB
показати весь коментар
26.09.2022 22:31 Відповісти
звідки фото ?
показати весь коментар
26.09.2022 22:32 Відповісти
там комменти агонь https://mobile.twitter.com/sternenko/status/1574424738759602176
показати весь коментар
26.09.2022 23:04 Відповісти
оружіє возмєздія
показати весь коментар
26.09.2022 23:36 Відповісти
***** от ми сміємось про тачанки-растачанки, а вони скоро реально їх розконсервують
показати весь коментар
27.09.2022 00:49 Відповісти
КрАЗ-255В і КрАЗ-255В1 6х6 вседорожній сідельний тягач для буксування напівпричепів повною масою 18/26 тон, навантаження на ССУ 8 тон, місць: 3, споряджена маса 10,36 тон, максимальна швидкість 62 км/год. Двигун: ЯМЗ-238 240 кс КрАЗ г. Кременчук, 1967-79/-89 рік випуску.
Всюдихід, мабуть зняли зі зберігання, проїде там, де інші застрягнуть. Ще називають "лаптежником" через великі шини.
показати весь коментар
27.09.2022 07:55 Відповісти
іржа та короста....
показати весь коментар
26.09.2022 22:23 Відповісти
Больной уже ходит.
Но пока что под себя.
показати весь коментар
26.09.2022 21:57 Відповісти
Приедут в Украину они и уср...ться не успеют. Вспышка и все - к Кобзону.
показати весь коментар
26.09.2022 22:04 Відповісти
вообще-то смысл видео в том что они отказываются ехать воевать в Украину.
показати весь коментар
26.09.2022 22:56 Відповісти
Зате живі принаймі
показати весь коментар
26.09.2022 21:57 Відповісти
... и возможно, что это не на долго
показати весь коментар
27.09.2022 09:16 Відповісти
Им нужно немедленно получить оружие, поехать на фронт, а там истреблять поголовно всю русню без разбора.
показати весь коментар
26.09.2022 21:59 Відповісти
в мене такі ж думки про Дагестанців, ну зловили його, ну затикали в бобік , так ви ж коли йому автомат ржавий дасте то він кацапів перших і положить
показати весь коментар
26.09.2022 22:04 Відповісти
і з відрізаними головами ваньок здаватися в полон щоб ми повірили що це справжні башкіри.
показати весь коментар
26.09.2022 22:31 Відповісти
наши могут их покрошить еще до того как они на передовую попадут.
не, ехать тупо. а вот палить все местные военкоматы - прекрасная идея.
у них все базы бумажные, х найдешь потом концы.
показати весь коментар
26.09.2022 22:55 Відповісти
бидло. просто бидло.
показати весь коментар
26.09.2022 22:00 Відповісти
В Дагестане приостановили моГилизацию, но народ пока не успокаивается.
показати весь коментар
26.09.2022 22:01 Відповісти
На вигляд чоловіки-насправді стадо серливих баранів...
показати весь коментар
26.09.2022 22:02 Відповісти
Нас рать!
показати весь коментар
26.09.2022 22:03 Відповісти
Оселя зла,тюрма народів -це все є росія..
показати весь коментар
26.09.2022 22:03 Відповісти
Настоящий башкир никогда не тратит больше пол минуты на поиска где отлить.
показати весь коментар
26.09.2022 22:04 Відповісти
сивуха вообще ни секунды не тратит ))
показати весь коментар
26.09.2022 22:15 Відповісти
Сивуху надо уметь делать. Бражка - это все на что способен русский любой национальности.
показати весь коментар
26.09.2022 22:22 Відповісти
Сівуха чи Сівоха?
показати весь коментар
26.09.2022 22:41 Відповісти
то я сівоху мокроштаннього сівухой кличу )) нічого страшного.
показати весь коментар
26.09.2022 22:47 Відповісти
https://twitter.com/sternenko/status/1574472390935019520?s=20&t=eVSzbJaUcwMGoqmM1TK_Zg
показати весь коментар
26.09.2022 22:04 Відповісти
Звісно треба сцяти на стінку та какати в куток. Менти самі попросять ходити до туалету. А ви ще й чинить опір, кажить, що вам так зручніше бо боїтеся пропустити команду на шикування.
показати весь коментар
26.09.2022 22:05 Відповісти
Вже будуть нагороджувати походом в туалет "за хорошу службу"
показати весь коментар
26.09.2022 22:05 Відповісти
показати весь коментар
26.09.2022 22:18 Відповісти
Сагласно уставу 1 очко на 14 чєловєк, а для свинособак фактично на 100.
показати весь коментар
27.09.2022 00:47 Відповісти
Тот случай, когда "призывник" знает хотя бы математику
показати весь коментар
26.09.2022 22:05 Відповісти
Однозначно. А чтобы не посадили в тюрьму, то надо валить сразу ещё ментов, прокуроров и судей. И тогда некому будет садить в тюрьму! А если валить сначала ментов и прокуроров, то военкомы, вероятно, сами исчезнут - без вести.
показати весь коментар
27.09.2022 02:50 Відповісти
... т.е. и без повестки.
показати весь коментар
27.09.2022 02:51 Відповісти
,,Гордиє русскіє''... Замість того, щоб зламати замок на оружейці і з зброєю в руках поставити свої вимоги, цілий натовп військових (не просто цивільних, а військових людей, що мають таки військову виучку), сидить під стіною, сцить в штани і мичить ,,нас не пускають в туалет". І Європа хоче санкціями це бидло довести до бунту проти *****?
показати весь коментар
26.09.2022 22:07 Відповісти
рабам зручненько в кайданах.
показати весь коментар
26.09.2022 22:15 Відповісти
тебе и тут европа в штаны насрала?
учит он ученых.
бесите вы меня - и ольгинцы и дебилы, кто хает европу.
В европе все хорошо. не нам их учить. не они выбирали клоуна президентом и не они тянули как только можно чтобы не вступать в НАТО.
показати весь коментар
26.09.2022 22:54 Відповісти
а це був найславяніший батальон зі всіх імперокацапськіх славяномонголів...
показати весь коментар
26.09.2022 22:09 Відповісти
Тебе це дратує? Мені це до вподоби, чим меньше їх прийде до нас, тим краще.
показати весь коментар
26.09.2022 22:17 Відповісти
"Вами весь призывной пункт провонялся".
показати весь коментар
26.09.2022 22:10 Відповісти
ці пітєкантропи вчать весь світ як жити
показати весь коментар
26.09.2022 22:18 Відповісти
Їжте один одного... і напувайте чим можете...
показати весь коментар
26.09.2022 22:22 Відповісти
русьня як вона є
показати весь коментар
26.09.2022 22:28 Відповісти
Істінний патреотізм! Как же неублажонной кацапнє подихать можно? Цитата: "ми прівикшиє" особливо пройняла
показати весь коментар
26.09.2022 23:05 Відповісти
***** мой треугольный ***...
показати весь коментар
27.09.2022 01:03 Відповісти
Есть мнение что нехилая часть *********** разбежится и будет пользоваться моментом для получения статуса беженца в Европах, а у Залужного требовать транзитный транспорт до кпп на западе. Возможно даже их где-то коллективно разместят около конвеерных цехов. Потом их покажут в новостях, как они добросовестно работают, дадут под камеру метровые рожковые гаечные ключи и трёхразовое платное питание. К тому времени эти расеяне начнут галдеть, что им нравится на Западе и им уже строят дешёвые коттеджи, наподорбие фордовских в прошлом веке.Потянут жён туда (если их не арестуют за пособничество). Это конечно утопическая идея, но чем чёрт не шутит, я никогда не думал что СССР сгниёт при моей жизни.
показати весь коментар
26.09.2022 22:29 Відповісти
интересные у вас в больнице таблетки дают - эдакие мультики увидеть, это ж надо..
поделись, как называюцца?
показати весь коментар
26.09.2022 22:52 Відповісти
Не волнуйтесь, вам эти таблетки дадут совершенно даром, но при условии, что вы не будете больше выплёвывать колёсики из предыдущего курса. Ок?
показати весь коментар
26.09.2022 23:00 Відповісти
Те кто не согласился воевать, думаю потерпят, те кто согласился, сходят под себя
показати весь коментар
26.09.2022 22:30 Відповісти
"сатрапы, душители свободы"
показати весь коментар
26.09.2022 22:39 Відповісти
Срать они хотели на мобилизацию
показати весь коментар
26.09.2022 22:52 Відповісти
Коля Остенбакен (мерзкий поуех)

@ostenbaken1004

·

https://twitter.com/ostenbaken1004/status/1574429684712067072 3 ч

Дагестанцы атакуют инсту Хабиба.

Умоляют высказаться, встать на защиту народа.
Но молчит герой.
Это же не концерт Крида.
По ***** не отвлекается воин.

"Папах много, а мужчин мало"

показати весь коментар
26.09.2022 22:57 Відповісти
а патамуштааа, як казав ельцин,
ви не хочете дохнути за царя *******
не зробили переворот дома то сріть в штани
тепліше спати.....
показати весь коментар
26.09.2022 23:00 Відповісти
паРаша , страна дикарей .
показати весь коментар
26.09.2022 23:01 Відповісти
Эй. друг , дай бумагу подтереть , нету, как нету ? Ответ, у тЯ чЁ , майка короткая? Кацап сила.
показати весь коментар
26.09.2022 23:01 Відповісти
Пусть привыкают в штаны ложить, им ведь по любому скоро на фронт.
показати весь коментар
27.09.2022 00:47 Відповісти
Сидят так закрытые неделю без еды... Потом додумались: стучат в двери изнутри и кричат:
- Ладно! Мы согласны! Но дайте еду!
А им в ответ:
- Ну, наконец-то, вы сделали правильный выбор! Сейчас к вам придёт военком!

Открывается дверь к ним в камеру и туда входит военком.

- Е Д А ! ! ! (Голодные, как звери, призывники набрасываются на военкома, разрывают его на части и тут же съедают.)

Через мгновение к самому смышлёному из них приходит озарение:
- Ребята! Там же ещё много Е Д Ы ! ! ! ...

( Военкомат ещё стоит, но сотрудников там больше нет... Оказалось, что они - это добрая Е Д А ! )
показати весь коментар
27.09.2022 03:03 Відповісти
А тепер усі башкіри хором: "путін! путін! путін!".
показати весь коментар
27.09.2022 07:18 Відповісти
 
 