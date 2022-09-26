Наше завдання - далі боротися за визволення кожного українського воїна, - Катерина Поліщук (Пташка) ВІДЕО
Звільнена з полону Катерина Поліщук записала відео, в якому закликала допомагати й не забувати тих, хто досі в руках рашистів.
Як інформує Цензор.НЕТ, відеозвернення Поліщук поширюється у соцмережах.
"Я повернулася, але повернулася я не зовсім, бо частина мого серця залишилася там, у російському полоні, бо українські воїни досі перебувають у цьому пеклі, тому наше основне завдання — це далі боротися за кожного українського воїна", - сказала вона.
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