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Наше завдання - далі боротися за визволення кожного українського воїна, - Катерина Поліщук (Пташка) ВІДЕО

Звільнена з полону Катерина Поліщук записала відео, в якому закликала допомагати й не забувати тих, хто досі в руках рашистів.

Як інформує Цензор.НЕТ, відеозвернення Поліщук поширюється у соцмережах.

"Я повернулася, але повернулася я не зовсім, бо частина мого серця залишилася там, у російському полоні, бо українські воїни досі перебувають у цьому пеклі, тому наше основне завдання — це далі боротися за кожного українського воїна", - сказала вона.

Автор: 

полон (1561) Азовсталь (443) полонені (2263)


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Птащці-респект...
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26.09.2022 22:19 Відповісти
Тримайся наша Пташечко , - Украіна переможе 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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26.09.2022 22:24 Відповісти
Героям Слава ‼️Красатулечка ❤️💙💛‼️Гордимся и восхищаемся тобой‼️🌹🌷🌸🌺🍀🍀🍀🍀
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26.09.2022 22:28 Відповісти
Героям -Слава !!!
Смерть ворогам !!!
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26.09.2022 22:52 Відповісти
Класна! Справжня! Наша!
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26.09.2022 22:59 Відповісти
одне питання, як Пташка відноситься до найвпливовішого єврея світу і по пріколу президента України - зеленського?
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26.09.2022 23:01 Відповісти
Тут на Цензорі майже поруч два відеороліка. А от чому один дивишся з захопленням, з повагою і вдячністю до цієї мужньої жінки, якою можна і потрібно пишатися. А від другого -тільки огида і сором, і запитання - за що нам таке?
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27.09.2022 07:55 Відповісти
Героям слава!
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27.09.2022 09:16 Відповісти
"Пташка"-дурна і недалека баба.
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05.12.2022 17:05 Відповісти
 
 