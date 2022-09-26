УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10478 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна Мобілізація в РФ
7 345 38

Спроби росіян наступати на Донбасі увійдуть в історію воєн як одне з найбільш цинічних убивств своїх же солдатів, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Зеленського.

"Попри очевидну безглуздість війни для Росії та втрату окупантами ініціативи, командування російських військових все одно гонить їх на загибель.

Постійні спроби російського наступу на Донеччині напевно увійдуть в історію воєн як одне з найбільш цинічних убивств своїх же солдатів.

Коли бачимо це, коли бачимо ці наступи, вкотре переконуємось, що російська мобілізація – це відверте намагання дати командирам на місцях постійний потік "гарматного м’яса". Іншого сенсу в російській мобілізації немає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Злочинна мобілізація використовується Росією, щоби продовжити страждання людей, - Зеленський. ВIДЕО

Вони відчули, що програють, і намагаються просто відтягнути цей момент, забезпечити хоч якусь активність на фронті, поставити хоча б когось зі зброєю в руках замість загиблих.

На жаль, російське суспільство поки не усвідомлює всієї жорстокості російської влади щодо свого ж народу. Але маємо зробити все, аби кожен громадянин Росії визнав, що його ж держава позбавляє його найголовнішого – права на життя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: Ухвалили рішення щодо дій, необхідних для подальшої деокупації

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) мобілізація (3054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
Красень Κиїв @adrozd83
Дев'ятнадцятирічний студент КПІ Ігор Сікорський, 1908 рік.
Через рік у дворі свого київського будинку (по вулиці Ярославів Вал, 15б) він побудує свій перший гелікоптер …
показати весь коментар
26.09.2022 22:44
+8
Я токо заглавия читаю и посты. Шо Янэлох может там ценного сказать?? Переливает из пустого в порожнее и всё. И хорошо ещё, если связными предложениями, а не набором из слов
показати весь коментар
26.09.2022 23:19
+7
а тим часом "вони" продовжують коїти накази своїх пастухів
показати весь коментар
26.09.2022 22:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
найвідатніший воєнний стратег зробив? - найвідатніший воєнний стратег відкоментував собою зроблене.
показати весь коментар
26.09.2022 22:43 Відповісти
Красень Κиїв @adrozd83
Дев'ятнадцятирічний студент КПІ Ігор Сікорський, 1908 рік.
Через рік у дворі свого київського будинку (по вулиці Ярославів Вал, 15б) він побудує свій перший гелікоптер …
показати весь коментар
26.09.2022 22:44 Відповісти
Почитайте, як він відхрещувався від свого українського походження і якмйого батько був затятим ненависним українського відродження
показати весь коментар
26.09.2022 23:37 Відповісти
де таке пишуть?
показати весь коментар
26.09.2022 23:43 Відповісти
На кацапских попойках
показати весь коментар
27.09.2022 06:41 Відповісти
Я читала на укр Вікіпедії. Розумію, що то не перевірене джерело, але там є посилання на американські та українські видання
показати весь коментар
27.09.2022 06:54 Відповісти
Художественній татаромордовский свист под аккомпанемент єрзянских ложкарей
показати весь коментар
27.09.2022 07:26 Відповісти
Ти думаєш закінчувати війну? Нахвалявся ж.
показати весь коментар
26.09.2022 22:45 Відповісти
А він може ії зараз закінчити ,хітродупий пареньок ? Поки русня паскудная не забереться до кордонів 91го ,вам би понятно хотілось би зараз , бо пісець близько
показати весь коментар
27.09.2022 07:30 Відповісти
Не кажи гоп поки не перескочив. Залужний вірно сказав про війну.
показати весь коментар
26.09.2022 22:45 Відповісти
а тим часом "вони" продовжують коїти накази своїх пастухів
показати весь коментар
26.09.2022 22:46 Відповісти
Хто небудь, взагалі, слухає цей щоденний потік свідомості від хрипастого лайна?
показати весь коментар
26.09.2022 22:48 Відповісти
а шо у нас уха казенные? )))
показати весь коментар
26.09.2022 23:01 Відповісти
Я токо заглавия читаю и посты. Шо Янэлох может там ценного сказать?? Переливает из пустого в порожнее и всё. И хорошо ещё, если связными предложениями, а не набором из слов
показати весь коментар
26.09.2022 23:19 Відповісти
генератор случайных слов.....
показати весь коментар
26.09.2022 23:38 Відповісти
Виходить, я не один такий.
показати весь коментар
27.09.2022 10:00 Відповісти
он их что, жалеет...?
показати весь коментар
26.09.2022 22:51 Відповісти
У мене з язика зірвали. Яка тобі різниця гундосий дурнику ,що ***** творить зі своїми рабами? Ще заплач!
показати весь коментар
26.09.2022 22:55 Відповісти
Люто плюсую ...
показати весь коментар
26.09.2022 23:53 Відповісти
Не треба Вова Зеленський їх жаліти , вони майже усі раділи "Крим нашь" , кричали "можем пафтаріть" та "мачі х#хлов" ! Тому жаліти їх не варто, раби йдуть на забій - нехай дохнуть!!!
показати весь коментар
26.09.2022 22:53 Відповісти
Як же не жалеть своих братив по розуму? ,,Росияни тэж люди. Воны нэ нападуть"(с)
показати весь коментар
26.09.2022 23:21 Відповісти
ти мабуть їх пожалів.............................................
та нехай згорять всі разом і кожен окремо..
показати весь коментар
26.09.2022 22:54 Відповісти
Пишуть, що орки уже на винному заводі Бахмута. Цікаво пити будуть чи таки надалі воювати.
показати весь коментар
26.09.2022 22:55 Відповісти
А спроба однієї особи під час війни захищатися асфальтом найкраща військова смикалка?
показати весь коментар
26.09.2022 22:55 Відповісти
Ти тоже ввійдеш в історію, не переживай
показати весь коментар
26.09.2022 23:00 Відповісти
абрыдались все....
да нам всем в ноги нашим Воинам поклониться надо... а не сожалеть об уничтоженных на нашей территории захватчиках-карателей-марадеров-садистов-извергов....
показати весь коментар
26.09.2022 23:04 Відповісти
Традиційне, безінформативне, інформаційне сміття.
показати весь коментар
26.09.2022 23:04 Відповісти
Опять он о касапах заботиться, потерпевший.
показати весь коментар
26.09.2022 23:13 Відповісти
показати весь коментар
26.09.2022 23:48 Відповісти
Далеко не всі могилізовані доберуться до фронтлайну - із багатьма трапиться https://youtu.be/8********** приблизно така халепа . А хто доїде - https://youtu.be/L8fWp-i-BGA закономірний фінал

(до речі, сподобались коменти - натисніть Порядок сортування і виберіть Новіші... Юзери правильно вловили концепцію).
показати весь коментар
26.09.2022 23:48 Відповісти
хорошо тогда дидов попердолило
показати весь коментар
27.09.2022 09:47 Відповісти
ДО БАГАТЬОХ ДІЙШЛО ЧОМУ Зе КОЖЕН ДЕНЬ НА ЕКРАНІ -
Як що він хоч на день пропаде з виду, то Українці почнуть питати, а де це Боневтік і
нащо він з кацапієй грав у підавки до самого лютого 2022 го. Питання зависнуть
у повітрі, а так його рожа кожен день у відосіках типу ось я тутечки геройствую
поряд з вами.
Не можна Зе пропадати ні на день з екрану - це для нього буде смертний вирок.
показати весь коментар
27.09.2022 02:45 Відповісти
Був такий один міністр,що кожного ранку вставляв фейс в екрани тв і розказував як він бореться з ковідом правда не довго.
А може тут тоже так буде
показати весь коментар
27.09.2022 08:58 Відповісти
Найдовший у світі серіал "слуга народу" продовжується
показати весь коментар
27.09.2022 05:12 Відповісти
Залужний неочіковано зіграв під зеленого...
не треба тобі, бойовий генерале , в політику - ти генерал - воюй, перемогай кацапню....
рівень довіри до тебе впав......
показати весь коментар
27.09.2022 05:24 Відповісти
"ми знали" за війну - воздух пах війною, але нікому нічого не сказали - а пенси забиті кацапнею? - то ***** канешна...
показати весь коментар
27.09.2022 05:28 Відповісти
Залужний разочарував...
показати весь коментар
27.09.2022 05:30 Відповісти
На Жигулях на кладбище вальяжно
Проследуют к могилам сыновей

На зависть соседям кричащих матом

Родивших когда то дочерей...
путлер Капут...🦍☠️
показати весь коментар
27.09.2022 07:38 Відповісти
 
 