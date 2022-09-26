Спроби росіян наступати на Донбасі увійдуть в історію воєн як одне з найбільш цинічних убивств своїх же солдатів, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Зеленського.

"Попри очевидну безглуздість війни для Росії та втрату окупантами ініціативи, командування російських військових все одно гонить їх на загибель.

Постійні спроби російського наступу на Донеччині напевно увійдуть в історію воєн як одне з найбільш цинічних убивств своїх же солдатів.

Коли бачимо це, коли бачимо ці наступи, вкотре переконуємось, що російська мобілізація – це відверте намагання дати командирам на місцях постійний потік "гарматного м’яса". Іншого сенсу в російській мобілізації немає.

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Вони відчули, що програють, і намагаються просто відтягнути цей момент, забезпечити хоч якусь активність на фронті, поставити хоча б когось зі зброєю в руках замість загиблих.

На жаль, російське суспільство поки не усвідомлює всієї жорстокості російської влади щодо свого ж народу. Але маємо зробити все, аби кожен громадянин Росії визнав, що його ж держава позбавляє його найголовнішого – права на життя.

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