Спроби росіян наступати на Донбасі увійдуть в історію воєн як одне з найбільш цинічних убивств своїх же солдатів, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Зеленського.
"Попри очевидну безглуздість війни для Росії та втрату окупантами ініціативи, командування російських військових все одно гонить їх на загибель.
Постійні спроби російського наступу на Донеччині напевно увійдуть в історію воєн як одне з найбільш цинічних убивств своїх же солдатів.
Коли бачимо це, коли бачимо ці наступи, вкотре переконуємось, що російська мобілізація – це відверте намагання дати командирам на місцях постійний потік "гарматного м’яса". Іншого сенсу в російській мобілізації немає.
Вони відчули, що програють, і намагаються просто відтягнути цей момент, забезпечити хоч якусь активність на фронті, поставити хоча б когось зі зброєю в руках замість загиблих.
На жаль, російське суспільство поки не усвідомлює всієї жорстокості російської влади щодо свого ж народу. Але маємо зробити все, аби кожен громадянин Росії визнав, що його ж держава позбавляє його найголовнішого – права на життя.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дев'ятнадцятирічний студент КПІ Ігор Сікорський, 1908 рік.
Через рік у дворі свого київського будинку (по вулиці Ярославів Вал, 15б) він побудує свій перший гелікоптер …
та нехай згорять всі разом і кожен окремо..
да нам всем в ноги нашим Воинам поклониться надо... а не сожалеть об уничтоженных на нашей территории захватчиках-карателей-марадеров-садистов-извергов....
(до речі, сподобались коменти - натисніть Порядок сортування і виберіть Новіші... Юзери правильно вловили концепцію).
Як що він хоч на день пропаде з виду, то Українці почнуть питати, а де це Боневтік і
нащо він з кацапієй грав у підавки до самого лютого 2022 го. Питання зависнуть
у повітрі, а так його рожа кожен день у відосіках типу ось я тутечки геройствую
поряд з вами.
Не можна Зе пропадати ні на день з екрану - це для нього буде смертний вирок.
А може тут тоже так буде
не треба тобі, бойовий генерале , в політику - ти генерал - воюй, перемогай кацапню....
рівень довіри до тебе впав......
Проследуют к могилам сыновей
На зависть соседям кричащих матом
Родивших когда то дочерей...
путлер Капут...🦍☠️